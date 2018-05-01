Месть бывшего не спасла «Баварию»: «Реал» добыл третий финал

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» обещал быть очень жарким. «Сливочные» во многом благодаря везению одержали на выезде победу со счетом 2:1, и «рекордмайстер» горел желанием отыграться и пробиться в свой первый финал Лиги чемпионов за четыре года.

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Перед глазами у немцев стоял пеленой образ «Ювентуса», который в 1/4 финала едва не совершил «камбэк» в гостях у «королевского клуба» после 0:3 на своем поле, и только неожиданный пенальти под конец встречи помешал ему перевести игру в дополнительное время. Если уж такое было возможно, то почему бы не отыграться со счета 1:2?

Первый тайм стартовал именно так, как нужно было «Баварии»: немцы забили не просто быстрый, а молниеносный гол.

Уже на третьей минуте правый защитник Йозуа Киммих открыл счет, расстреляв ворота Кейлора Наваса после того, как мяч удачно отскочил к нему от Корентена Толиссо.

Впрочем, нельзя сказать, что голевая атака стала лишь следствием везения. Подопечные Юппа Хайнкеса сами создали себе этот момент благодаря массированному натиску на владения «королевского клуба»: Томас Мюлер выполнил подачу на ближнюю штангу, никто из защитников не сумел перехватить мяч, и уже там в суете штрафной снаряд отскочил к ногам Киммиха.

К слову, именно этот 23-летний защитник забил первый мяч в предыдущей встрече команд на «Альянц-Арене». По такой логике вскоре должен был последовать гол в исполнении Марсело — тогда можно было бы с уверенностью сказать, что судьба решила подшутить над фанатами команд и показать им два одинаковых матча.

Однако сюжет спортивной драмы на «Сантьяго Бернабеу» закрутился еще интереснее: ответный мяч «сливочных» забил Карим Бензема —

нападающий, который в последнее время частенько оставался на скамейке запасных, выходя лишь на замену, а в ответном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» так и вовсе не появился на поле.

Оказавшись в составе на игру с «Баварией» во многом благодаря травме Иско, француз принялся с усердием отрабатывать по всей ширине поля, резво мчась в атаку и не забывая подстраховывать партнеров в обороне.

Спустя восемь минут после гола Киммиха Бензема был вознагражден за свою активность овациями «Сантьяго Бернабеу», который уже несколько месяцев только и делал, что освистывал форварда.

Марсело исполнил отличный навес на дальнюю штангу, где Бензема умело «отклеился» сразу от нескольких защитников и прицельно пробил головой в ближний угол — 1:1. Празднуя гол, обычно медлительный и неповоротливый француз яростно потрясал руками, с удивительной для себя эмоциональностью что-то крича, — это взятие ворот значило для него очень много.

Получив звонкую оплеуху от нападающего, которого уже списала в утиль вся футбольная Европа, «Бавария» раненым зверем кинулась отыгрываться.

«Реал» же продолжил действовать по привычной схеме: небрежная игра в обороне, как правило, с быстрым выносом мяча (словно «сливочные» хотят поскорее «промотать» этот неинтересный эпизод встречи) и яростные, размашистые контратаки — фирменный почерк «королевского клуба».

Расхлябанные действия мадридцев в защите и тот факт, что они совсем не настаивали на контроле мяча, играли на руку «Баварии». Немецкая машина с охотой забирала снаряд, регулярно подходила к воротам, создавала моменты, но — вот незадача — никак не могла забить.

На 33 минуте Хамес Родригес, выступающий за «рекордмайстера» на правах аренды (трансферный лист колумбийца принадлежит «Реалу»), не занес мяч в ворота с метра,

а несколькими секундами ранее Роберт Левандовски ворвался в штрафную и пробил прямо в Наваса.

У «Баварии» мог возникнуть отличный шанс выйти вперед на 45 минуте встречи, когда при подаче Киммиха в штрафную площадь мяч угодил в руку Марсело. Бразилец, как ему казалось, прижал руку к телу и подпрыгнул, на ходу разворачиваясь спиной к снаряду, чтобы не получить его в лицо, однако по ходу движения кисть дернулась в сторону и преградила путь мячу.

Главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр со своей позиции не разглядел запрещенного жеста и отказался давать пенальти, несмотря на справедливые требования игроков «Баварии». В итоге команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Впрочем, зрителям не пришлось жаловаться на недостаток голов: уже на стартовой минуте второго тайма события вновь закрутились самым интригующим образом.

«Реал», который в последнее время только и делал, что выносил мяч из своей штрафной, вышел вперед — причем забил не кто иной, как Бензема.

К голу привела грубейшая ошибка вратаря «Баварии» Свена Ульрайха, который после передачи своего защитника решил взять мяч руками и, уже почти коснувшись снаряда, запоздало вспомнил, что делать этого нельзя.

В итоге голкипер нелепо плюхнулся на газон и просто пропустил мяч мимо себя. Бензема с удовольствием воспользовался моментом и вогнал снаряд в пустой створ — 2:1.

О том, насколько это невероятное событие, говорит даже тот факт, что этот дубль стал для француза первым в плей-офф Лиги чемпионов с сентября 2014 года.

После такого обидного гола многие команды могли бы «развалиться», но «Бавария» — опытный еврокубковый боец, и потому, стиснув зубы, немцы снова пошли вперед. Благо, «Реал» нисколько не возражал против такого развития событий, и ход встречи почти не изменился: «Бавария» атаковала, «сливочные» выбивали мяч и надеялись на контрвыпады.

На 63 минуте встречи, наконец, произошло то, чего с придыханием ждали многие любители футбола по всему миру: Хамес забил клубу, в котором за три сезона так и не смог пробиться в основной состав, несмотря на весь свой талант.

Никлас Зюле выполнил подачу с фланга, и колумбиец сначала пробил прямо в Серхио Рамоса, однако удачный отскок подарил полузащитнику второй шанс, и тот его не упустил, вогнав мяч прямо под штангу — 2:2.

После этого матч начал медленно, но верно превращаться в сольный бенефис «Баварии». Навас спасал от ударов в упор и регулярно прерывал опасные подачи кулаками, уже не надеясь на своих защитников. Зинедин Зидан проводил замены, направленные на укрепление обороны: на поле появились опорник Каземиро, защитник Начо и вингер Гарет Бэйл, который благодаря выдающимся физическим данным способен закрыть всю бровку.

Вскоре в ход пошло и затягивание времени: Рафаэль Варан даже получил за это желтую карточку.

«Бавария» же создавала момент за моментом, но так же, как и первом матче противостояния, никак не могла их реализовать.

В итоге по истечении 90 минут основного времени и еще шести компенсированных команды разошлись миром (2:2). «Реал» пробился в третий финал Лиги чемпионов подряд, одержав победу в противостоянии с общим счетом 4:3, но так и не показав своего максимального уровня игры.

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