«Месси в перерыве надавил на арбитра»

«Барселона» – «Реал Мадрид» – 2:2

«Барселона» идет к чемпионату без поражений, первому в истории Примеры с тех пор как чемпионат проводится в два круга, «Реал» сражается за второе место с «Атлетико», хотя мотивацией «сливочных» в противостоянии на «Камп Ноу» были, конечно, не места в турнирной таблице, а желание остановить самого принципиального соперника.

Все разговоры каталонской прессы о том, что Зинедин Зидан выставит на «Класико» второй состав, так и остались досужими сплетнями, а вот решение француза, что его подопечные не будут выстраивать перед матчем «чемпионский коридор», осталось твердым.

Впрочем, когда поединок, больше похожий на маленькую войну, чем на футбол, завершился, коридор для «Барсы» все-таки состоялся: работники клуба сделали его для своих футболистов, а главный задира сине-гранатовых Жерар Пике взял микрофон и выступил на весь стадион.

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«Мы семья. Они не захотели делать для нас коридор, я попросил это сделать наш штаб. В этом коридоре стоят люди, которые заботятся о «Барселоне», — последние слова защитника утонули в овациях трибун.

А до того был поединок, в котором главным действующим лицом оказался официально лучший арбитр Испании Эрнандес Эрнандес.

Возможное удаление Гарета Бэйла за фол на Самуэле Умтити, не наказанный даже желтой карточкой и удаление Серджи Роберто вскоре после этого за тычок в лицо Марсело перед перерывом буквально взорвали игру.

До того Серхио Рамос успел выставить локоть в грудь Луису Суаресу, после чего оба получили по желтой за стычку, а Лионель Месси в следующем эпизоде сам воткнул капитану «Реала» на карточку в порыве мести за партнера.

«Ты гадишь, гадишь, гадишь! Ты им помогаешь» – расшифровали специалисты по губам слова Лео Месси в адрес Эрнандеса Эрнандеса сразу после удаления Серджи Роберто.

«Месси в перерыве немного надавил на арбитра. Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, не произойди этого. Это футбол, все должно остаться на поле. Покуда это не наносит тебе какой-то вред, нужно относиться к этому с уважением», — рассказал после игры журналистам Серхио Рамос.

Действительно, во втором тайме спорные рефери был скорее благосклонен к хозяевам. По крайней мере, два ключевых момента он трактовал в пользу «Барселоны»: не зафиксировал фол Луиса Суареса на Рафаэле Варане перед голом Лионеля Месси и не назначил пенальти в ворота Марк-Андре тер Стегена за фол Жорди Альбы на Марсело уже при счете 2:2.

«Я думаю, там был небольшой фол, потому что Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге,

— цитирует AS Луиса Суареса.

— «Класико» всегда проходит в таких условиях. Обе команды хотели победить, но все закончилось ничьей. Естественно, мы хотели победить, но удаление Серджи Роберто помешало нам. Команда отлично поработала, ничья – неплохой результат».

«Мы контролировали ход игры. С уходом Криштиану мы немного сбавили. Арбитр не назначил чистый пенальти за фол на Марсело», — заявил после игры опорник мадридцев Каземиро.

Кроме того, в этом матче случилась травма лидера «сливочных» Криштиану Роналду. Забивая первый ответный мяч на 15-й минуте, португалец подвернул голеностоп. И хотя бомбардир вернулся на поле после помощи врачей, в перерыве Роналду был заменен.

«Травма Криштиану? Сейчас с ним не все в порядке. Но я полагаю, что травма окажется несерьезной,

— рассказал после окончания игры Зинедин Зидан.

— Мы провели хороший матч. Не могу сказать, заслуженная ли ничья или же одна из команда заслуживала победу. У рефери была сложная работа. В матче было всего понемногу, но в конце концов уже ничего не изменить. Все позади. Во втором тайме, возможно, мы действовали немного поспешно».

Кстати, французский тренер, выведший «Реал» третий год подряд в финал Лиги чемпионов, установил другое уникальное достижение: Зизу стал первым наставником в истории «Реала», под руководством которого команда ни разу не уступила в первых четырех «Эль-Класико» на «Камп Ноу». На счету Зидана теперь две победы и две ничьи.

Кстати, по окончании матча Зизу пять минут ожидал в подтрибунном помещении уже легендарного капитана «Барселоны» Андреса Иньесту, чтобы отдать дань уважения великому футболисту, для которого это «Класико» стало последним в карьере.

Завершившийся жаркий матч нетривиальным мнением подытожил бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар, высказавший свою позицию по поводу коридора.

«Зидан прав в том вопросе, что «Барселона» не сделала «Реалу» чемпионский коридор после победы на клубном чемпионате мира. Нельзя прикрывать одну ошибку другой, — сказал Гаспар.

— Сегодня все считают коридор своего рода унижением, хотя он задуман для того, чтобы отдать дань уважения команде, поздравить с победой.

«Мадрид» умеет создать вокруг себя много разговоров. Самое главное – «Барса» чемпион. Я видел, как коридоры делали обе стороны. Я не согласен с теми, кто считает, что Зидан отказался от этого. «Реал» решил сделать тренера виноватым».

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