Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отказался выдвигать собственную кандидатуру на очередных выборах 29 мая. Свое решение чиновник объяснил высокой загруженностью в Государственной думе VII созыва, где он является первым заместителем председателя.

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Напомним, что в декабре прошлого года Жуков попал под санкции Международного олимпийского комитета (МОК) как лицо, по мнению этой организации, ответственное за функционирование в России разветвленной системы манипуляций с допинг-пробами, поддерживаемой на государственном уровне.

Глава ОКР лишился членства в МОК, а также получил бессрочное отстранение от участия в Олимпиадах в качестве официальной персоны.

Тем не менее, Жуков все равно прибыл в Пхенчхан на решающие соревновательные дни Игр-2018. В частности, высший руководитель российских олимпийцев присутствовал на хоккее, но сидел среди болельщиков как частное лицо. Делегацию нашей страны на Олимпиаде возглавлял вице-президент ОКР, знаменитый в прошлом фехтовальщик Станислав Поздняков, к которому у МОК претензий не нашлось.

На момент написания этой заметки информация об отводе Жуковым своей кандидатуры еще не появилась на официальном сайте ОКР. Текст заявления привел «Р-Спорт».

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — отметил 61-летний Жуков. — У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе.

Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР».

Можно предположить, что смена президента олимпийского комитета будет призвана улучшить отношения с МОК. Не исключено, на данной позиции мы увидим некую компромиссную фигуру, к которой лояльно относились бы в международных инстанциях. Пока что для голосования не был зафиксирован ни один претендент. При этом в ближайшие дни вполне можно ожидать выдвижения кандидатуры того же Позднякова.

Жуков возглавлял ОКР с мая 2010 года, однажды успешно переизбравшись. Он стал третьим главой учреждения после Виталия Смирнова (1992-2001) и Леонида Тягачева (2001-2010).

По мнению члена МОК и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, «ничего критического и страшного» в решении Жукова нет.

«Но реально пока рано говорить, проблем много, людей не хватает, в этом сложность, — добавил он. — И пока что однозначно оценивать произошедшее нельзя. Его решение надо уважать, он много сделал, пока занимал этот пост.

Такой шаг больше связан с его работой, объемы большие в Думе, плюс сложная ситуация в МОК, где надо с утра до вечера заниматься этим.

Это стало определяющим. Однозначно трудно сказать, но решение надо уважать. Я как член МОК на протяжение месяцев теннис не видел, сам в панике, спать не приходится, поэтому я его понимаю».

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал уходящего президента ОКР «понятным руководителем».

«Можно по-разному оценивать ситуацию, непростое время выпало на долю его руководства ОКР, были и успехи, были и разочарования, — приводит его слова ТАСС, — Но лично мне было с ним комфортно работать — он всегда меня слышал, всегда была возможность иметь с ним практический диалог. Лично для меня это был понятный руководитель, я всегда имел возможность быть услышанным, а это очень важно».

Мамиашвили подчеркнул, что окончательно определится с выставлением на выборы собственной кандидатуры после окончания чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске.

Позитивную оценку деятельности Жукова во главе ОКР дал и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

«Жуков всегда помогал, был на острие вопроса, всегда знал глубину ситуации, — отметил он. --У нас была совместная рабочая группа с Олимпийским комитетом России. В самые тяжелые моменты Олимпийский комитет России под руководством Жукова был рядом. Оцениваю его работу абсолютно положительно».

Схожей позиции придерживается глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Готова работать с любым человеком, который придет на этот пост, — призналась Вяльбе. — Не раз говорила, что мы плывем в одной лодке и надо грести веслами в одну сторону. Не надо делать акцент на том, что это будет за человек.

Главное, чтобы это был хороший сотрудник, понимающий и любящий спорт.

Не могу сказать, что у меня были проблемы с Жуковым, ОКР нам всегда помогал, и я могла в любой момент к нему обратиться. Главное, чтобы все было для дела, а какая личность – не так важно».

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