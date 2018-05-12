«Буду шокирован, если Ломаченко не победит нокаутом»

Профессиональные боксеры Василий Ломаченко и Хорхе Линарес прошли процедуру взвешивания перед поединком на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, который состоится рано утром в воскресенье по московскому времени.

Соперники без труда уместились в рамки легкой категории, показав одинаковый результат – 61,05 кг при максимально допустимом лимите в 61,2 кг.

К началу первого раунда их масса вырастет еще на 5-6 кг: особенно это касается более высокого и крупного венесуэльца.

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Накануне шоу представители команды украинца удостоились личных премий в ходе специальной церемонии на Манхэттене. Сам Василий получил награду лучшему боксеру, в то время как его отца Анатолия признали лучшим тренером. Известный специалист Эгис Климас, который продвигает карьеру Ломаченко в США, удостоился победы в номинации «Лучший менеджер».

Во время предматчевых мероприятий Василий не удержался от троллинга в адрес Сауля Альвареса. Тот, как известно, должен был встретиться в реванше с Геннадием Головкиным, закрыв вопрос о сильнейшем в этой паре (их первая встреча завершилась ничьей), однако проект сорвался. Мексиканец провалил допинг-тестирование: в его организме обнаружили следы запрещенного вещества кленбутерола.

В итоге вместо коммерчески очень выгодного боя с казахстанцем Альварес заработал вынужденный простой из-за полугодичной дисквалификации.

Сам он всячески отрицал умышленный прием допинга, утверждая, что кленбутерол мог попасть в организм вместе с мясом.

«Если я поеду в Мексику и съем там мясо, я, наверное, поднимусь в средний вес», — пошутил Ломаченко на пресс-брифинге.

Кстати, против Линареса украинец дебютирует в легком весе. Ранее он владел титулами в категориях до 57,2 и до 59 кг, а теперь имеет возможность побить рекорд как чемпион мира в трех дивизионах, затративший на достижение результата наименьшее число боев. Поединок с венесуэльцем станет лишь 12-м в карьере Ломаченко, а первый пояс он выиграл в третьем бою. Этот рекорд едва ли уплывет от Василия даже в случае поражения, ведь ориентир, который необходимо перекрыть, пока еще очень далек – 18 встреч.

В «Мэдисоне» будет разыгран принадлежащий Линаресу титул WBA.

«Я не беспокоюсь о том, чтобы нокаутировать Линареса или заставить его сдаться, — приводит слова Ломаченко FightNews. — Я не беспокоюсь об этом и я не обязан этого делать.

Сделаю все, чтобы выиграть бой, и мне нет разницы, как я выигрываю до тех пор, пока я выигрываю.

Меня не беспокоит, нокаутирую ли я его, заставлю сдаться или выиграю решением судей – я просто хочу победить».

Линарес в своей финальной речи напомнил журналистам, что, в отличие от Ломаченко, он – природный легковес.

«Василий знает, что я не обычный боец, — добавил венесуэлец. – Знает, что я крупнее, быстрее и он пытается подготовиться к этому всему. Но и я прекрасно осознаю, что должен делать. Мы оба обязаны выложиться по максимуму.

Я совсем не тот, с кем Ломаченко сражался во многих своих предыдущих боях, когда его противники не понимали, как избежать проблем, как эффективно использовать скорость рук или комбинации.

Поверьте, я прекрасно понимаю, что должен сделать для победы».

Коллеги Ломаченко и Линареса тем временем охотно дают прогнозы на предстоящий бой. Мало кто сомневается в досрочной победе украинца. Такого мнения придерживается супертяжеловес Тайсон Фьюри, сбросивший 50 кг ради возвращения на ринг после длительного перерыва.

«Ломаченко точно нокаутирует Линареса. Если случится иначе, я буду шокирован, — заявил британец. — Линарес – хороший боксер, ослепительный боец, который все делает правильно, но он не достаточно крепкий, чтобы драться с такими ребятами как Ломаченко или Головкин.

Для этого тебе нужно быть очень крепким или очень хитрым, чего у Линареса нет. Его уже трижды нокаутировали, так о чем еще говорить!»

Соотечественник украинца Александр Усик также ставит на своего друга. Он, однако, отказался назвать вероятный сюжет боя.

«Люди еще не понимают, насколько хорош Василий, потому что он до сих пор не показал весь свой великолепный арсенал,, — добавил чемпион мира в категории до 90,7 кг. — Когда он покажет свои возможности? Это зависит от соперников. Если оппозиция будет великолепна, тогда он себя покажет, но если они отказываются, тогда он не может себя проявить».

Помимо хедлайна в программе вечера запланированы еще шесть поединков.

Правда, среди них не будет титульных, да и вообще фамилии участников не вызывают трепета болельщицких сердец.

Вероятно, поэтому билеты на шоу раскупались с большим трудом. В какой-то момент реализация всех посадочных мест оказалась под большим вопросом – и организаторы даже засекретили информацию о ходе процесса.

«!Газета.Ru» будет следить за боем Ломаченко – Линарес в текстовой онлайн-трансляции.

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