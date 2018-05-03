«Ливерпуль» едет в Киев — это невероятно»

Английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома» превратили свой полуфинал Лиги чемпионов в настоящую футбольную драму — столько голов, страсти и невероятных поворотов сюжета на таком высоком уровне зрители не видели уже давно.

После поражения в первом матче со счетом 2:5 римляне почти спаслись от вылета, одержав на своем поле победу (4:2).

Не хватило лишь одного гола для того, чтобы перевести игру в дополнительное время, а там, кто знает, может, на волне вдохновения «волки» все-таки дожали бы «Ливерпуль»?

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Общий счет противостояния получился 7:6 в пользу подопечных Юргена Клоппа — соперники забили друг другу 13 мячей за две встречи.

Благодаря такому голевому шоу команды сумели повторить рекорд Лиги чемпионов:

ранее столько мячей в одном противостоянии забивали только немецкая «Бавария» и португальский «Спортинг» в сезоне-2008/09, правда, тогда все получилось в одну «калитку» — 12:1 в пользу мюнхенцев.

Атакующая тройка «красных» Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах побила еще один голевой рекорд самого престижного турнира Старого Света. После матча с «Ромой» на счету ливерпульского трио стало 29 забитых мячей (у Мане — девять, у Фирмино и Салаха — по десять) в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Таким образом, они обогнали знаменитую тройку из мадридского «Реала» — Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, которая в сезоне-2013/14 записала на свой счет 28 голов. Впрочем, судьба рекорда еще не решена, поскольку в финале мерсисайдцы сойдутся со «сливочными» лицом к лицу, и у обоих визави будет шанс увеличить свои голевые достижения.

Однако великолепная активность в атаке нередко приводит к потере концентрации в обороне, что, например, и сделало противостояние «Ливерпуля» и «Ромы» особенно интересным для зрителя.

В ответном матче первыми забили мерсисайдцы, а помогла им в этом жуткая ошибка Раджи Наингголана,

который сделал слабый пас по направлению к своим воротам, буквально подарив мяч Фирмино. Бразилец разогнал атаку на пару с Мане и аккуратной передачей вывел сенегальца один на один с голкипером — 1:0.

Ответная ошибка «Ливерпуля» прилетела очень быстро: спустя всего шесть минут Джеймс Милнер отличился невероятным автоголом после того, как мяч отрикошетил от его затылка в угол ворот, — 1:1.

«Даже не знаю, что сказать после этого. Мы знаем, как сделать все гораздо интереснее, не правда ли? — говорил полузащитник «красных» после матча.

— В целом я считаю, что мы хорошо играли, но могли контролировать ситуацию лучше. Никто не скажет, что выйти в финал Лиги чемпионов просто, — мы обыграли несколько сильных команд на своем пути. Сегодня все упиралось в то, чтобы завершить работу, и теперь мы в финале. Мы можем насладиться этим, но не слишком долго, ведь впереди важная игра».

После автогола Милнера «Ливерпулю» удалось снова выйти вперед усилиями Жоржиньо Вейналдума, который расстрелял ворота с трех метров после удачного отскока от Джеко (2:1).

«Я забил этот мяч в идеальный момент! Это действительно очень важный эпизод встречи с «Ромой».

Повезло, что мяч оказался у меня в том эпизоде, — цитирует голландца официальный сайт УЕФА. — Нас ждет красивый финал.

Если вы хотите завоевать Лигу чемпионов, то должны уметь обыгрывать любого соперника. У «Реала» много классных футболистов, но и у нас тоже. Так что нас ждет отличный матч!»

Гол Вейналдума действительно оказался для «Ливерпуля» очень важным — по сути, спасительным, потому что с 26 минуты забивала только «Рома». Отличились Джеко и дважды — Наинголлан (4:2).

Капитан «красных» Джордан Хендерсон после встречи посетовал на то, что его команда любит создать себе неприятности.

«К сожалению, нам ничего не дается легко. В целом мы неплохо контролировали ситуацию, но не в последние десять минут. Нам нужно пресечь такие моменты.

Сегодня мы могли сыграть лучше, но все равно вышли в финал», — цитирует Хендерсона BBC.

После встречи появилось огромное количество разговоров о судейских ошибках в пользу победившей команды. Так, на 49-й минуте главный арбитр матча Дарио Скомина не поставил пенальти в ворота «Ливерпуля» после очевидного фола голкипера Лориса Кариуса на форварде «Ромы» Эдина Джеко в своей штрафной.

Судья посчитал, что перед этим нападающий успел забраться в офсайд, но положения «вне игры», как показали повторы, не было.

Кроме того, на 63 минуте встречи полузащитник «красных» Трент Александер-Арнольд сыграл рукой в своей штрафной, отбив один из ударов римлян — арбитры снова не заметили пенальти.

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта — тот самый, который искупался в фонтане после победы над «Барселоной» (3:0) — заявил, что в Лиге чемпионов пора вводить систему видеопомощи арбитрам (VAR).

«Абсолютно ясно, что VAR необходима Лиге чемпионов, чтобы такие вещи больше не случались. Вы можете посмотреть сами.

Джеко не был в офсайде, и его снесли в штрафной. Затем игроки «Ливерпуля» сыграли в гандбол — это видели все, кроме судьи.

Я знаю, что трудно винить рефери, когда мы проиграли по итогам двух матчей, но «Ливерпуль» должен был остаться вдесятером уже после 63-й минуты. Еще раз поздравляю «Ливерпуль», у них отличная команда. Но если мы не внедрим VAR в Лигу чемпионов, все это станет полным посмешищем», — цитирует Паллотту Football Italia.

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси также не обошел стороной горячую тему.

«Я заметил игру рукой, оглянулся по сторонам и подумал, что мне показалось. Спросил у Джеко, он ничего не видел, поэтому я не придал значения эпизоду. Я был там и все видел. В любом случае мое мнение не имеет значения, — приводит слова итальянца Mediaset Premium. — Я поблагодарил своих товарищей по команде, я ими очень горжусь.

Мы не сильно уступаем другим клубам, поэтому должны выходить в полуфинал Лиги чемпионов раз в три года, а не раз в тридцать лет».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал отрицать безусловное везение своей команды, однако подчеркнул, что выход в финал они заслужили.

«Сегодня «Ливерпулю» невероятно повезло, мы это знаем. Игроки «Ромы» действовали напористо, рисковали во многих моментах, но все обошлось хорошо для нас. К сожалению, мы не использовали свободное пространство, которое получали, и проиграли этот матч уже после первого пропущенного гола.

Сегодня мы действительно уступили. Но мы заслужили место в финале на 100%. Вы не можете планировать выход в финал Лиги чемпионов — если вы не мадридский «Реал», «Барселона» или «Бавария».

Мы начинали путь еще с квалификации, так что я очень рад за ребят. Теперь мы отправляемся в Киев — звучит безумно, но это так.

Сезон, который проводят парни, характер и настрой, который они показывают, футбол, в который они играют — это невероятно», — подытожил немец.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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