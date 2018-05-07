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Россия против Белоруссии: последняя «прогулка» Воробьева

Россия встретится с Белоруссией в третьем туре ЧМ по хоккею

Сборная России, начавшая чемпионат мира с двух убедительных побед над аутсайдерами, встретится с еще одной не самой сильной сборной – командой Белоруссии – в третьем туре мирового форума. «Газета.Ru» подводит итоги старта команды Ильи Воробьева и анонсирует очередной матч.

Белоруссия – Россия (начало в 17.15 мск)

Сборная России здорово начала свой первый чемпионат мира под руководством Ильи Воробьева. Безусловно, матчи с Францией и Австрией – не те игры, что можно было бы считать настоящей проверкой, однако это не отменяет некоторых статистических фактов.

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Только дважды в российской истории национальная команда начинала чемпионаты мира сильнее, и последний раз такое было 11 лет назад. В 2007 году после двух игр разница шайб у сборной была 17-2, а в 1994 году в двух поединках было забито 19 голов при всего трех пропущенных.

И до сих пор только в 2001 году российская сборная начинала ЧМ с двух побед с сухим счетом, обыграв Италию (7:0) и Норвегию (4:0).

Команда Воробьева играет очень результативно, и заслуга в этом принадлежит всей команде. Только три нападающих не забивали голов в стартовых поединках, причем в их числе создавший несколько голов для партнеров капитан Павел Дацюк.

И только Сергей Андронов, а также защитники Никита Трямкин и Владислав Гавриков пока вообще не набирали на этом мировом форуме баллов за результативность.

При этом настоящих проверок у нашей сборной еще, конечно, не было, и матч против Белоруссии – тоже не тот случай.

Команда Дэйва Льюиса пока является одним из главных разочарований турнира. Если фиаско в стартовой игре против Швеции (0:5) было ожидаемым и закономерным, то как объяснить 2:6 во второй день турнира от Франции?

Да, белорусы выходили на лед два дня подряд, но и их соперник тоже, причем психологический груз «трехцветных» после 0:7 от России вряд ли был менее тяжел.

В итоге Белоруссия сейчас является безоговорочным аутсайдером группы А, будучи единственной сборной, которая не набрала в ней очков за два тура. Собственно, такие же показатели есть только у безнадежных корейцев в группе В.

В общем, игра с Белоруссией – последняя легкая прогулка нашей команды на этом чемпионате мира, потому что дальше нас ждут игры с куда более крепкими соперниками: Чехией, Швейцарией, Словакией и, наконец, Швецией.

Вообще, надо отметить, что группа А оказалась слабее подгруппы В, где Финляндия, Канада и США разыгрывают первые три места, а Дания, Норвегия, Германия и Латвия грызутся за последнюю путевку в плей-офф.

Матч против Белоруссии – отличная возможность, даже несмотря на весь консерватизм нашего тренерского штаба, выставить в ворота Игоря Шестеркина.

Молодой вратарь СКА начинал на скамейке запасных и стартовую встречу с французами, и вторую игру против Австрии, появившись в ней хотя бы на третий период. Правда, работы в нем у Шестеркина все равно почти не было.

Выматывать Кошечкина бессменной игрой нет никакого смысла, тем более Белоруссию обыгрывать команда Воробьева обязана даже с пустыми воротами, а дальше потребуется свежесть.

С другой стороны, Россия имела выходной накануне, а после поединка с белорусами будет отдыхать еще два дня. Решится ли тренерский штаб так надолго оставить без практики своего основного вратаря? Не исключен вариант, при котором Кошечкин и Шестеркин вновь разделят между собой игровое время.

Кстати, еще один матч против явного андердога – отличная возможность для самого молодого российского сборника Кирилла Капризова укрепить свое лидерство в списке бомбардиров чемпионата мира.

На данный момент на счету нападающего ЦСКА 5 (3+2) очков, а финский форвард »Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо отстает на один балл.

Не исключено также, что в составе сборной России произойдут некоторые изменения: не полетевший в Данию изначально из-за болезни Никита Гусев уже прибыл в Копенгаген и наверняка будет дозаявлен на турнир.

Вот только решится ли Воробьев при этом разбить так классно работающую тройку Капризов – Дацюк – Дадонов или же поставит Гусева в другое звено? Впрочем, по словам главного тренера, появление Гусева в матче с Белоруссией вряд ли возможно, так как форвард пока тренируется под наблюдением врачей.

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