Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов в шаге от чуда

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 6:3 (счет в серии — 3-2)

Драматичное и принципиальное противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» приближается к развязке. Пятый матч серии при счете 2-2 в Verizon Centre определял, кто получит «матчбол» и психологическое преимущество, а у кого не будет права на ошибку в шестой игре в Питтсбурге.

Реклама

В этом году «Кэпиталз» выглядят командой, как никогда близкой к тому, чтобы во второй раз в истории пройти в плей-офф «Пингвинз». В эпоху Александра Овечкина, Сидни Кросби и Евгения Малкина такого еще не случалось.

Однако, проиграй команда Барри Тротца пятый матч, и все ее игровые достижения и оставленное приятное впечатление рассыпались бы карточным домиком.

А поначалу игра складывалась в пользу гостей. Уже на третьей минуте встречи Джейми Олексяк после затяжной комбинации с участием Джастина Шульца и Деррика Брассара в вашингтонской зоне нашел путь в ворота Брэйдена Холтби.

А вот визави Холтби Мэтт Мюррей блестяще справился с выходом Чендлера Стефенсона один на один, разгадав хитрый маневр форварда хозяев.

Впрочем, 33 секунды на предпоследней минуте первого игрового отрезка перевернули ситуацию на льду и запустили качельный хоккей.

Сначала Евгений Кузнецов в большинстве вывел на убойный бросок защитника Джона Карлсона, а затем Бретт Конноли не без помощи рикошета попал с передачи Якуба Враны в «домик» Мюррею.

Возможно, «Вашингтон» смог бы удержать в своих руках инициативу, если бы в начале второго периода как следует не включился Евгений Малкин. Именно его проход внес сумятицу в ряды «столичной» обороны и привел к удалению капитана Овечкина.

«Пингвины» показали убойную реализацию. Сначала Сидни Кросби подставил на пятаке клюшку под бросок успевшего как следует прицелиться Фила Кессела, а через несколько минут, разыгрывая уже удаление Деванте Смит-Пелли, Малкин вывел на гол Патрика Хорнквиста.

«Кэпс» могли уйти на второй перерыв при паритете в счете, но в мощной атаке на последней минуте Ларс Эллер, добивая шайбу после серии бросков Ти Джея Оши с пятака, не сумел направить диск в пустой угол мимо ног защитников.

В четвертой игре серии команда Троца, которой надо было отыгрываться, нанесла в последней 20-минутке всего три броска в створ ворот Мюррея, однако в самом начале третьего периода пятого поединка, стоило телевизионщикам вывести на экран титр об этом, Врана нашел прекрасным пасом под чужой синей линией Кузнецова, а российский нападающий образцово реализовал рандеву с голкипером «пингвинов».

Драматичной, под стать и серии, и всему матчу, вышла развязка. За пять минут до конца Холтби отразил опаснейший бросок Брайана Дюмулина, а в ответ Кузнецов бросил в прорыв по правому флангу Овечкина, который не стал бросать сам, а докатив с шайбой до лицевой, неожиданно для защитников выкатил диск на пятак, откуда Врана поражал уже пустой створ.

Майк Салливан, конечно, поменял голкипера шестым полевым игроком, но сначала Оши обокрал на своей синей линии Кессела и забросил пятую шайбу, а затем и Ларс Эллер поставил в поединке точку.

«Вашингтон» выигрывает пятую игру, выходит вперед в серии и едет в «Питтсбург» с большим желанием закончить серию и впервые за время Овечкина в НХЛ пробиться в финал Восточной конференции.

Кстати, «Пингвинз» впервые пропустили шесть шайб в матче плей-офф с финальной серии Восточной конференции против «Бостона» в 2013 году.

«Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс» — 2:6 (счет в серии — 2-3)

В полуфинале Западной конференции, где встречаются две лучшие команды регулярного чемпионата, также прошла пятая игра серии. Прошлогодний финалист Кубка Стэнли и победитель регулярного чемпионата этого сезона «Нэшвилл» испытывает очень серьезные трудности в противостоянии с набравшим мощь «Виннипегом».

В отчетном поединке «Предаторз» провели активный первый период, но не смогли пробить Коннора Хеллибака, а провал во втором отрезке матча стоил им всего поединка, а возможно, и серии.

Второй период сложился идеально для добавивших «Джетс». Пол Штястны открыл счет, но Янник Вебер восстановил равновесие, а затем «реактивщиков» повел за собой новичок Кайл Коннор, сумевший дважды пробить Пекку Ринне.

Между его шайбами отличился еще и Дастин Бафлин, а потому гол Райана Джохансена под занавес периода не сократил отставания хозяев даже до минимума.

Третья 20-минутка прошла под сумасшедшим давлением команды Питера Лавиолетта. «Нэшвилл» нанес аж 20 бросков по воротам Хеллибака, но так больше и не пробил молодого вратаря. А вот Марк Шайффле и Мэттью Перро нашли бреши в обороне «желтых», доведя итоговый счет до неприличного.

Теперь «Виннипег» может закончить противостояние в шестом матче на родной арене, где знаменитый white out болельщиков канадской команды всегда очень давит на ее соперников.

Ассистировавший в третьем периоде Шайффле и набравший уже 6 (2+4) очков в этом плей-офф Коннор стал первым в истории «Атланты»/«Виннипега» новичком, который зарабатывал три балла в одной игре плей-офф.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».