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Вдали от родины: как хоккеисты России отметят 9 мая

Как сборная России по хоккею отметит День Победы на ЧМ в Дании

Сборная России по хоккею Официальный сайт Федерации хоккея России
Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккею в День Победы возложит цветы к памятнику советским солдатам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене, где в настоящее время проходит чемпионат мира. Такие мероприятия за рубежом уже стали традицией для «Красной машины», поскольку мировой форум проводится в мае и хоккеисты не имеют возможности отметить День Победы на родине.

В день, когда по всей стране отмечают победу в Великой Отечественной войне, сборная России по хоккею, как это обычно бывает, находится далеко от родины, защищая цвета национального флага на чемпионате мира.

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Мировой форум традиционно проводится в мае, и тут ничего не поделаешь, — хоккеисты уже привыкли встречать День Победы за рубежом.

Однако «Красная машина» всегда находила возможность воздать почести героям войны, даже находясь за сотни километров от Красной площади. Например, в прошлом году, когда турнир проводился сразу на территории двух стран — Германии и Франции --, команда возложила цветы к могилам советских солдат на кладбище в немецком городе Зигбург, где были захоронены бойцы Красной армии, попавшие в плен, а также мирные жители Советского союза, отправленные в Германию с оккупированных территорий.

Два года назад, когда чемпионат мира проводился в Москве, сборная России возложила цветы к памятнику ополченцам пролетарского завода на Автозаводской площади. А в 2015 году хоккеисты съездили на мемориал освободителям Чехии в селе Грабыня, когда матчи мирового форума проходили в Праге и Остраве.

В этом году чемпионат мира проводится в двух городах Дании — Копенгагене и Хернинге, так что 9 мая «Красная машина» решила посетить памятник советским солдатам на кладбище «Биспебьерг» в столице Датского королевства.

В официальном твиттере Федерации хоккея России (ФХР) уже появилось торжественное поздравление:

«73 года назад наша страна узнала, что Великая Отечественная война окончена.

День Победы — один из самых главных праздников России, праздник памяти. Памяти о тех, кто прошел через ужасы войны ради будущего мира, о тех, кто навсегда остался на полях сражений.

С Днем великой Победы!»

К счастью, у подопечных Ильи Воробьева в этот день выходной, и они могут спокойно отпраздновать памятную дату. На данный момент свой последний матч на турнире «Красная машина» провела 7 мая против команды Белоруссии, которую разгромила со счетом 6:0. Кстати, на этой встрече исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьев прикрепил к лацкану пиджака георгиевскую ленточку.

До этого наша сборная в таком же уверенном стиле расправилась с Францией и Австрией, забросив в ворота обоих соперников семь безответных шайб.

Благодаря этим разгромным победам отечественная дружина набрала девять очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы А.

Свой следующий матч национальная команда проведет 10 мая против Чехии, а пока у хоккеистов есть время спокойно посмотреть торжественный парад, который каждый год проходит на Красной площади. К слову,

в предыдущие розыгрыши чемпионата мира «Красная машина» нередко была вынуждена проводить матчи 9 мая.

Например, в 2016 году наша сборная разгромила Латвию (4:0) — тогда ключевую роль в матче сыграл Артемий Панарин, принявший непосредственное участие во всех голах команды.

9 мая 2015 года Россия играла с белорусами и буквально уничтожила соседей (7:0) в день, когда исполнялось 70 лет со дня Великой Победы. Любопытно, что поначалу тренерский штаб отечественной дружины вышел на встречу без георгиевских ленточек, в отличие от наставников команды Белоруссии. Однако в перерыве встречи наши тренеры исправили эту оплошность.

В 2014 году «Красной машине» тоже пришлось играть 9 мая — на этот раз с командой Швейцарии. Матч закончился победой отечественной дружины (5:0), которая впоследствии выиграла тот чемпионат мира, принеся Олегу Знарку его первое золото у руля сборной России.

К слову, в тот год национальная команда накануне Дня Победы посетила Военно-исторический музейный комплекс «Линия Сталина», расположенный под Минском. Кто знает, может, именно это напоминание о реальных баталиях вдохновило хоккеистов на чемпионскую игру?

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