Провал «Зенита», триумф ЦСКА: как завершился сезон РФПЛ

Лига чемпионов. Финишный рывок ЦСКА

30-й тур чемпионата России по футболу таил в себе огромное количество интриг. Для 13-ти команд из 16-ти последний матч имел важное турнирное значение, поэтому проходившие в одно время поединки принесли много любопытных развязок.

Реклама

Больше всего внимания болельщиков привлекала битва ЦСКА и «Спартака» за второе место, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Красно-белым было достаточно обыграть «Динамо» на родном стадионе. Бело-голубые туром раньше обезопасили себя от возвращения в ФНЛ, и, казалось, результат дерби им был не особо важен.

Однако динамовцы сыграли на «Открытии Арене» неожиданно хорошо.

В концовке первого тайма защитник красно-белых Илья Кутепов пошел играть ногой верховой мяч и ударил Владимира Рыков. Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Евгений Луценко. Во втором тайме бело-голубые удержали преимущество. Встреча завершилась со счетом 0:1.

ЦСКА воспользовался осечкой прямого конкурента сполна. «Армейцы» в заключительном туре на домашнем стадионе встречались с «Анжи», который всеми силами пытался избежать прямого вылета из Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет довольно быстро. На девятой минуте встречи нигерийский нападающий Ахмед Муса оказался самым расторопным у ворот соперника и протолкнул мимо Александра Будакова. Но гости сдаваться не собирались. В середине тайма Арсен Хубулов со штрафного великолепно пробил под перекладину.

Ничья не устраивала ЦСКА даже при поражении «Спартака». Во втором тайме «армейцы» прибавили и вновь вышли вперед. Отличился бразильский форвард Витиньо. Больше мячей забито не было — ЦСКА победил со счетом 2:1.

«Армейцам» удалось буквально на флажке обойти «Спартак» и завоевать серебряные награды чемпионата России.

Таким образом, ЦСКА в седьмой раз подряд примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Спартак» оказался в третьем квалификационном раунде главного еврокубка. Чтобы составить компанию «Локомотиву» и «армейцам», на групповом этапе красно-белым необходимо выйти победителем из двух противостояний. В случае если «гладиаторы» успешно преодолеют отборочный барьер, у России будет три клуба в групповом этапе впервые в истории.

Московский «Локомотив», который в 29-туре победой над «Зенитом» обеспечил себе чемпионство, в заключительном матче решил не напрягаться в поединке против тульского «Арсенала». Команда Юрия Семина уступила со счетом 0:2. Мячи у соперника забили Артем Дзюба и Кантемир Берхамов.

Лига Европы. Семак творит историю «Уфы»

О том, что в Лиге Европы сыграют «Краснодар» и «Зенит», было известно еще неделю назад. Сине-бело-голубые третий раз подряд не смогли пробиться в Лигу чемпионов.

Более того, команда с берегов Невы не попала в тройку призеров РФПЛ впервые с 2008 года.

В заключительном туре, который стал прощальным сразу для двух итальянцев — защитника и капитана Доменико Кришито, а также главного тренера Роберто Манчини — петербуржцы одержали самую крупную победу в сезоне. Со счетом 6:0 был уничтожен «СКА-Хабаровск».

Покером отметился полузащитник Александр Ерохин. За один матч игрок забил больше, чем за все остальные 29 туров РФПЛ.

После ухода Манчини новым главным тренером «Зенита» может стать один из пяти специалистов. В список кандидатов попали Маурицио Сарри, Сергей Семак, Хорхе Сампаоли, Паулу Фонсека и Марсело Гальярдо», заявил в эфире «Матч ТВ» болельщик сине-бело-голубых Иван Заманков.

Несмотря на уверенную победу над «СКА-Хабаровском», «Зенит» все равно остался на пятом месте в турнирной таблице. Для того чтобы удержать четвертую строчку, «Краснодару» необходимо было набрать хотя бы одно очко в домашнем матче с «Рубином».

«Быки» были прагматичными и выполнили только задачу-минимум. Встреча с казанцами завершилась со счетом 1:1. Мячи забили Павел Мамаев и Сердар Азмун.

После того как стало ясно, что победивший в Кубке России «Тосно» не получит путевку в Лигу Европы из-за проблем с лицензированием, шестая позиция в чемпионате России неожиданно превратилась в еврокубковую.

Главным претендентом на освободившееся место была «Уфа». Команде Сергея Семака необходимо было просто победить в последнем матче. И клуб из столицы Башкортостана выполнил это условие.

По иронии судьбы, «Уфа» в 30-м туре встречалась с «Тосно». Дружина Семака разгромила соперников со счетом 5:0. Этот результат отправил клуб из Ленинградской области в ФНЛ.

«Уфа» стартует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Чтобы выйти в групповой этап, ей необходимо победить в трех двухматчевых противостояниях. Дебют башскирского клуба в Европе состоится уже 26 июля. «Зенит» стартует с третьего квалификационного раунда, «Краснодар» — с группового этапа.

ФНЛ. «Тосно» уходит с Кубком

«СКА-Хабаровск» лишился шансов на сохранение прописки в РФПЛ задолго до финиша сезона. Второй неудачник определялся в заочном споре «Тосно» и «Анжи». Оба клуба свои матчи проиграли. Такой исход сыграл на руку махачкалинцам, которые изначально находились выше в таблице.

«Тосно» опустился дивизионом ниже всего лишь спустя четыре дня после героической виктории в Кубке России.

Однако «Анжи» пока расслабляться рано. Дагестанскому клубу предстоит провести два стыковых матча за место в РФПЛ против красноярского «Енисея».

Вторым участником переходных поединков стал «Амкар», который в 30-м туре на домашнем стадионе не сумел обыграть «Ахмат» (0:0). Соперником пермяков станет «Тамбов».

Первые матчи за место в элите состоятся 17-го мая, ответные — 20-го числа.

Одним из самых приятных итогов завершившегося чемпионата России по футболу стала посещаемость. В среднем на один матч приходило 13 971 человек — это рекорд турнира.

Особенно космическим этот показатель был в 30-м туре. На играх в это воскресенье в среднем присутствовали 27 838 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен в 25-м туре чемпионата России-2012/13, когда средняя посещаемость составила 21 351 зритель. Тогда такой результат получился, прежде всего, за счет игры ЦСКА — Спартак (67 740 зрителей). В нынешнем туре интерес испытывали почти во всех городах, где проходили матчи. Конечно, такому результату поспособствовало открытие новых стадионов к чемпионату мира — 2018. Предстоящий мундиаль уже сейчас дает важный толчок для развития футбола внутри страны.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».