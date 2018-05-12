Королева художественной гимнастики: 35 лет Алине Кабаевой

12 мая свое 35-летие празднует известная российская гимнастка, общественный и политический деятель, а с недавних пор еще и топ-менеджер Алина Кабаева.

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Одна из самых титулованных атлеток в истории России родилась в 1983 году в советском Ташкенте, где в три года и начала заниматься художественной гимнастикой. Видя, что у дочери есть талант, родители спустя время приняли решение перебраться в Москву к сильнейшим специалистам, которые были должны огранить мастерство девочки —

так Кабаева в 11-летнем возрасте оказалась в столице, где стала заниматься с легендарным тренером Ириной Винер, ныне президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Рассказывают, что одним из первых требований Винер по отношению к подопечной стало похудение будущей чемпионки — якобы для гимнастки переехавшая из Ташкента Кабаева была чуть полненькой.

Уже вскоре после начала тренировок со столичным специалистом юная спортсменка стала привлекаться в сборную России, дебютировав за национальную команду в 13 лет. А еще спустя два года, в 1998-м, к Кабаевой пришел и первый международный успех — россиянка взяла золото чемпионата Европы в многоборье.

Впрочем, по-настоящему явила себя миру гимнастка через год, когда сокрушительным для соперников вихрем прошлась по континентальному и планетарному форумам, завоевав в общей сложности десять (!) медалей, включая шесть наград высшей пробы.

С таким мощнейшим бэкграундом Кабаева ехала на Олимпиаду-2000 в Сиднее в качестве главной фаворитки, однако в Австралии ее постигло спортивное горе — она неожиданно провалилась в выступлении с обручем, из-за чего в итоге заняла лишь третье место.

Не самым приятным получился и 2001-й — тогда, как известно, спортсменку поймали на употреблении допинга, отстранив ее от всех выступлений на год и отняв медали чемпионата мира того сезона.

К счастью, ни фиаско на Играх-2000, ни дисквалификация атлетку не сломали, напротив, сделав еще более сильной и целеустремленной.

Будучи победительницей почти всего на свете, Кабаева грезила об уплывшем у нее из рук олимпийском золото — и в 2004 мечта осуществилась.

Символично, что выиграла свою главную награду в карьере спортсменка на родине Олимпиады — в Афинах. На греческих соревнованиях россиянка, справившись с волнением, стала лучшей практически во всех упражнениях, по сумме легко опередив конкуренток.

Как оказалось позднее, та Олимпиада была для спортсменки последней — официально Кабаева закончила с художественной гимнастикой в 2007-м, всего за год до пекинских Игр.

На ее счету к тому моменту значились 24 (!) золотые медали чемпионатов мира и Европы.

Стоит отметить, что еще до ухода из спорта Кабаева начала работу в Общественной палате, покинув ее как раз в 2007-м. Тогда же чемпионка стала депутатом Госдумы очередного созыва, задержавшись в законодательном органе надолго — уход спортсменки из нижней палаты Федерального собрания случился лишь в 2014-м.

В том 2014-м году Кабаева приняла участие в торжественном зажжении олимпийского огня для домашних Игр в Сочи: именно титулованная гимнастка передала факел великим советским спортсменам Ирине Родниной и Владиславу Третьяку, которые спустя мгновения и произвели символическое открытие главных зимних соревнований четырехлетия.

С того года чемпионка, в свое время получившая несколько высших образований по разным специальностям, является председателем совета директоров одного крупного медиахолдинга.

При этом окончательно от спортивной жизни Кабаева не отошла — так, к примеру, гимнастка не смогла остаться в стороне от неоднозначных допинговых разбирательств якобы существовавшей в России системы поддержки запрещенных веществ на государственном уровне.

Именно прославленная атлетка стала автором знаменитой фразы про «кошмарящих отечественный спорт МОК и WADA».

«Мне трудно судить о том, чего на самом деле хотят чиновники Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК), но то, что они кошмарят наш спорт, — это очевидно.

Антидопинговый скандал длится с ноября 2015 года, и до сих пор, насколько я понимаю, убедительных доказательств комиссия по расследованию не представила. А ведь кодекс — это основной документ, на котором базируется вся деятельность WADA. Впервые в истории олимпийского движения вместо принципа личной ответственности за нарушения антидопинговых правил вводится принцип коллективной ответственности», — говорила она в минувшем декабре «Спорт-Экспрессу».

Кроме того, спортсменка и поныне проводит мастер-классы для юных спортсменов.

Примечательно, что Кабаева, родители которой когда-то думали отправить дочку заниматься фигурным катанием, является кумиром главной звезды Олимпиады в Пхенчхане Алины Загитовой, неоднократно признававшейся в восхищении тезкой.

«Мне нравится Алина Кабаева. Меня в честь нее назвали. Я родилась, и до года мне не давали имени. Однажды родители смотрели гимнастику, выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать — Алина»,

— рассказывала юная фигуристка после одной из своих побед, позднее пояснив, что ей нравится сильный характер гимнастки.

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