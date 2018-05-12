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Ты ли это: «Вашингтон» и Овечкин продолжают удивлять

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин радуется заброшенной шайбе Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин радуется заброшенной шайбе
«Вашингтон» Александра Овечкина одержал гостевую победу над «Тампой» Андрея Василевского в дебютном матче финала Востока НХЛ. Успех «столичным» принесла великолепная в их исполнении первая половина, в которой они просто уничтожили визави.

«Вашингтон», уже давно сыскавший славу вечного неудачника плей-офф, в этом сезоне отчаянно делает все, чтобы от оной избавиться — после чудесного камбэка в серии с «Коламбусом» и легендарной виктории над принципиальными соперниками из «Питтсбурга» «столичные» с победы начали финальное противостояние Востока против «Тампы».

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Причем обеспечить себе позитивный старт «Кэпиталз» сумели даже при существовании серьезных кадровых проблем: помочь партнерам на «Амали-Арене» из-за травмы в отчетный вечер не мог Никлас Бекстрем, ведущий центрфорвард коллектива.

Не имея в обойме звездного шведа, подопечные Барри Тротца, впрочем, провели настолько сокрушительную первую половину, что все вопросы о серьезности их намерений по продолжению пути к желанному Кубку Стэнли отпали разом —

шутка ли, но когда на табло горели жуткие для хозяев 0:4, «Лайтнинг» могли похвастаться всего лишь четырьмя (!) бросками в створ ворот противников.

При этом нельзя сказать, что сие антидостижение «молний» было обусловлено сугубо выдающейся игрой визави у собственных владений — напротив, те пусть и редко, но все же позволяли себе помарки в разрушении, однако Никита Кучеров и компания всем этим не пользовались от слова «совсем».

Счет в матче был открыт уже на восьмой минуте. Это Михал Кемпны, еще недавно имевший честь представлять на ледовых площадках КХЛ, реализовал пас Евгения Кузнецова, неотразимо шарахнув от синей и заставив капитулировать не видевшего эпизод Андрея Василевского.

Отрыв гостей мог изрядно приумножиться еще до первого большого перерыва, но явно против этого раз за разом был российский голкипер «Тампы», перманентно «подчищавший» за проваливающимися защитниками.

Более того — под самый конец двадцатиминутки счет и вовсе, как казалось, стал равным, когда Кучеров мастерски реализовал контрвыпад, однако гол был отменен по какой-то совсем уж жуткой причине: рефери резонно разглядели в моменте нарушение численного состава у «Лайтнинг».

Любопытно, что и на этом кошмар команды Джона Купера не закончился: всего за три секунды до сирены большинство дальним щелчком реализовал Александр Овечкин, во многом повторивший недавний «трюк» чешского одноклубника. Первым ассистентом здесь, к слову, вновь стал Кузнецов.

Не помогла хозяевам при этом и пауза — спустя пару минут после завершения оной тройку на табло водрузил Джей Бигл, оказавшийся самым расторопным на пятаке после паса Дмитрия Орлова, а еще чуть ближе к экватору встречи крупным перевес сделал Ларс Эллер, отличившийся при игре «пять на четыре» с передачи Овечкина.

По-настоящему вышли из «летаргического сна» хоккеисты «Тампы» лишь в тот момент, когда камбэк был чем-то из разряда фантастики — но хоть спасти старт серии им не удалось, необходимый импульс будущим успехам все же был дан.

Настроение поклонникам «молний» в заключительном периоде несколько улучшили Стивен Стэмкос, забивший с паса Кучерова в большинстве, и Ондржей Палат, которому удалось реализовать контрвыпад на фоне уже отчасти ленивой игры в обороне в исполнении гостей.

По окончании поединка Овечкин, признанный первой звездной дня (второй, кстати, стал Кузнецов), оригинально ответил на вопрос об отличии «Лайтнинг» и «Питтсбурга».

«Чем они отличаются? Ну, майки у них разные.

Что касается самой игры, то у «молний» есть четыре сбалансированных звена, кто-то играет более технично, другие — в более силовой хоккей. Сегодня мы удачно начали, не дали им пространства и возможностей для бросков, поведя 4:0 в счете. В концовке, конечно, расслабились, пошли ненужные удаления, но, к счастью, все равно выиграли.

Была ли моя игра идеальной? Идеальной будет последняя игра! А сейчас есть над чем работать, выиграли — и продолжаем в том же духе. Настраиваемся, отдыхаем», — заявил капитан победителей.

Совсем уж скромно результат игры прокомментировал наставник Овечкина.

«Все, что мы пытаемся сделать — это заработать право поиграть еще. Больше ничего. У нас очень дружный коллектив ребят, которым нравится проводить вместе время»,

— сказал Тротц после финальной сирены.

Бомбардир «Тампы» Стэмкос в свою очередь отдал должное визави, подчеркнув, что те в отчетный вечер и правда были куда лучше.

«Соперники постоянно пытались переправить шайбу под бросок Овечкину. К сожалению, сегодня мы были на шаг позади, против сильного оппонента так нельзя играть в плей-офф. И нельзя оправдываться тем, что мы слишком долго отдыхали. «Вашингтон» просто был быстрее, играл более строго и был лучше в спецбригадах», — заключил нападающий.

Добавим, что следующий матч серии состоится на льду «молний» в ночь на 14 мая по московскому времени. После этого противостояние до четырех викторий переедет в столицу.

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