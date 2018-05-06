Конечно, Леша: почему Швед станет MVP Евролиги

Для любителей европейского баскетбола наступает одновременно счастливая и грустная пора — уже 18-20 мая в сербском Белграде пройдет «Финал четырех» Евролиги, участниками которого стали московский ЦСКА, мадридский «Реал», турецкий «Фенербахче» и литовский «Жальгирис».

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При этом определение чемпиона является не единственной, пусть и главной интригой на конец сезона — крайне примечательной видится и борьба за звание MVP завершающегося розыгрыша главного клубного турнира Старого Света. Основная часть этой интриги уже, впрочем, разрешена.

Дело в том, что приз самому ценному игроку Евролиги достается кому-то из претендентов лишь по итогам регулярного чемпионата и четвертьфинального этапа, тогда как уже за «Финал четырех» лучшему баскетболисту стадии вручается своя награда.

Естественно, в этом году особый интерес к гонке за титул MVP у российских болельщиков возник неспроста — не будь у одного из отечественных игроков в оной отличных шансов на успех, спор, скорее всего, прошел бы по где-то на «обочине» внимания болельщиков.

Речь здесь, конечно же, об Алексее Шведе, лидере подмосковных «Химок» и национальной сборной, проведшем по-настоящему фантастический сезон (и это еще без учета триумфального для защитника чемпионата Европы — 2017, который руководству клубного турнира, по понятным причинам, безразличен).

Приз MVP Евролиги был впервые разыгран в 2004-05 гг., прийдя на смену двум отдельным наградам лучшим игрокам регулярного чемпионата и стадии плей-офф соревнований.

С тех пор трофей четырежды доставался представителям отечественных команд (и всегда — армейцам), однако лишь раз его забирал для личного серванта именно российский баскетболист: достижение в разные годы покорялось Рамунасу Шишкаускасу, Нандо де Коло, Милошу Теодосичу и Андрею Кириленко.

И вот уже совсем скоро компанию нынешнему президенту Российской федерации баскетбола и его бывшим красно-синим коллегам может составить Швед, в свое время, кстати, тоже выступавший за ЦСКА, откуда он перебрался в НБА.

Впрочем, по-настоящему нашел себя Алексей вовсе не в столичном коллективе и даже не за океаном, где ему очень не везло с тренерами и клубами, а уже в Подмосковье, куда он решил вернуться, покинув Северную Америку.

В стане желто-синих Швед выступает с 2015-го, однако действительно «праймовым» у него получился лишь завершающийся сезон.

В оном, напомним, химчане впервые в своей истории пробились в плей-офф главного клубного турнира Европы, и решающую роль в этом сыграл как раз их российский бомбардир.

Конечно, состав у команды Георгиоса Барцокаса и без Алексея был достойным — все же в межсезонье менеджмент организации отлично поработал на трансферном рынке, завербовав пятого номера драфта НБА Томаса Робинсона, а также сверхполезных Малкольма Томаса, Энтони Гилла и Тайлера Ханикатта, ставших в Подмосковье блестящими оруженосцами Шведа.

И все же без россиянина этот триумф был невозможен.

Если на старте первенства серебряные призеры Единой лиги ВТБ обходились именитыми американскими партнерами лидера (первые три победы были добыты в основном за счет Робинсона и еще одного новичка Джеймса Андерсона), то уже ближе к концу первой трети чемпионата он стал едва ли не в одиночку тащить коллектив, добывая важнейшие в плане турнирных перспектив очки.

Достаточно быстро Алексей выбрался и в лидеры личного спора снайперов, набирая какие-то фантастические для Европы числа в графе «результативность» и в целом легко одержал итоговую победу в этом споре (21,43 балла в среднем), взяв трофей Альфонсо Форда с рекордными 740 очками в сумме.

При этом нередко критикуемый за якобы излишний индивидуализм Швед по ходу сезона отчетливо пересмотрел свой подход к игре, став куда чаще и грамотнее задействовать партнеров, наказывая оппонентов за совсем уж наглые дабл- и трипл-тимы.

Конечно, иногда Алексей проводил и неудачные матчи, однако это и неудивительно — имея такой внушительный рейтинг задействованности (россиянин стал лидером регулярки по проведенным минутам на паркете, причем с огромным отрывом — ближайший преследователь Шведа сыграл в сумме на целый час меньше), полностью избежать спадов было попросту невозможно.

Достаточно высоко защитник оказался по итогам регулярки и в других рейтингах — снайпер, например, стал шестым по среднему числу результативных передач, отдавая за матч по 5,2 голевых паса.

К сожалению, финиш регулярного чемпионата получился для желто-синих провальным: уже гарантировав себе билет в плей-офф, химчане уступили в трех заключительных встречах ЦСКА, «Фенербахче» и — что особенно обидно — «Барселоне», в итоге оставшись не просто без преимущества домашней площадки в четвертьфинале, но и попав в там на армейцев.

