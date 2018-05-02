Финал с привкусом: «Ливерпуль» с трудом прошел «Рому»

«Ливерпуль» на выезде уступил «Роме» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, но все же вышел в финал турнира по сумме двух игр.

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В преддверии встречи, казалось бы, говорить о какой-то реальной интриге не приходилось — после первого поединка в Англии подопечные Юргена Клоппа имели сверхкомфортное преимущество в три мяча, победив на «Энфилде» со счетом 5:2.

Завершающийся сезон, впрочем, научил более-менее всех до последнего верить в чудеса — примеры «Ювентуса», сильно потрепавшего нервы мадридскому «Реалу», и все той же «Ромы», унизившей в четвертьфинале «Барселону» после 1:4 на выезде, как бы намекали красным, что раньше времени расслабляться не стоит.

К слову, во многом именно из-за британской расслабленности у римлян перед возвращением домой оставались хоть какие-то шансы: свой потенциальный камбэк итальянцы начали еще в Великобритании, превратив совсем уж страшные 0:5 в более приемлемые 2:5 (в самой концовке той игры немного оживили представителей Серии А голы Эдина Джеко и Диего Перотти).

Особого шарма матчу на «Стадио Олимпико» добавляли две впечатляющие серии команд, хотя бы одной из которых в отчетный вечер с большой долей вероятности предстояло завершиться — «Ливерпуль» до 2 мая в этом сезоне ни разу не уступил на выезде, тогда как «Рома» могла похвастаться ровно нулем пропущенных мячей на своем поле в розыгрыше турнира.

Понимая нацеленность хозяев на быстрый гол, Клопп призвал своих подопечных начать в Риме достаточно осторожно, что «Ливерпуль» использует крайне редко — зачастую англичане делают огромную ставку именно на убийственный старт, отдавая все для скорого «испепеление» визави.

На этот раз, впрочем, заметная опасливость гостей сыграла на 5+ — пусть и с трудом, но все же сдержав стартовый натиск итальянцев, красные вскоре заставили тех сильно нервничать и много ошибаться в спешке, что привело к анонсированному быстрому мячу. За одним лишь исключением — забили сами гости.

Справедливости ради, почти все для взятия ворот Алисона Бекера здесь сделал один из лидеров римлян Раджа Найнгголан — бельгийский опорник в простой ситуации в центре поля отдал жуткий по точности пас, который стал легчайшей добычей для ливерпульцев.

Остальное было делом техники — фирменный стремительный выпад красных, точный удар Садио Мане без всяких помех со стороны защитников, и вот уже на «Олимпико» воцаряется гнетущая тишина.

Плюс-минус на исходную соперников уже спустя шесть минут после мяча сенегальца вернула удача.

В достаточно «травоядной» ситуации идеального резидента для всевозможных забавных футбольных нарезок соорудили Деян Ловрен и Джеймс Милнер — мощно вынося мяч к центру поля, хорват попал снарядом прямиком в голову одноклубника, от которой «круглый» и отлетел в самый угол без единого шанса для Лориса Кариуса.

Интрига, однако, была возрождена ненадолго — на экваторе первого тайма совсем уж минорной для итальянцев ситуацию сделал Жоржиньо Вейналдум, грамотно воспользовавшийся несогласованностью хозяев в собственной штрафной при угловом.

Фактически гарантировав себе билет в финал главного клубного турнира Старого Света еще до перерыва (в четыре гола хозяев лишь для переведения игры в овертайм верилось, мягко говоря, с трудом), «Ливерпуль» вышел на вторую половину с еще более прагматичными намерениями — в атаку британцы стали выдвигаться менее рьяно, тогда как в защите собственных владений теперь принимали участие вообще все футболисты Клоппа.

«Рома» же, надо отдать ей должное, даже в таких условиях не бросила бороться и в итоге наиграла на заслуженную домашнюю победу: моментов у римлян после 15-минутной паузы было действительно в разы больше.

Уже на 52-й минуте хозяева сподобились на восстановление паритета. Это Стефан Эль-Шаарави мастерски монетизировал массовую сонливость защиты гостей, создав голевой момент, который благодаря удачному отскоку реализовал Джеко.

Еще один мяч в ворота Кариуса вполне мог влетать спустя мгновения с пенальти, однако его бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой почему-то не назначила — хотя игру рукой в исполнении Трента Александер-Арнольда при потенциально результативном ударе «Ромы», кажется, можно было увидеть из космоса.

Локальную победу представителям Серии А принес в самой концовке антигерой первого тайма Найнгголан, в лучших традициях мастеров бильярда отправивший мяч в сетку от штанги.

Совсем уж горячо на «Олимпико» стало за несколько секунд до финального свистка — судьи все-таки решились на назначение пенальти в ворота Кариуса, и его успешно реализовал все тот же Найнгголан.

К сожалению, для полноценного чуда времени уже не оставалось — сразу же после розыгрыша англичан с центра поля рефери оповестил о завершении поединка.

Таким образом, в финале Лиги чемпионов — 2017/18, который состоится 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве, сыграют «Ливерпуль» и «Реал», накануне преодолевший мюнхенскую «Баварию».

В случае победы мадридцев «сливочные» станут первым клубом в истории турнира, победившим в оном аж три раза кряду.

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