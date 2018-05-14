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Старый конь мундиаль не портит: Черчесов вернул Игнашевича

Игнашевич прокомментировал возвращение в сборную России по футболу‍

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич РИА Новости
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил в команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, которому в июле исполнится 39 лет. Игрок армейского клуба заменит травмированного представителя «Рубина» Руслана Камболова.

Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение исключить защитника казанского «Рубина» Руслана Камболова из списка игроков, которые проводят подготовку к чемпионату мира — 2018. Камболов получил травму в поединке против «Краснодара» в рамках 30-тура чемпионата России по футболу.

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14 мая игрок прошел медицинское обследование, в результате которого у спортсмена была обнаружена травма икроножной мышцы. Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым принял решение пригласить на место Камболова 38-летнего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

«Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене.

Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае, если травма помешает Камболову полноценно тренироваться на сборе», — объяснил свой выбор Черчесов.

Выбор наставника национальной команды выглядит несколько странным хотя бы потому, что Игнашевича изначально не было даже в резервном списке игроков. Среди тех, кто мог потенциально усилить коллектив из защитников значились Владислав Игнатьев из «Локомотива» и спартаковец Дмитрий Комбаров. Вероятно, Черчесову будет проще наигрывать схему на сборе именно с Игнашевичем. К тому же, опытный игрок наверняка сможет что-то подсказать более молодым коллегам.

Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова.

Так что ждем 18 мая Сергея на сборе в Новогорске», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Сам футболист, которому 14 июля исполнится 39 лет, приглашения в национальную команду не ожидал. Однако согласился присоединиться к команде в ситуации, когда ей потребовалась помощь.

«Безусловно, предложение Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным.

Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране.

Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», — сказал Игнашевич.

Защитник ЦСКА впервые был вызван в сборную России в далеком 2002 году. Сейчас игрок является рекордсменом по числу проведенных поединков в составе национальной команды. На счету «армейца» 119 встреч. Кроме того, он — единственный российский игрок, который провел более 800 матчей в элитном дивизионе отечественного футбола.

В последний раз в сборную России защитник вызывался в 2016 году.

В предыдущем отборочном цикле Игнашевич никому не уступил свое место в центре обороны, проведя все матчи отборочного и финального турнира Евро-2016 без замен.

Тогда ведомая Леонидом Слуцким сборная России вышла в финальный турнир со второго места в группе, однако уже во Франции выступила слабо, заняв последнее место в квартете с Англией, Словакией и Уэльсом.

Нынешний сезон для ветерана ЦСКА получился более чем удачным. Несмотря на очевидные кадровые проблемы, «армейцы» сумели выиграть серебряные медали чемпионата России и добраться до четвертьфинала Лиги Европы, где едва не прошли лондонский «Арсенал». Игнашевич принял участие в 36-ти матчах своей команды и стал автором одного гола.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил о том, что вызов возрастного защитника ЦСКА является пожарным вариантом.

«Сергей — очень опытный человек. Он великолепно отыграл весь сезон в РФПЛ, поэтому, наверное, вызов справедлив. Конечно, он способен помочь нашей сборной.

У нас такой скудный выбор центральных защитников, что нам нужно думать о том, как в молодежных командах воспитать игроков на эту позицию. А вызов Игнашевича – пожарный вариант»,

— цитирует Семина «Чемпионат.com».

В следующий раз национальная команда страны соберется 18 мая в Новогорске, а 20 числа вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира у подопечных Черчесова запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

На мундиале сборная России сыграет в группе А. Соперниками хозяев турнира станут Саудовская Авария, Египет и Уругвай.

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