Старый конь мундиаль не портит: Черчесов вернул Игнашевича

Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение исключить защитника казанского «Рубина» Руслана Камболова из списка игроков, которые проводят подготовку к чемпионату мира — 2018. Камболов получил травму в поединке против «Краснодара» в рамках 30-тура чемпионата России по футболу.

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14 мая игрок прошел медицинское обследование, в результате которого у спортсмена была обнаружена травма икроножной мышцы. Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым принял решение пригласить на место Камболова 38-летнего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

«Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене.

Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае, если травма помешает Камболову полноценно тренироваться на сборе», — объяснил свой выбор Черчесов.

Выбор наставника национальной команды выглядит несколько странным хотя бы потому, что Игнашевича изначально не было даже в резервном списке игроков. Среди тех, кто мог потенциально усилить коллектив из защитников значились Владислав Игнатьев из «Локомотива» и спартаковец Дмитрий Комбаров. Вероятно, Черчесову будет проще наигрывать схему на сборе именно с Игнашевичем. К тому же, опытный игрок наверняка сможет что-то подсказать более молодым коллегам.

Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова.

Так что ждем 18 мая Сергея на сборе в Новогорске», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Сам футболист, которому 14 июля исполнится 39 лет, приглашения в национальную команду не ожидал. Однако согласился присоединиться к команде в ситуации, когда ей потребовалась помощь.

«Безусловно, предложение Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным.

Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране.

Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», — сказал Игнашевич.

Защитник ЦСКА впервые был вызван в сборную России в далеком 2002 году. Сейчас игрок является рекордсменом по числу проведенных поединков в составе национальной команды. На счету «армейца» 119 встреч. Кроме того, он — единственный российский игрок, который провел более 800 матчей в элитном дивизионе отечественного футбола.

В последний раз в сборную России защитник вызывался в 2016 году.

В предыдущем отборочном цикле Игнашевич никому не уступил свое место в центре обороны, проведя все матчи отборочного и финального турнира Евро-2016 без замен.

Тогда ведомая Леонидом Слуцким сборная России вышла в финальный турнир со второго места в группе, однако уже во Франции выступила слабо, заняв последнее место в квартете с Англией, Словакией и Уэльсом.

Нынешний сезон для ветерана ЦСКА получился более чем удачным. Несмотря на очевидные кадровые проблемы, «армейцы» сумели выиграть серебряные медали чемпионата России и добраться до четвертьфинала Лиги Европы, где едва не прошли лондонский «Арсенал». Игнашевич принял участие в 36-ти матчах своей команды и стал автором одного гола.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил о том, что вызов возрастного защитника ЦСКА является пожарным вариантом.

«Сергей — очень опытный человек. Он великолепно отыграл весь сезон в РФПЛ, поэтому, наверное, вызов справедлив. Конечно, он способен помочь нашей сборной.

У нас такой скудный выбор центральных защитников, что нам нужно думать о том, как в молодежных командах воспитать игроков на эту позицию. А вызов Игнашевича – пожарный вариант»,

— цитирует Семина «Чемпионат.com».

В следующий раз национальная команда страны соберется 18 мая в Новогорске, а 20 числа вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира у подопечных Черчесова запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

На мундиале сборная России сыграет в группе А. Соперниками хозяев турнира станут Саудовская Авария, Египет и Уругвай.

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