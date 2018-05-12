Ты ли это: «Вашингтон» и Овечкин продолжают удивлять

«Вашингтон», уже давно сыскавший славу вечного неудачника плей-офф, в этом сезоне отчаянно делает все, чтобы от оной избавиться — после чудесного камбэка в серии с «Коламбусом» и легендарной виктории над принципиальными соперниками из «Питтсбурга» «столичные» с победы начали финальное противостояние Востока против «Тампы».

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Причем обеспечить себе позитивный старт «Кэпиталз» сумели даже при существовании серьезных кадровых проблем: помочь партнерам на «Амали-Арене» из-за травмы в отчетный вечер не мог Никлас Бекстрем, ведущий центрфорвард коллектива.

Не имея в обойме звездного шведа, подопечные Барри Тротца, впрочем, провели настолько сокрушительную первую половину, что все вопросы о серьезности их намерений по продолжению пути к желанному Кубку Стэнли отпали разом —

шутка ли, но когда на табло горели жуткие для хозяев 0:4, «Лайтнинг» могли похвастаться всего лишь четырьмя (!) бросками в створ ворот противников.

При этом нельзя сказать, что сие антидостижение «молний» было обусловлено сугубо выдающейся игрой визави у собственных владений — напротив, те пусть и редко, но все же позволяли себе помарки в разрушении, однако Никита Кучеров и компания всем этим не пользовались от слова «совсем».

Счет в матче был открыт уже на восьмой минуте. Это Михал Кемпны, еще недавно имевший честь представлять на ледовых площадках КХЛ, реализовал пас Евгения Кузнецова, неотразимо шарахнув от синей и заставив капитулировать не видевшего эпизод Андрея Василевского.

First career playoff goal for Michal Kempny.

First of the Eastern Conference Final for the @Capitals.



That's a start. #StanleyCup pic.twitter.com/MGHQitXWZo — NHL (@NHL) 12 May 2018

Отрыв гостей мог изрядно приумножиться еще до первого большого перерыва, но явно против этого раз за разом был российский голкипер «Тампы», перманентно «подчищавший» за проваливающимися защитниками.

Более того — под самый конец двадцатиминутки счет и вовсе, как казалось, стал равным, когда Кучеров мастерски реализовал контрвыпад, однако гол был отменен по какой-то совсем уж жуткой причине: рефери резонно разглядели в моменте нарушение численного состава у «Лайтнинг».

Любопытно, что и на этом кошмар команды Джона Купера не закончился: всего за три секунды до сирены большинство дальним щелчком реализовал Александр Овечкин, во многом повторивший недавний «трюк» чешского одноклубника. Первым ассистентом здесь, к слову, вновь стал Кузнецов.

The man's determined and ready to play.



As you can tell from this @ovi8 rocket. #StanleyCup pic.twitter.com/UT0YgujOGt — NHL (@NHL) 12 May 2018

Не помогла хозяевам при этом и пауза — спустя пару минут после завершения оной тройку на табло водрузил Джей Бигл, оказавшийся самым расторопным на пятаке после паса Дмитрия Орлова, а еще чуть ближе к экватору встречи крупным перевес сделал Ларс Эллер, отличившийся при игре «пять на четыре» с передачи Овечкина.

Loose puck for Jay Beagle? You already know he's sniffing that out. #StanleyCup pic.twitter.com/8wNlml6XPR — NHL (@NHL) 12 May 2018

По-настоящему вышли из «летаргического сна» хоккеисты «Тампы» лишь в тот момент, когда камбэк был чем-то из разряда фантастики — но хоть спасти старт серии им не удалось, необходимый импульс будущим успехам все же был дан.

Настроение поклонникам «молний» в заключительном периоде несколько улучшили Стивен Стэмкос, забивший с паса Кучерова в большинстве, и Ондржей Палат, которому удалось реализовать контрвыпад на фоне уже отчасти ленивой игры в обороне в исполнении гостей.

По окончании поединка Овечкин, признанный первой звездной дня (второй, кстати, стал Кузнецов), оригинально ответил на вопрос об отличии «Лайтнинг» и «Питтсбурга».

«Чем они отличаются? Ну, майки у них разные.

Что касается самой игры, то у «молний» есть четыре сбалансированных звена, кто-то играет более технично, другие — в более силовой хоккей. Сегодня мы удачно начали, не дали им пространства и возможностей для бросков, поведя 4:0 в счете. В концовке, конечно, расслабились, пошли ненужные удаления, но, к счастью, все равно выиграли.

Была ли моя игра идеальной? Идеальной будет последняя игра! А сейчас есть над чем работать, выиграли — и продолжаем в том же духе. Настраиваемся, отдыхаем», — заявил капитан победителей.

Совсем уж скромно результат игры прокомментировал наставник Овечкина.

«Все, что мы пытаемся сделать — это заработать право поиграть еще. Больше ничего. У нас очень дружный коллектив ребят, которым нравится проводить вместе время»,

— сказал Тротц после финальной сирены.

Бомбардир «Тампы» Стэмкос в свою очередь отдал должное визави, подчеркнув, что те в отчетный вечер и правда были куда лучше.

«Соперники постоянно пытались переправить шайбу под бросок Овечкину. К сожалению, сегодня мы были на шаг позади, против сильного оппонента так нельзя играть в плей-офф. И нельзя оправдываться тем, что мы слишком долго отдыхали. «Вашингтон» просто был быстрее, играл более строго и был лучше в спецбригадах», — заключил нападающий.

Добавим, что следующий матч серии состоится на льду «молний» в ночь на 14 мая по московскому времени. После этого противостояние до четырех викторий переедет в столицу.

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