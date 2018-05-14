Должок за Пхенчхан: Россия встретится со словаками

Сборная России по хоккею одержала на чемпионате мира — 2018 пять побед и потерпела лишь одно поражение — и то в овертайме. Такие успехи позволили «Красной машине» досрочно гарантировать себе выход в четвертьфинал турнира, наряду со Швецией и Чехией.

Однако теперь предстоит поработать над еще одной задачей: занять такое место в группе, чтобы в первом раунде плей-офф не попасть сразу на сильного соперника.

В данный момент подопечные Ильи Воробьева с 13 очками располагаются на второй строчке в группе А, уступая четыре балла Швеции, которая не потерпела ни одного поражения и провела на один матч больше. На третьей строчке находится сборная Чехии с 12 очками.

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Напомним, в четвертьфинале мирового форума лидеры обеих групп встречаются с командами, занявшими четвертое место в другом октете, а коллективы со второй строчки играют со сборными, оказавшимися на третьей позиции.

Если россияне одолеют словаков, то гарантируют себе второе место и окончательно исключат встречу в четвертьфинале с сильной командой США, которая на данный момент с 16 очками возглавляет группу B.

Эта победа также поможет «Красной машине» избежать раннего противостояния с Канадой, которая, по всей вероятности, займет в октете B второе место после звездно-полосатых.

В случае успеха в матче со словаками отечественная дружина сможет попасть на «кленовых», только если Финляндия вдруг обыграет в последнем туре США (причем обязательно в основное время): тогда Суоми станет в группе первой, американцы — вторыми, а канадцы — третьими.

Однако в такой расклад пока верится с трудом, так что россиянам нужно очень постараться одержать победу над словаками, чтобы повысить свои шансы на приятный старт в плей-офф.

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов, желая повысить мотивацию подопечных, напомнил им о неожиданном поражении от Словакии на групповом этапе Олимпийских игр в Пхенчхане. Тогда «Красная машина» быстро повела в две шайбы, но затем пропустила три раза подряд и так и не смогла хотя бы сравнять счет, чтобы перевести игру в овертайм.

В итоге первая встреча национальной команды на Олимпиаде закончилась обидным поражением (2:3).

«У нас остался должок за поражение на Олимпиаде. Нужно учитывать, что словаки играют в откат, нам нужно избежать потерь в средней зоне и ошибок», —

цитирует Жамнова официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Стоит отметить, что у отечественной дружины наблюдаются некоторые проблемы с составом: нападающий Сергей Андронов досрочно покинул утреннюю раскатку, почувствовав боль в ноге. Уходя в подтрибунное помещение, хоккеист ощутимо прихрамывал, однако Жамнов заверил, что травма не носит серьезного характера.

«У Сергея повреждение нижней части тела, но в общем ничего серьезного. В матче против Словакии нападающий не сыграет,

мы предоставим ему отдых», — рассказал специалист. Уже известно, что место Андронова займет 25-летний форвард Максим Шалунов.

Также в игре не примет участия защитник Динар Хафизуллин, которые получил травму еще в матче с чехами. В утренней тренировке игрок не участвовал, несмотря на то что накануне уже выходил на лед вместе с командой.

Что касается сборной Словакии, то у этого коллектива мотивация явно посерьезнее, чем у россиян — на кону стоит выход в плей-офф чемпионата мира.

В настоящее время подопечные Рэмзи занимают пятую строчку в группе А, всего на одно очко отставая от Швейцарии. В случае победы над россиянами они обгонят ближайшего оппонента и изрядно повысят свои шансы на попадание в четвертьфинал.

Нельзя сказать, что словаки играют слабо: они оказывают мощным соперникам весьма достойное сопротивление. Так, «рыцари Татры» уступили Чехии (2:3) и Швеции (3:4) только в овертайме, забросив немало шайб.

В составе словаков стоит отметить нападающего Ладислава Надя, который долгое время выступал в НХЛ, а сейчас доигрывает в словацком «Кошице».

38-летний хоккеист дебютировал на чемпионате мира аж в сезоне-2000/01, как капитан сборной России Павел Дацюк, и явно поможет своей команде хотя бы за счет огромного опыта.

Встреча начнется в 17:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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