Здесь, пожалуй, стоит напомнить, о теплых взаимоотношениях красно-синих и первой стадии игр нокаут-раунда Евролиги — до отчетной битвы с соотечественниками москвичи позволили себе лишь один невыход в «Финал четырех» за последние 15 (!) лет.

Многие эксперты при таких вводных, хоть и пытались всячески поддерживать интригу, однако в глубине души, вероятно, все-таки предполагали легкий для чемпионов страны «свип».

На деле же это «дерби Ленинградки» не просто избежало «свипа», но еще и едва не отправило в Белград команду из Подмосковья.

До сих пор остается загадкой, как «Химки», по ходу регулярки продемонстрировавшие не только огромный потенциал, но и целый ряд игровых проблем, смогли за кратчайшие сроки провести выдающийся по своему качеству «косметический ремонт», представ в плей-офф совершенно иным коллективом.

При этом с «Мегаспорта» подопечные Барцокаса все равно уезжали в критическом состоянии: добавив каждому из армейцев по копне седых волос, андердоги все же не сумели забрать хотя бы одну гостевую победу, оказавшись на грани расставания с Евролигой.

И тут в дело вступил Швед.

Не умаляя заслуг остальных баскетболистов «Химок», именно Алексей был главным действующим лицом двух ответных игр в Мытищах, проведя оба поединка на каком-то космическом уровне.

И если в третьей встрече серии по-настоящему круто действовала вообще вся подмосковная команда, из-за чего личные подвиги ее лидера (27 очков, четыре подбора и столько же передач) остались в относительной тени, то уже в следующем матче даже при огромном желании закрыть глаза на геройства россиянина было невозможно.

Что важно, выдал совершенно фантастический баскетбол Швед в тот момент, когда его коллективу это было действительно необходимо — изрядно разозлившись за «оплеуху» двухдневной давности, красно-синие подошли к четвертой игре максимально собранными и уже вскоре заработали себе внушительное преимущество.

В итоге на большой перерыв подопечные Димитриса Итудиса уходили с +13 в активе, что в контексте «дерби Ленинградки» виделось для хозяев роковым — как показывала практика, полноценно возвращаться в игру после такого против ЦСКА химчане не умели.

Однако в тот вечер какие-то законы логики не работали от слова «совсем», так что желто-синие отыграли не только это отставание, но и -14, сотворенные гостями уже в четвертой четверти после полноценного камбека антагонистов.

Имя этим спасительным рывкам было Алексей Швед — не будь его на паркете, интриги вплоть до последних секунд не получилось бы и близко.

Шутка ли, но в одном конкретном матче, в котором, казалось бы, у грозного визави получается практически все, звездный защитник сумел набрать 36 очков, отправив в цель восемь из 12 трехочковых (еще раз — восемь из 12!), а также отдал шесть передач и сделал пять подборов.

Причем реализовывал россиянин не просто открытые броски (кто бы ему это позволил?), а самые настоящие цирковые номера, заставляя поклонников москвичей раз за разом хвататься за голову своими степ-беками, «изоляциями» и прочими фирменными приемами.

В результате именно очередная дальняя «бомба» Шведа (к слову, всего за сезон он забил более ста «трех» — тоже рекорд первенства) вывела хозяев вперед за минуту до финальной сирены — 87:85.

К сожалению, пятого поединка в лучшей четвертьфинальной серии этого сезона так и не произошло: воля к победе армейцев вкупе с сомнительной работой арбитров и судейского столика все-таки завершили противостояние без возвращения оного на «Мегаспорт».

Так и не сумев вывести «Химки» в исторический для организации «Финал четырех», собственным выступлением Швед, впрочем, завершил — как сейчас кажется — гонку за MVP Евролиги в свою пользу.

Если выражение «жирная точка» для чего-то и появилось на свет, то уж точно для этой ситуации — попрощаться с турниром таким образом еще не удавалось никогда и никому.

Собственно, именно на четвертьфинальной стадии Алексей и оторвался от своего главного конкурента в споре за личный приз — словенца Луки Дончича из мадридского «Реала».

19-летний разыгрывающий в завершающемся сезоне доказал скептикам, что действительно является счастливым обладателем уникального по мировым меркам таланта, который в ближайшие годы будет покорять вершины НБА (Дончичу прочат чуть ли не первый номер драфта и последующую славную карьеру в лучшей лиге мира).

Однако награды самому ценному игроку Евролиги он достоин в меньшей степени.

Очевидно это стало уже в плей-офф, где Лука, мягко говоря, блистал не так ярко как Швед, хоть и прошел дальше по турниру.

Алексей действительно провел выдающийся сезон, сумев обновить несколько рекордов Евролиги и выведя «Химки» в первый в истории плей-офф турнира.

На данный момент именно он — главная звезда самого престижного клубного первенства континента, едва не остановившая практически в одиночку сильнейший клуб Европы на стадии, где он не замечает целые организации.

И если приз вдруг отдадут кому-то другому, это будет самым настоящим преступлением — и перед самим Шведом, и перед российским баскетболом, и перед видом спорта в целом.

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