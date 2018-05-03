«Выживут борцы и тараканы»: россияне феерят в Дагестане

В российском Каспийске в самом разгаре чемпионат Европы по спортивной борьбе. Впереди еще основные схватки в женской и вольной борьбе, а вот представители греко-римского стиля уже завершили свои выступления — и сборная России стала абсолютным триумфатором первенства.

Отечественные борцы завоевали четыре золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль, выиграв общекомандный зачет чемпионата Европы.

Причем в оба дня соревнований по греко-римской борьбе в финал выходили по три российских спортсмена, однако в первый день победу одержал только Роман Власов (до 77 кг), а вот во второй золотые медали завоевали Артем Сурков (67 кг), Адам Курак (72 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг).

Реклама

О том, насколько это серьезное достижение, говорит и тот факт, что в последний раз россиянам удавалось добыть четыре медали высшей пробы только девять лет назад — на чемпионате Европы — 2009.

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили пообещал, что на летних Олимпийских играх — 2020 его подопечные выступят еще лучше.

«Чем ближе Олимпиада, тем тяжелее бороться. Плюс сложности добавляло то, что менялись правила и весовые категории, — цитирует Когуашвили ТАСС. — Ближе к Играм-2020 ребята будут готовы еще лучше. Да, четыре золота мы завоевали, но ошибок было много.

В целом еще раз повторю: четыре золота — это достойный результат. И не думаю, что наши соперники ожидали от нас меньшего».

Несмотря на уверенный комментарий главного тренера, все-таки стоит отметить огромный прогресс нашей сборной со времен прошлогоднего чемпионата Европы в сербском Нови-Саде. На тех соревнованиях отечественная команда ограничилась лишь одним золотом Суркова, завоевав также серебро и четыре бронзы, так что соперники вполне могли ожидать чуть менее успешного выступления от россиян.

Тем не менее подопечным Когуашвили удалось проявить себя во всей красе и порадовать болельщиков. Впрочем, удовольствие от чемпионата мира получили не только его хозяева, но и гости.

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович очень высоко оценил организацию турнира в Каспийске.

«Мы ожидаем от каждого организатора, что его чемпионат будет лучше предыдущего.

Мне очень нравится, как организованы соревнования в Дагестане — транспорт, зал, картинка, условия для спортсменов. По этой причине опыт Дагестана будет рекомендован организаторам следующих турниров по борьбе.

Уже сейчас можно сказать, что подобные условия для спортсменов намерен обеспечить Бухарест, где пройдет следующий чемпионат Европы».

Однако не все представители других стран по достоинству оценили проведение континентального первенства в России. Так, министр спорта Украины Игорь Жданов до сих пор возмущен тем, что борцы жовто-блакитных отправились на соревнования в Каспийск.

«В российском Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе.

К большому сожалению, вопреки позиции нашего государства, Ассоциация спортивной борьбы Украины по своей воле отправила на эти соревнования ряд спортсменов и тренеров.

Как министр и гражданин, считал и считаю такие действия недопустимыми! Остаюсь категорически принципиальным и последовательным в своей позиции — никакого участия сборных команд Украины в любых соревнованиях в России, как стране-агрессору.

Хочу отдельно подчеркнуть — это не просто моя личная точка зрения. Бойкот соревнований в России — это консолидированная позиция правительства Украины, всей украинской власти.

Как и уверял ранее, туристическая поездка отдельных украинских борцов и тренеров в России происходит без финансовой и организационной поддержки министерства молодежи и спорта.

Ни одной гривны налогоплательщиков на это не потрачено», — написал чиновник в своем фейсбуке.

Также Жданов предупредил, что правительственный аппарат будет в дальнейшем «жестко отслеживать» поездки украинских спортсменов и тренеров на соревнования в Россию, и, возможно, ему удастся обнаружить «нарушения трудового законодательства», поскольку атлеты и их наставники работают по контракту с государством.

Напоследок министр подчеркнул, что в Каспийск отправился далеко не основной состав сборной Украины. Кроме того,

на турнир не были допущены все спортсмены из числа военнослужащих: так, за бортом ЧЕ-2018 остался олимпийский призер Игр в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк.

По словам Жданова, такие меры помогут оградить атлетов-военнослужащих от «провокаций и неправомерных действий со стороны спецслужб страны-агрессора».

Напомним, в марте 2018 года министерство спорта Украины выпустило указ, согласно которому всем атлетам страны запрещалось выступать на соревнованиях, проводимых в России.

Однако в апреле вышел новый документ, в котором был установлен только запрет на финансирование поездок в Россию из государственного бюджета, при этом сами поездки не были запрещены.

В итоге Ассоциация спортивной борьбы Украины приняла решение отправить своих спортсменов на чемпионат Европы «с целью минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии», а также в соответствии с «несгибаемыми принципами олимпизма», о чем уведомила в официальном заявлении на своем сайте.

Объединенный мир борьбы поддержал украинских борцов в этом решении и выразил свое негативное отношение к позиции правительства страны.

«Александр Карелин (трехкратный олимпийский чемпион из России. — «Газета.Ru») сказал однажды: «Если и случится ядерная война, то после нее выживут тараканы и борцы».

Мы единая семья, и я не допущу, чтобы политика вмешалась в наш вид спорта, — заявил глава организации Лалович. — Мы не будем проводить турниры в странах, где политики используют спорт как саморекламу. Кто уважает Олимпийскую хартию, тот будет с нами работать».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице летних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».