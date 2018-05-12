Погасший «Луч» и взлет Тихонова на «Крыльях»: итоги ФНЛ

«Оренбург» стал победителем ФНЛ

В заключительном, 38-м туре Футбольной национальной лиги «Оренбург» на выезде сыграл вничью с «Тамбовом» со счетом 1:1.

Коллектив Владимира Федотова набрал 84 очка и, заняв первое место в турнирной таблице, стал победителем первенства по итогам сезона.

Впрочем, «Оренбург» мог позволить себе даже проиграть и при этом все равно сохранил бы лидерство в таблице: в параллельном матче основной конкурент оренбургской команды самарские «Крылья Советов» в гостях уступил «Луч-Энергии» из Владивостока со счетом 0:2 и расположился на второй строчке.

Таким образом, следующий сезон «Оренбург» и «Крылья Советов» начнут в Премьер-лиге.

Для победителей ФНЛ это второй шанс заявить о себе в российской элите («Оренбург» выступал в РФПЛ в сезоне-2016/17 и, проиграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровску», вылетел в ФНЛ), а для главного тренера «крылышек» Андрея Тихонова — выйти на новый уровень.

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Шанс есть и у «Тамбова», который, завершив сезон на четвертой позиции, сыграет в стыковых матчах за право принять участие в Премьер-лиге.

А вот у «Луча» дела обстоят куда печальнее: несмотря на победу в последнем туре, команда из Владивостока заняла 18-е место в турнирной таблице первенства и опустилась на дивизион ниже.

Забастовки в «Луче» и петухи Григоряна

Весь сезон дальневосточный клуб окружали сплошные проблемы.

Руководство «Луча-Энергии» в течение нескольких месяцев не выплачивало игрокам и тренерскому штабу зарплату, в результате чего футболисты устраивали забастовку и бойкотировали тренировки.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко даже провел переговоры с одной из групп компаний и нашел клубу титульного спонсора, а долги были погашены.

Сумев отвлечься от финансовых трудностей, в клубе сосредоточились на спортивных результатах. Чтобы сохранить «Луч» в ФНЛ, было принято решение назначить Александра Григоряна на пост главного тренера.

Однако выполнить задачу известному своими необычными и громкими высказываниями 51-летнему специалисту оказалось не по силам: под его руководством владивостокская команда провела восемь матчей, потерпев четыре поражения, одержав две победы и еще дважды сыграв вничью.

Недовольство такими результатами высказывали болельщики «Луч-Энергии». Вот только обычным негодованием дело не обошлось:

между фанатами и Григоряном возник серьезный конфликт, который перерос во взаимные оскорбления и, местами, угрозы.

Дело даже дошло до того, что во время матча 33-го тура, в рамках которого «Луч» на выезде уступил воронежскому «Факелу», в сторону главного тренера владивостокской команды был брошен живой петух.

По итогу было принято решение разорвать с тренером контракт, и Григорян покинул Владивосток.

«Спартак-2» и «Зенит-2» избежали вылета в ПФЛ

Неудачный сезон выдался у двум фарм-клубов самых популярных в России команд.

«Спартак-2» показал в своей истории наихудшее выступление и едва не вылетел из ФНЛ в ПФЛ (третий по рангу дивизион).

Команда Дмитрия Гунько одержала лишь 11 побед, а также девять раз сыграла вничью и аж 18 — проиграла. 18 поражений в 38 матчах — невероятно неудачный результат, который может стоить наставнику красно-белых своего места в тренерском штабе. Впрочем, сам Гунько на данный момент о своем будущем в «Спартаке» не распространяется.

«У тренерского штаба контракты заканчиваются, а дальше будет принимать решение руководство клуба. Мы пока не общались», — сказал он после заключительного тура ФНЛ.

В нем, кстати, «Спартак-2» принимал на своем поле «Сибирь» и чудом одержал волевую победу. Чудо, имя которому Зелимхан Бакаев: к 32-й минуте встречи красно-белые проигрывали команде из Новосибирска и рисковали попасть в зону вылета. Однако дубль Бакаева позволил москвичам одержать важную победу и расположиться на 14-й строчке в турнирной таблице.

Под угрозой вылета в ПЛФ находился и «Зенит-2»

Более того, несмотря на победу в последнем матче сезона над ярославским «Шинником» с минимальным счетом 1:0, петербургский клуб все равно попал в зону вылета. Но следующий сезон «Зенит-2» продолжит в Футбольной национальной лиге.

Дело в том, что по итогам сезона ни один из клубов ПФЛ зоны «Восток» не подал заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ в следующем сезоне. По регламенту, ФНЛ по итогам сезона покидают пять последних команд.

Однако в связи с данной ситуацией, «Зенит-2», расположившийся как раз на пятом с конца месте в таблице, сохранил прописку в лиге.

Возможное возвращение Аленичева в РФПЛ

Красноярский «Енисей» по ходу сезона был одним из претендентов не только на выход в Премьер-лигу, но и на победу в первенстве. Однако концовку подопечные Дмитрия Аленичева откровенно «смазали», проиграв как основным конкурентам, так и аутсайдерам.

В 38 матчах «Енисей» одержал 25 побед (это, кстати, на одну меньше, чем у «Оренбурга» и «Крыльев Советов»), потерпел семь поражений и еще шесть раз сыграл вничью. Набрав 81 очко, красноярский клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата.

Таким образом, «Енисей» под руководством Аленичева повторил лучший результат в своей истории, завоевав бронзовые медали ФНЛ и получив возможность пробиться в Премьер-лигу через стыковые матчи.

Первая попытка красноярцев выйти в РФПЛ через стыки оказалась неудачной: в сезоне-2016/17 «Енисей» по сумме двух матчей уступил тульскому «Арсеналу». Тогда, кстати, главным тренером «львов» был Андрей Тихонов.

Соперник «Енисея» по стыковым матчам определится 13 мая, по итогам 30-го, заключительного тура чемпионата России. Им может стать и пермский «Амкар», и «Ростов», и даже московское «Динамо».

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