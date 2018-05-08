Все еще крепкий орешек: Брюс Уиллис натренирует Тайсона

Знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис сыграет легендарного тренера по боксу Каса Д'Амато в готовящейся к производству спортивной драме с рабочим названием «Секундант» (Cornerman). 63-летнему американцу придется вжиться в образ наставника самого Майка Тайсона.

Фильм станет режиссерским дебютом 36-летнего британского актера Руперта Френда, известного ролью Василия Сталина в нашумевшей ленте «Смерть Сталина», запрещенной к показу на территории России.

Френд дебютировал в большом кино в 2004 году, сыграв к настоящему моменту более 20 ролей разного плана и жанра, в том числе в таких фильмах, как «Последний легион», «5 дней в августе» (о событиях вокруг югоосетинского конфликта), «Хитмэн: Агент 47».

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В настоящий момент продюсеры «Секунданта» подбирают актера на роль молодого Тайсона. У фильма пока нет официальной даты премьеры, однако приглашение на одну из главных ролей такой величины всемирного масштаба, как Уиллис, свидетельствует о больших перспективах и потенциальной успешности проекта. Творческая группа планирует приступить к съемкам осенью текущего года.

Центральным персонажем киноленты станет Д'Амато – третий по счету и самый известный (а также успешный) тренер Тайсона, с которым они сотрудничали в 1980-1985 годах (вплоть до смерти специалиста в 77-летнем возрасте от последствий редкой формы пневмонии). Д'Амато не увидел чемпионского триумфа своего подопечного: Железный Майк победил Тревора Бербика в знаменитом бою и завоевал титул WBC лишь в ноябре 1986-го – спустя ровно год после смерти своего наставника.

Под его непосредственным руководством боксер дрался в любителях и успел провести восемь своих стартовых боев в профи. Еще три состоялись, когда Д'Амато еще был жив, но находился в тяжелом состоянии, и затем в коме.

«Все свои деньги он тратил на детей. Его зал был открыт 364 дня в году, а на 365-й он всегда устраивал рождественскую вечеринку для воспитанников. Его костюму было лет 20, но все, что он имел, он отдавал детям,

— вспоминал о специалисте другой его ученик Кевин Руни, который принял на себя функции тренера Тайсона после смерти учителя и работал в этом качестве в 1982-1988 годах.

Среди воспитанников Д'Амато также – экс-чемпион мира в весе до 79,4 кг из Пуэрто-Рико Хосе Луис Торрес, олимпийский чемпион и бывший обладатель титула в супертяжелой категории Флойд Паттерсон.

Кроме работы с обладателем сложнейшего характера Тайсоном, биография американского тренера богата и другими примечательными эпизодами. В частности, известен его конфликт с мафиозными кланами, которые стремились подмять под себя профессиональный бокс.

Из-за угрозы собственной жизни Д'Амато в 1970 году был вынужден покинуть Нью-Йорк и перебраться в Кэтскилл, где открыл боксерский зал в помещении прямо над полицейским участком.

Именно там тренер при посредничестве экс-боксера, а тогда учителя физкультуры Бобби Стюарта познакомился с 13-летним Тайсоном, который попал в спецшколу для несовершеннолетних преступников. Д'Амато быстро оценил потенциал отличавшегося удивительной для своего возраста физической силой подростка и создал вокруг него профессиональную команду. На первых порах специалист приютил начинающего спортсмена в собственном доме.

Все эти любопытные моменты найдут свое воплощение в фильме.

Помимо Д'Амато и Руни с Тайсоном работали девять специалистов, в том числе Тедди Атлас (1978-1982) и Фредди Роуч (2003-2004).

Для Уиллиса это будет не первый опыт игры в подобном амплуа. В 1994-м актер исполнил роль боксера Бутча Куллиджа в культовой черной комедии «Криминальное чтиво».

В последние годы Уиллис снимается много, но не в самых раскрученных и успешных фильмах. Одновременно выступает продюсером – как, например, в случае с картиной «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».

Теоретически может принять активное участие в проекте и 51-летний Тайсон. У него богатый опыт: с начала 1990-х Железный Майк снялся в эпизодических ролях в более чем 50-ти фильмах и сериалах. Одна из последних работ – матерый зэка, втянутый в мир тюремных боев в сиквеле эпопеи «Кикбоксер». Российская премьера состоялась в феврале 2018 года.

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