«На Евротуре у России были более серьезные соперники»

Сборная России по хоккею продолжает триумфальное шествие по чемпионату мира — 2018 в Дании.

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Выдающимся образом стартовав в матче против французов, которые получили от «Красной машины» семь безответных шайб, подопечные Ильи Воробьева не сбавили оборотов и во втором туре, отгрузив гроссмейстерскую «семерку» и в ворота австрийцев.

Примечательно, что во встрече с командой Роджера Бадера россияне применили приблизительно тот же «удушающий» прием, что и против «трехцветных» —

как и в дебютном поединке турнира действующие олимпийские чемпионы трижды огорчили визави на экваторе стартового периода, фактически гарантировав себе победу, после чего уже совсем без нервов, но при этом вполне профессионально и с желанием довели дело до разгромного.

Сходство получилось еще и в том, что и на сей раз забивали оппонентам разные хоккеисты, в результате чего в матче случился лишь один дубль — автор двух шайб против Франции Кирилл Капризов передал «эстафету» Михаилу Григоренко, заставившему голкипера австрийцев дважды капитулировать еще в первой половине.

Еще по разу отличились Артем Анисимов, Александр Барабанов, Максим Мамин, Илья Михеев и уже упомянутый Капризов.

Произошли некоторые изменения и во вратарской линии — отстоявший на ноль ровно 100 минут ЧМ-2018 Василий Кошечкин в третьем периоде уступил свое место Игорю Шестеркину.

Уже после финальной сирены стало известно, что голкипер питерского СКА будет защищать ворота сборной и в следующем матче планетарного первенства с Белоруссией, который состоится уже 7 мая. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Воробьев.

«Выпустили Шестеркина с австрийцами, потому что завтра он будет играть с Белоруссией», — цитирует наставника «Р-Спорт».

Комментируя итоги игры, Воробьев также признался, что ему нравится видеть «огонек» в глазах подопечных.

«Ребята молодцы, играют с «огоньком», это радует. Зачем мне просить первую тройку играть проще? Пока можно делать много передач в атаке. В дальнейшем будем смотреть, как это будет проходить.

Ребята пока получают удовольствие, разве вам не нравится? Мне нравится,

— заявил он. — Сразу после игры с австрийцами сказал ребятам в раздевалке, что дальше на чемпионате мира будет тяжелее, так что надо нам больше сплачиваться».

Сам Шестеркин после финальной сирены признался журналистам, что рад долгожданному дебюту на чемпионате мира.

«Мне говорили, что есть возможность выйти сегодня, если будет крупный результат, так что готовился. Заждался, конечно, дебюта. Но я просто работал… Не знаю, как сказать. Просто рад, что вышел, но нужно сыграть полноценный матч, конечно», — подчеркунл голкипер.

Нападающий сборной Михеев, автор седьмой шайбы в ворота австрийцев, в свою очередь выразил мнение, что на Евротуре, где коллектив Воробьева проиграл пять раз при всего лишь одной виктории, у национальной команды были более серьезные визави, чем на ЧМ.

«Шайбу забрал, хороший гол получился. Выиграли вбрасывание, смена скоростей, я смог обыграть соперника. Сложно сказать, кто больше понравился — австрийцы или французы.

Атмосферу чемпионата мира почувствовал, но я уже был на Евротуре, а там соперники посерьезнее, чего скрывать. Тут полегче. Но у нас свои задачи, нам надо их решать.

В прошлом матче мы полностью провалили второй период, сегодня таких отрезков уже не было», — сказал форвард. — Посвящаю ли свой гол новому клубу СКА? Нет, я посвящаю его своему нынешнему — «Авангарду».

Капризов, на данный момент являющийся главным голеадором турнира, обсуждая результат матча с Австрией, восхитился партнером по нападению Павлом Дацюком, отдавшим во встрече блестящий голевой пас на Кирилла.

«Игра побыстрее была, чем с французами позавчера. Мы звеном долго забить не могли, хотя каждую смену были моменты. А потом — передача Дацюка на мой гол. Это что-то! Иначе и не знаю, как сказать.

Да, российский гимн после матча слышать — это очень приятно, это много значит для меня»,

— заявил форвард.

Еще один атакующий игрок россиян Евгений Дадонов выразил надежду, что подобные — на первый взгляд, легкие — поединки пойдут на пользу «Красной машине». Кроме того, хоккеист подверг очередной критике лед на арене в Копенгагене.

«Надеюсь, что такие игры полезны. В любом случае — готовимся дальше, стараемся прибавлять, некоторые системные моменты надо подтягивать. Мне показалось, что с французами было сложнее. Так получилось, тут любая команда может доставить неудобство, поэтому мы готовимся всегда.

Лед плохой, лучше он пока не стал. К концу периода шайба не летит уже», — посетовал Дадонов.

По словам Анисимова, удвоившего счет в поединке с австрийцами, дальнейшие игры чемпионата мира должны быть более сложными — и сборной нужно совершенствовать свой хоккей.

«Конечно, нам интересно здесь. Каждый матч по-своему интересен, нужно обращать внимание на свою игру, а не соперника. И настраиваться нужно на то, что борьбы будет больше, чем в предыдущем. Потому что дальше проще точно не будет, будет только сложнее и сложнее, и свою игру нужно совершенствовать.

В самом начале игры австрийцы играли агрессивно, не давали нам выходить из зоны, создали нам проблемы. Потом мы переломили, наладили игру и действовали так, как нужно. Нам нужно второй период начинать лучше, пока у нас такая помарочка есть. Надо начинать еще лучше, чем в первом», — заключил форвард «Чикаго».

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