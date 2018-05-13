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«Формула 1». Россиянин едет последним. LIVE

Онлайн Гран-при Испании в гонках «Формулы 1»

Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин ean.news
Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин
Гран-при Испании в классе «Формула 1» проходит на автодроме в Барселоне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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17:35

10 кругов до финиша. 1:19.147 — невероятно быстро проходит круг Даниэль Риккардо. Однако догнать идущего четвертым Феттеля австралийцу будет сложно.

17:32

53 круг. Хэмилтон догнал Магруссена. В одном круге с лидером гонки остаются только четыре спортсмена.

17:29

После 51 круга из 66-ти: 1. Хэмилтон 2. Боттас 3. Ферстаппен 4. Феттель 5. Риккардо 6. Магнуссен 7. Сайнс 8. Алонсо 9. Леклер 10. Перес 11. Стролл 12. Эрикссон 13. Хартли 14. Сироткин

17:26

50 круг из 66. Сироткину до предпоследнего места 50 секунд. Кроме того, россиянин — единственный пилот, который уступает лидеру два круга.

17:24

49 круг. Невероятную скорость демонстрирует Хэмилтон. Просто летит британец. Ничего не угрожает его виктории — очередной лучший круг.

17:23

48 круг. Вандорн резко замедлился и съехал в траву. 14 болидов остается на трассе.

17:21

47 круг. Меньше 20-ти кругов до финиша. Хэмилтон первый, Боттас второй, Ферстаппен третий.

17:19

46 круг. Пришлось заехать в боксы россиянину. В третий раз за гонку.

17:17

44 круг. Сироткина резко разворачивает на трассе.Много секунд потерял россиянин, но с трассы на сошел.

17:15

43 круг. Фернандо Алонсо в борьбе с монегаском Шарлем Леклером с большим трудом вырывает девятое место.

17:13

41 круг. Желтые флаги на трассе для того, чтобы убрать болид Окона. Машина безопасности пока не выезжает.

17:11

40 круг. Очередной сход у нас. «Эстебан Окон» из «Форс Индии» застарял в траве.

17:08

38 круг. Все идет к очередной победе Льюиса Хэмилтона. Фанаты считают, что в этом сезоне «Формула-1» скучная.

17:05

После того, как гонка перевалила за экватор, Сироткин по-прежнему остается на 16-м месте. Борьбы за очки, судя по всему, не предвидется.

17:03

34 круг. Ферстаппен останавливается в боксах. Хэмилтон возвращает себе лидерство!

17:00

Впереди все скучно. А вот за девятое место Эрикссон и Сайнс ведут мощную борьбу — Маркус пока не уступает.

16:57

28 круг. Сироткин вновь на последнем месте. Которое, кстати, уже 16-е. Лидеры начинают проходить россиянина на круг...

16:55

27 круг. Райкконен сошел. Эх, серьезные проблемы возникли с мотом у «Феррари».

16:53

Сделал пит-стоп и Сироткин... вторая остановка россиянина. Видимо, не работает «мидиум», россиянину поставили шины «супер-софт».

16:52

26 круг. Хэмилтон побывал в боксах. Вернулся на трассу вторым после Ферстаппена.

16:51

25 круг. Райкконен резко снизил скорость... Болельщики «Феррари» встревожены.

16:50

24 круг. Тем временем, Сироткин потихонечку забрался на 13-е место.

16:48

23 круг. Боттас заехал в боксы, переобулся в «мидиум» и штампует лучшие круги. Время намного лучше, чем у Хэмилтона.

16:46

21 круг. Началась большая волна остановок в боксах. Россиянин Сергей Сироткин успел заехать к механиками во время появления машины безопасности. Посмотрим, как этом поможет ему в отыгрыше позиций.

16:44

Немецкий гонщик «Феррари» отправляется на пит-стоп. На пятом месте вернулся Феттель на трассу.

16:42

Отрыв Хэмилтона от Феттеля уже составляет семь секунд.

16:40

17 круг. В стане лидеров все стабильно. Хэмилтон отрывается, а Феттель сдерживает Боттаса. Идеально все складывается для британца.

16:38

15 круг. Что касается Сироткина, то он, к сожалению, пока далек от борьбы за очки. Три секунды россиянин проигрывает Эрикссону, который расположился на 15-й позиции.

16:36

14 круг. Текущее положение пилотов. 1. Льюис Хэмилтон 2. Себастьян Феттель 3 Валттери Боттас 4 Кими Райкконен 5 Макс Ферстаппен 6 Даниэль Риккардо 7 Кевин Магнуссен 8 Карлос Сайнс-младший 9 Шарль Леклер 10 Фернандо Алонсо 11 Эстебан Окон 12 Лэнс Стролл 13 Серхио Перес 14 Стоффель Вандорн 15 Маркус Эрикссон 16 Сергей Сироткин 17 Брендон Хартли

16:34

12 круг. Хэмилтон продолжает регулярно обновлять лучшее время гонки. Уже на четыре секунды британец оторвался от Феттеля.

16:33

Пока пилоты ведут борьбу за очки, Роман Грожан грустит на лестнице.

16:31

11 круг. Складывается ощущение, что Боттас гораздо быстрее Феттеля. Напирает финн на немца.

16:29

10 круг. Ух! Хэмилтон гораздо быстрее всех. Льюис уже на три секунды опережает Феттеля!

16:28

8 круг. Сироткин переместился на одну позицию вверх. Хартли оказался позади россиянина.

16:26

6 круг. РЕСТАРТ! Сложная трасса, многих заносит. Однако аварий после ухода машины безопасности пока не произошло.

16:24

5 круг. Алонсо со старта потерял три позиции и едет 11-м.

16:22

4 круг. Сироткин и Хартли воспользовались пейс-каром и переобулись в «софт». Машина безопасности пока покидать трассу не планируется.

16:20

Все произошло из-за резкого торможения Грожана. Машину развернуло посреди трассы. Хюлькенберг и Гасли увернуться не смогли.

16:18

2 круг. Сироткин остается последним. Но последнее место уже не 20-е, а 17-е.

16:16

Для всех троих участников эпизода, к сожалению, гонка закончена. На трассе остается 17 болидов.

16:14

1 круг. Хюлькенберга и Грожана разбиты машины, Гасли сходит с дистанции. Машина безопасности на трассе.

16:13

1 круг. Серьезное столкновение. Сразу несколько болидов сходят с дистанции.

16:12

Старт! Феттель на старте обходит Боттаса! Вот это да.

16:05

Итоги квалификации. Вчера неудержимы были «Мерседесы». Хэмилтон стартует первым, Боттас — вторым. Россиян Сергей Сироткин из-за штрафа уйдет в бой с последнего ряда. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,173 2. Валтери Боттас («Мерседес») — +0,040 3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,132 4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,439 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,643 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,645 7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,503 8. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,548 9. Карлос Сайнс («Рено») — +1,617 10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,662

11. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.18,323 12. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.18,463 13. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.18,696 14. Шарль Леклер («Заубер») — 1.18,910 15. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.19,098

16. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.18,923 17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.19,493 18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.19,695 19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.20,225 20. Брендон Хартли («Торо Россо»).

16:00

Добрый день, уважаемые читатели! В Барселоне начинается гонка этапа чемпионата мира в классе «Формула 1» — Гран-при Испании! Болиды стартуют в 16:10 по московскому времени.