«Лучший старт на ЧМ в истории? Хочу забыть об этом побыстрее»

Сборная России по хоккею добилась третьей победы подряд на групповой стадии чемпионата мира – 2018 в Копенгагене и Хернинге. Очередной жертвой раскочегарившейся не на шутку ледовой дружины Ильи Воробьева стала Белоруссия. Ей повезло чуть больше, чем предыдущим оппонентам россиян. Если французы и австрийцы пропустили от «Красной машины» по семь безответных шайб, то красно-зеленые, видимо, из соседской солидарности, были огорчены лишь шестью голами (0:6).
Ближе к середине первого периода почин положил капитан сборной России Павел Дацюк. После перерыва на первый план вышли представители четвертого звена, которые и в целом провели очень яркий матч. Максим Шалунов удвоил преимущество, а затем Илья Каблуков фактически предопределил исход встречи – неясным оставался лишь вопрос об итоговом результате.
На этом россияне и не думали отпускать подопечных Дейва Льюиса. На свою статистику вновю поработал Дацюк, отличившийся теперь при игре в большинстве.
В третьем периоде шайбы Максима Мамина и Кирилла Капризова довершили разгром деморализованных белорусов. Причем вратарь Виталий Трус удачными действиями спас их от еще больших неприятностей. Соотношение бросков составило 27:18 в пользу победителей, которые заработали одно удаление против четырех минут штрафа у соперников.
По окончании встречи Воробьев призвал не придавать значение факту крупных выигрышей.
«Посмотрим, что будет дальше. Давайте успокоимся с этими красивыми счетами, — резюмировал он. — Мы строили команду и перед каждой игрой говорили ребятам что именно нужно сделать лучше. А также о том, что нужно серьезно готовиться к сопернику.
Знаю ли я, что это лучший старт России на чемпионатах мира за всю историю?
Нет, не в курсе. Вы себе это запишите, а вот я забуду побыстрей. Меня это настораживает, ведь впереди сборные Швейцарии, Чехии и Швеции — очень приличные соперники».
Далее тренер сконцентрировался непосредственно на событиях прошедшего матча.
«В первом периоде немного сказалась усталость, плюс белорусы вышли «от ножа» — они проиграли пару игр. Нам же немного не хватало свежести. И все-таки когда выигрываешь, затем сложнее настраивать ребят.
Перестановки Шалунова и Ильи Михеева в звеньях? Мы переставили их и в третьем периоде прошлого матча — понравилось, как выглядело звено, поэтому оставили его и на этот матч».
Воробьев рассказал о дозаявке на ЧМ-2018 еще одного вратаря Ильи Сорокина, а также о текущем состоянии находящегося в стане сборной Никиты Гусева.
«По сравнению со вчерашним днем, его восстановление уже проходит лучше, но этого пока недостаточно, чтобы он играл в хоккей на необходимом уровне, — приоткрыл тайну наставник. — Будем смотреть, как он набирает форму, как день за днем будет проходить его восстановление».
Защитник Никита Зайцев выделил дисциплинированные действия представителей российской команды.
«Сегодня чувствовали себя увереннее, делали больше правильных вещей, — отметил он. — Идем в правильном направлении, надо работать. Первые пять минут второго периода? Начали плохо, об этом нужно поговорить.
Нельзя так начинать, нельзя давать таким командам, как Белоруссия, шанс вернуться в игру, когда счет уже 3:0.
Как мне дается переход на европейские площадки после НХЛ? До сих пор было тяжко. Где-то до середины второго периода. Не знаю, что там произошло, но стало немного полегче мне, лучше себя почувствовал. А предыдущие две игры тяжеловато себя чувствовал уже после первого периода. По-другому играется здесь хоккей, места слишком много, надо привыкнуть к этому».
Зайцев считает, что в трех встречах с командами ниже классом сборной России удалось подготовиться к игре с куда более сильными чехами. Этот матч запланирован на 10 мая.
«Но у нас еще многое можно улучшить, — не сомневается спортсмен. — Радует, что мы играем дисциплинированно, нет глупых удалений. Все играют друг за друга, бьются. Исправлять надо мелкие моменты, у нас два дня на это есть».
Его коллега по амплуа Владислав Гавриков убежден, что в играх с французами, австрийцами и белорусами россиянам удалось научиться «системной игре до конца».
«Если есть преимущество, мы не бросаем сразу, и стараемся действовать правильно, — подчеркнул он. — Будем расти от игры к игре. Календарь составлен так, что каждый матч сложнее предыдущего. Ребята понимают, что мы идем по нарастающей. Мы должны делать правильные вещи на льду. И будет результат.
У нас все звенья ровные. Вы могли увидеть, как играла тройка Каблукова. Ребята берут на себя игру, не боятся. Это идет на пользу команде и результату».
По мнению Шалунова, россияне выиграли «всего» 6:0, а не 7:0, потому что им «противостояла хорошая команда».
«Мы не расстроились, что не забили еще один, — заверил нападающий. – Мой гол? Сегодня Саша Барабанов отдал на пустые ворота. Было два большинства, и то, что играю – хорошо.
Шайбы Дацюка? Паша – феномен в хоккее. Он просто красавчик. Очень приятно быть с ним в команде».
Наставник белорусской команды Дейв Льюис после матча был ожидаемо мрачен. Он отказался однозначно отвесать, сыграет ли пропустивший шесть шайб Трус в следующей встрече.
«Мы с тренерами соберемся и решим, какой вратарь будет играть в следующем матче, после этого дадим знать, — объяснил канадский специалист. — Почему перемешал звенья? Мы еще не забивали в формате «5 на 5», так что в атаке звенья не работали. Теперь еще один матч, где мы не забили в равных составах.
Повод для позитива? Мне понравилось, что ребята продолжали работать. Они были расстроены, россияне проводили много времени в нашей зоне, но наши игроки выкладывались на полную. Иногда нельзя просить о чем-то большем. Три матча за четыре дня, а россияне – невероятно техничные и быстрые. Они умеют разыгрывать шайбу, каждое звено может забить на инстинкте, и сегодня они это сделали.
Наши ребята чувствуют себя скверно, потому что полностью отдаются, но это не приносит результата. Они должны продолжать работать и готовиться к следующему матчу.
Ветераны, лидеры действительно провели собрание в раздевалке после прошлой игры. Но я не знаю, о чем там говорили».
Сам вратарь Трус полагает, что белорусам «жизненно необходимо» остаться в элитном дивизионе ЧМ – иначе на родине их не простят.
«Нам нужна только победа с австрийцами, иначе нас в страну не пустят. Нужно стараться остаться в элите, — приводит слова хоккеиста «СЭ». – Мой дебют? Поначалу было небольшое волнение, но потом вошел в игру. Чуть-чуть физически не хватило меня в конце — слишком много времени россияне в нашей зоне провели».
Высказался голкипер и о сборной России.
«Мне российская команда очень понравилась, — выдал комплимент он. — Отличное командное взаимодействие, броски защитников, игра до конца, несмотря на крупный счет.
Мы играли со шведами — те действовали как-то академично. Если так и дальше сборная России будет играть, то вполне в финал может попасть.
Тем более, в составе достаточно олимпийских чемпионов».
Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по хоккею — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».