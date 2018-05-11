Делегация Карпина: Исландия взяла трех «россиян» на ЧМ-2018

Сборная России не осталась единственной из участниц чемпионата мира – 2018, огласившей в пятницу, 11 мая, расширенный вариант заявки. Параллельно свой выбор сделали дебютанты мундиаля исландцы, причем в их рядах обнаружилось сразу трое представителей отечественной Премьер-лиги. Речь о защитниках Рагнаре Сигурдссоне и Сверрире Ингасоне, а также нападающем Бьорне Сигурдарсоне.

Причем все они выступают за «Ростов» Валерия Карпина, которому в 30-м туре чемпионата в ближайшее воскресенье предстоит решать вопрос о непопадании в стыковые матчи.

Наиболее известен из этой троицы – 31-летний Сигурдссон. В 2014-2016 годах он уже выступал в нашей стране за «Краснодар», в 1/8 финала Евро-2016 забил Англии (2:1) и уехал в лондонский «Фулхэм» из Чемпионшипа.

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Впрочем, уже в 2017 году исландец вернулся – и транзитом через казанский «Рубин» очутился на берегах Дона. В своей сборной он будет главным специалистом по России.

24-летний Ингасон играет в «Ростове» с прошлого лета, и провел уже три гола. Сигурдарсон пришел последним – в январе в период действия зимнего трансферного «окна».

В остальном заявка команды Исландии выглядит так.

Вратари — Ханнес Халльдоурссон («Раннерс», Дания), Рунар Алекс Рунарссон («Норшелланн», Дания), Фредерик Шрам («Роскильде», Дания).

Защитники — Кари Арнасон («Абердин», Шотландия), Хердур Магнуссон («Бристоль Сити», Англия), Биркир Севарссон («Валюр»), Ари Фрейр Скуласон («Локерен», Бельгия), Самуэль Фридьонссон («Волеренга», Норвегия), Хольмар Эюйольфссон («Левски», Болгария).

Полузащитники — Биркир Бьяднасон (»Астон Вилла», Англия), Йохан Гвюдмундссон («Бернли», Англия), Арон Эйнар Гуннарссон («Кардифф Сити», Англия), Гильфи Сигурдссон («Эвертон», Англия), Рурик Гисласон («Зандхаузен», Германия), Олафур Инги Скуласон («Карабюкспор», Турция), Арнор Траустасон («Мальме», Швеция), Эмиль Халльфредссон («Удинезе», Италия).

Нападающие — Йон Дауди Бедварссон («Рединг», Англия), Альберт Гудмундссон (ПСВ, Нидерланды), Альфред Финнбогасон («Аугсбург», Германия).

В нынешней сборной нет суперзвезд европейского уровня, каковой в прежние времена был Эйдур Гудьонсен, поигравший в «Челси» и «Барселоне». Пожалуй, самым харизматичным игроком является капитан Гунарссон из «Кардифф Сити».

Среди попавших в список игроков лишь у вернувшегося играть на родину Севарссона больше матчей за национальную команду (78 против 77).

Третий показатель у «ростовчанина» Сигурдссона (75).

Самый результативный в этом созыве – Гильфи Сигурдссон, на счету которого 18 мячей (на восемь меньше, чем у лидера всех времен Гудьонсена).

Главный тренер «ледяных парней» Хеймир Хадльгримссон между тем занял 20-е место в списке самых высокооплачиваемых специалистов ЧМ-2018. Жалованье 50-летнего исландца составляет €700 тыс. в год. Это более чем в три раза меньше, чем у наставника россиян Станислава Черчесова (€2,5 млн), который занял почетное пятое место – выше чемпиона Евро-2016 во главе сборной Португалии Фернанду Сантуша (€2,1 млн) и ниже немца Йоахима Лева (3,8 млн), бразильца Тите, француза Дидье Дешама (оба – по 3,4 млн) и испанца Хулена Лопетеги (2,9 млн).

Самый «бедный» из тренеров – рулевой Сенегала Алиу Сиссе, который в год зарабатывает столько, сколько Черчесов – в месяц (€200 тыс.).

Во время ЧМ-2018 исландцы решили разбить лагерь в Геленджике. Специально для них, а также для нужд выбравшей этот город-курорт Швеции местные власти добились международного статуса для здешнего аэропорта – чтобы гости смогли прибыть к месту дислокации без утомительных пересадок.

Исландия пробилась на чемпионат мира, выиграв отборочный турнир в группе I. С 22 очками подопечные Хадльгримссон опередили хорватов (20 зачетных баллов), украинцев (17), турок (15), финнов (9) и футболистов из частично признанного Косово (1).

Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В рамках квартета D исландцы померятся силами с аргентинцами, нигерийцами и хорватами.

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