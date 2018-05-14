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«Вызывает отторжение»: Украина объявит ЧМ-2018 вне закона

Депутаты Украины предложили признать незаконной трансляцию матчей ЧМ-2018

Украинские болельщики могут не увидеть чемпионат мира — 2018 по телевизору РИА Новости
Украинские болельщики могут не увидеть чемпионат мира — 2018 по телевизору
В Верховную раду Украины внесли законопроект о том, чтобы признать трансляции матчей чемпионата мира по футболу незаконными, поскольку мундиаль пройдет на территории России. По мнению авторов инициативы, это поможет не допустить «популяризацию на Украине государства-агрессора». Ранее от показа игр ЧМ-2018 отказалась Национальная телерадиокомпания Украины. Ее директор заявил, что многочасовые показы из Москвы «вызывают у людей отторжение».

До чемпионата мира по футболу 2018 года остается ровно месяц, и ведущие каналы различных стран уже начинают публиковать информацию о том, в каком объеме они планируют транслировать матчи мундиаля.

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«Первый канал», например, сообщил, что покажет в прямом эфире 27 игр ЧМ-2018 (в частности, матч открытия Россия — Саудовская Аравия и встречу россиян с Уругваем), а все остальные поединки можно будет посмотреть на официальном сайте телекомпании. Пока во всем мире расписывают сетку трансляций,

на Украине до сих пор решают вопрос о том, стоит ли демонстрировать населению игры мирового первенства, которое пройдет на территории России.

Видимо, чтобы поставить точку в бесконечных рассуждениях, в Верховной раде Украины предложили установить официальный запрет на трансляцию чемпионата мира. Идея принадлежит лидеру парламентской фракции Радикальной партии Олегу Ляшко и главе фракции «Самопомощь» Олегу Березюку. Отмечается, что эти политиков поддержали также депутаты Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой.

Инициативная группа внесла на рассмотрение в Верховную раду законопроект, согласно которому показ любого матча ЧМ-2018 будет признан незаконным.

«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора станет запрет трансляции на Украине официальных мероприятий в рамках чемпионата мира, которые будут проводиться в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке, текст которой цитирует телеканал «112 Украина».

На данный момент от трансляции официально отказалась лишь Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), о чем сообщил ее директор Зураб Аласания.

«В этом году в России пройдет чемпионат мира по футболу, и мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ мундиаля были куплены еще до 2013 года.

Так что это трудное решение», — признался функционер в комментарии «Правительственному курьеру».

О том, что НОТУ не будет показывать чемпионат мира, говорилось уже год назад: тогда Аласания обещал, даже рискуя потерять работу, запретить трансляцию матчей в своей телерадиокомпании.

«В вопросе трансляции ЧМ-2018 я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать там,

я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем».

Я спрашивал у крупных футбольных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», — цитировала Аласанию «Телекритика» в мае 2017 года.

Команда жовто-блакитных действительно не сумела пробиться на чемпионат мира, заняв третье место в группе I, в то время как только первая строчка давала прямой выход на мундиаль, а вторая позволяла принять участие в стыковых матчах.

В итоге последний повод для показа чемпионата мира был потерян, и Аласания объявил о телевизионном бойкоте ЧМ-2018.

«Недовольные будут, так или иначе. Но я думаю, что Украина правильнее воспримет такое решение, чем, наоборот, показ чемпионата, который проводится в Москве.

Сейчас традиции в России таковы: все используется в качестве оружия борьбы за победу российского народа. Не знаю, зачем и над чем, но, тем не менее, это все так.

Но даже не в этом дело. Много футбола, много картинки, многочасовые показы — и это будет транслироваться на всю Украину из Москвы. Уже это вызывает у людей отторжение», — приводит слова Аласании »РИА Новости Украина».

При этом функционер подчеркнул, что другие телеканалы Украины проявили солидарность с НОТУ и тоже начали отказываться от трансляций мирового форума, однако официальных известий об этом не было. Более того, появлялась информация о том, что

некоторые украинские каналы готовы выкупить права на показ ЧМ-2018, чтобы занять нишу НОТУ, но снова без комментариев от руководства телекомпаний.

Теперь, если в Верховной раде будет принят законопроект о незаконности трансляций мундиаля, вопрос о показе может быть окончательно закрыт.

В таком случае жителей Украины практически полностью отрежут от главного футбольного турнира четырехлетия, поскольку страна отказалась от своей квоты на билеты для болельщиков, а также отказалась помогать журналистам в аккредитации на мундиаль.

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