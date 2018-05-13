«Формула 1». Россиянин едет последним. LIVE

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10 кругов до финиша. 1:19.147 — невероятно быстро проходит круг Даниэль Риккардо. Однако догнать идущего четвертым Феттеля австралийцу будет сложно.
53 круг. Хэмилтон догнал Магруссена. В одном круге с лидером гонки остаются только четыре спортсмена.
После 51 круга из 66-ти: 1. Хэмилтон 2. Боттас 3. Ферстаппен 4. Феттель 5. Риккардо 6. Магнуссен 7. Сайнс 8. Алонсо 9. Леклер 10. Перес 11. Стролл 12. Эрикссон 13. Хартли 14. Сироткин
50 круг из 66. Сироткину до предпоследнего места 50 секунд. Кроме того, россиянин — единственный пилот, который уступает лидеру два круга.
49 круг. Невероятную скорость демонстрирует Хэмилтон. Просто летит британец. Ничего не угрожает его виктории — очередной лучший круг.
48 круг. Вандорн резко замедлился и съехал в траву. 14 болидов остается на трассе.
47 круг. Меньше 20-ти кругов до финиша. Хэмилтон первый, Боттас второй, Ферстаппен третий.
46 круг. Пришлось заехать в боксы россиянину. В третий раз за гонку.
44 круг. Сироткина резко разворачивает на трассе.Много секунд потерял россиянин, но с трассы на сошел.
43 круг. Фернандо Алонсо в борьбе с монегаском Шарлем Леклером с большим трудом вырывает девятое место.
41 круг. Желтые флаги на трассе для того, чтобы убрать болид Окона. Машина безопасности пока не выезжает.
40 круг. Очередной сход у нас. «Эстебан Окон» из «Форс Индии» застарял в траве.
38 круг. Все идет к очередной победе Льюиса Хэмилтона. Фанаты считают, что в этом сезоне «Формула-1» скучная.
После того, как гонка перевалила за экватор, Сироткин по-прежнему остается на 16-м месте. Борьбы за очки, судя по всему, не предвидется.
34 круг. Ферстаппен останавливается в боксах. Хэмилтон возвращает себе лидерство!
Впереди все скучно. А вот за девятое место Эрикссон и Сайнс ведут мощную борьбу — Маркус пока не уступает.
28 круг. Сироткин вновь на последнем месте. Которое, кстати, уже 16-е. Лидеры начинают проходить россиянина на круг...
27 круг. Райкконен сошел. Эх, серьезные проблемы возникли с мотом у «Феррари».
Сделал пит-стоп и Сироткин... вторая остановка россиянина. Видимо, не работает «мидиум», россиянину поставили шины «супер-софт».
26 круг. Хэмилтон побывал в боксах. Вернулся на трассу вторым после Ферстаппена.
25 круг. Райкконен резко снизил скорость... Болельщики «Феррари» встревожены.
24 круг. Тем временем, Сироткин потихонечку забрался на 13-е место.
23 круг. Боттас заехал в боксы, переобулся в «мидиум» и штампует лучшие круги. Время намного лучше, чем у Хэмилтона.
21 круг. Началась большая волна остановок в боксах. Россиянин Сергей Сироткин успел заехать к механиками во время появления машины безопасности. Посмотрим, как этом поможет ему в отыгрыше позиций.
Немецкий гонщик «Феррари» отправляется на пит-стоп. На пятом месте вернулся Феттель на трассу.
Отрыв Хэмилтона от Феттеля уже составляет семь секунд.
17 круг. В стане лидеров все стабильно. Хэмилтон отрывается, а Феттель сдерживает Боттаса. Идеально все складывается для британца.
15 круг. Что касается Сироткина, то он, к сожалению, пока далек от борьбы за очки. Три секунды россиянин проигрывает Эрикссону, который расположился на 15-й позиции.
14 круг. Текущее положение пилотов. 1. Льюис Хэмилтон 2. Себастьян Феттель 3 Валттери Боттас 4 Кими Райкконен 5 Макс Ферстаппен 6 Даниэль Риккардо 7 Кевин Магнуссен 8 Карлос Сайнс-младший 9 Шарль Леклер 10 Фернандо Алонсо 11 Эстебан Окон 12 Лэнс Стролл 13 Серхио Перес 14 Стоффель Вандорн 15 Маркус Эрикссон 16 Сергей Сироткин 17 Брендон Хартли
12 круг. Хэмилтон продолжает регулярно обновлять лучшее время гонки. Уже на четыре секунды британец оторвался от Феттеля.
Пока пилоты ведут борьбу за очки, Роман Грожан грустит на лестнице.
11 круг. Складывается ощущение, что Боттас гораздо быстрее Феттеля. Напирает финн на немца.
10 круг. Ух! Хэмилтон гораздо быстрее всех. Льюис уже на три секунды опережает Феттеля!
8 круг. Сироткин переместился на одну позицию вверх. Хартли оказался позади россиянина.
6 круг. РЕСТАРТ! Сложная трасса, многих заносит. Однако аварий после ухода машины безопасности пока не произошло.
5 круг. Алонсо со старта потерял три позиции и едет 11-м.
4 круг. Сироткин и Хартли воспользовались пейс-каром и переобулись в «софт». Машина безопасности пока покидать трассу не планируется.
Все произошло из-за резкого торможения Грожана. Машину развернуло посреди трассы. Хюлькенберг и Гасли увернуться не смогли.
2 круг. Сироткин остается последним. Но последнее место уже не 20-е, а 17-е.
Для всех троих участников эпизода, к сожалению, гонка закончена. На трассе остается 17 болидов.
1 круг. Хюлькенберга и Грожана разбиты машины, Гасли сходит с дистанции. Машина безопасности на трассе.
1 круг. Серьезное столкновение. Сразу несколько болидов сходят с дистанции.
Старт! Феттель на старте обходит Боттаса! Вот это да.
Итоги квалификации. Вчера неудержимы были «Мерседесы». Хэмилтон стартует первым, Боттас — вторым. Россиян Сергей Сироткин из-за штрафа уйдет в бой с последнего ряда. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,173 2. Валтери Боттас («Мерседес») — +0,040 3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,132 4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,439 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,643 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,645 7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,503 8. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,548 9. Карлос Сайнс («Рено») — +1,617 10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,662
11. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.18,323 12. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.18,463 13. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.18,696 14. Шарль Леклер («Заубер») — 1.18,910 15. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.19,098
16. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.18,923 17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.19,493 18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.19,695 19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.20,225 20. Брендон Хартли («Торо Россо»).
Добрый день, уважаемые читатели! В Барселоне начинается гонка этапа чемпионата мира в классе «Формула 1» — Гран-при Испании! Болиды стартуют в 16:10 по московскому времени.