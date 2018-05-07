«Лучший старт на ЧМ в истории? Хочу забыть об этом побыстрее»

Сборная России по хоккею добилась третьей победы подряд на групповой стадии чемпионата мира – 2018 в Копенгагене и Хернинге. Очередной жертвой раскочегарившейся не на шутку ледовой дружины Ильи Воробьева стала Белоруссия. Ей повезло чуть больше, чем предыдущим оппонентам россиян. Если французы и австрийцы пропустили от «Красной машины» по семь безответных шайб, то красно-зеленые, видимо, из соседской солидарности, были огорчены лишь шестью голами (0:6).

Ближе к середине первого периода почин положил капитан сборной России Павел Дацюк. После перерыва на первый план вышли представители четвертого звена, которые и в целом провели очень яркий матч. Максим Шалунов удвоил преимущество, а затем Илья Каблуков фактически предопределил исход встречи – неясным оставался лишь вопрос об итоговом результате.

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На этом россияне и не думали отпускать подопечных Дейва Льюиса. На свою статистику вновю поработал Дацюк, отличившийся теперь при игре в большинстве.

В третьем периоде шайбы Максима Мамина и Кирилла Капризова довершили разгром деморализованных белорусов. Причем вратарь Виталий Трус удачными действиями спас их от еще больших неприятностей. Соотношение бросков составило 27:18 в пользу победителей, которые заработали одно удаление против четырех минут штрафа у соперников.

По окончании встречи Воробьев призвал не придавать значение факту крупных выигрышей.

«Посмотрим, что будет дальше. Давайте успокоимся с этими красивыми счетами, — резюмировал он. — Мы строили команду и перед каждой игрой говорили ребятам что именно нужно сделать лучше. А также о том, что нужно серьезно готовиться к сопернику.

Знаю ли я, что это лучший старт России на чемпионатах мира за всю историю?

Нет, не в курсе. Вы себе это запишите, а вот я забуду побыстрей. Меня это настораживает, ведь впереди сборные Швейцарии, Чехии и Швеции — очень приличные соперники».

Далее тренер сконцентрировался непосредственно на событиях прошедшего матча.

«В первом периоде немного сказалась усталость, плюс белорусы вышли «от ножа» — они проиграли пару игр. Нам же немного не хватало свежести. И все-таки когда выигрываешь, затем сложнее настраивать ребят.

Перестановки Шалунова и Ильи Михеева в звеньях? Мы переставили их и в третьем периоде прошлого матча — понравилось, как выглядело звено, поэтому оставили его и на этот матч».

Воробьев рассказал о дозаявке на ЧМ-2018 еще одного вратаря Ильи Сорокина, а также о текущем состоянии находящегося в стане сборной Никиты Гусева.

«По сравнению со вчерашним днем, его восстановление уже проходит лучше, но этого пока недостаточно, чтобы он играл в хоккей на необходимом уровне, — приоткрыл тайну наставник. — Будем смотреть, как он набирает форму, как день за днем будет проходить его восстановление».

Ровно 100 победных фотографий матча Беларусь - Россия (0:6) уже ждут, когда вы их поскорее посмотрите на сайте: https://t.co/D85FKvxGt2 pic.twitter.com/8S1IB3mYsF — Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2018 г.

Защитник Никита Зайцев выделил дисциплинированные действия представителей российской команды.

«Сегодня чувствовали себя увереннее, делали больше правильных вещей, — отметил он. — Идем в правильном направлении, надо работать. Первые пять минут второго периода? Начали плохо, об этом нужно поговорить.

Нельзя так начинать, нельзя давать таким командам, как Белоруссия, шанс вернуться в игру, когда счет уже 3:0.

Как мне дается переход на европейские площадки после НХЛ? До сих пор было тяжко. Где-то до середины второго периода. Не знаю, что там произошло, но стало немного полегче мне, лучше себя почувствовал. А предыдущие две игры тяжеловато себя чувствовал уже после первого периода. По-другому играется здесь хоккей, места слишком много, надо привыкнуть к этому».

Зайцев считает, что в трех встречах с командами ниже классом сборной России удалось подготовиться к игре с куда более сильными чехами. Этот матч запланирован на 10 мая.

«Но у нас еще многое можно улучшить, — не сомневается спортсмен. — Радует, что мы играем дисциплинированно, нет глупых удалений. Все играют друг за друга, бьются. Исправлять надо мелкие моменты, у нас два дня на это есть».

Его коллега по амплуа Владислав Гавриков убежден, что в играх с французами, австрийцами и белорусами россиянам удалось научиться «системной игре до конца».

«Если есть преимущество, мы не бросаем сразу, и стараемся действовать правильно, — подчеркнул он. — Будем расти от игры к игре. Календарь составлен так, что каждый матч сложнее предыдущего. Ребята понимают, что мы идем по нарастающей. Мы должны делать правильные вещи на льду. И будет результат.

У нас все звенья ровные. Вы могли увидеть, как играла тройка Каблукова. Ребята берут на себя игру, не боятся. Это идет на пользу команде и результату».

По мнению Шалунова, россияне выиграли «всего» 6:0, а не 7:0, потому что им «противостояла хорошая команда».

«Мы не расстроились, что не забили еще один, — заверил нападающий. – Мой гол? Сегодня Саша Барабанов отдал на пустые ворота. Было два большинства, и то, что играю – хорошо.

Шайбы Дацюка? Паша – феномен в хоккее. Он просто красавчик. Очень приятно быть с ним в команде».

Наставник белорусской команды Дейв Льюис после матча был ожидаемо мрачен. Он отказался однозначно отвесать, сыграет ли пропустивший шесть шайб Трус в следующей встрече.

«Мы с тренерами соберемся и решим, какой вратарь будет играть в следующем матче, после этого дадим знать, — объяснил канадский специалист. — Почему перемешал звенья? Мы еще не забивали в формате «5 на 5», так что в атаке звенья не работали. Теперь еще один матч, где мы не забили в равных составах.

Повод для позитива? Мне понравилось, что ребята продолжали работать. Они были расстроены, россияне проводили много времени в нашей зоне, но наши игроки выкладывались на полную. Иногда нельзя просить о чем-то большем. Три матча за четыре дня, а россияне – невероятно техничные и быстрые. Они умеют разыгрывать шайбу, каждое звено может забить на инстинкте, и сегодня они это сделали.

Наши ребята чувствуют себя скверно, потому что полностью отдаются, но это не приносит результата. Они должны продолжать работать и готовиться к следующему матчу.

Ветераны, лидеры действительно провели собрание в раздевалке после прошлой игры. Но я не знаю, о чем там говорили».

Сам вратарь Трус полагает, что белорусам «жизненно необходимо» остаться в элитном дивизионе ЧМ – иначе на родине их не простят.

«Нам нужна только победа с австрийцами, иначе нас в страну не пустят. Нужно стараться остаться в элите, — приводит слова хоккеиста «СЭ». – Мой дебют? Поначалу было небольшое волнение, но потом вошел в игру. Чуть-чуть физически не хватило меня в конце — слишком много времени россияне в нашей зоне провели».

Высказался голкипер и о сборной России.

«Мне российская команда очень понравилась, — выдал комплимент он. — Отличное командное взаимодействие, броски защитников, игра до конца, несмотря на крупный счет.

Мы играли со шведами — те действовали как-то академично. Если так и дальше сборная России будет играть, то вполне в финал может попасть.

Тем более, в составе достаточно олимпийских чемпионов».

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