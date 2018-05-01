«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Чел Соннен выступил с очередной порцией критики в адрес своего соперника по полуфинальному поединку Гран-при тяжеловесов Bellator Федора Емельяненко. В частности, 41-летний спортсмен назвал «фальшивкой» бои своего ровесника в пору выступлений в промоушене Pride.

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«Не случайно участники набивали себе «рекорд» по 22 победы без поражений в Японии, однако затем не могли никого побить в США, — приводит слова Соннена ESPN. –

Судьи получали указания в наушники, они все были куплены. Я не верю ни одному результату поединков в этой стране».

Емельяненко-старший выступал в Pride в 2002-2006 годах, одержав 14 побед (еще один бой был признан несостоявшимся). Именно в рядах этой организации россиянин добился всемирной известности как один из лучших (если не самый сильный) тяжеловес. В марте 2007-го крупнейший промоушен своего времени был продан из-за банкротства и влился в UFC, которая возглавляет отрасль в наши дни. Емельяненко неоднократно в комплементарных тонах высказывался о руководителе Pride Нобуюки Сакакибаре.

В период сотрудничества с компанией Емельяненко успел завоевать чемпионский пояс и провести три успешные защиты. Что любопытно, в среднем весе (до 93 кг) титулом владел американец Дэн Хендерсон, который победил россиянина в июле 2011 года (это поражение стало для Федора третьим кряду).

Соннен – также выходец из средней категории, где даже претендовал на титул UFC, однако на протяжении всей карьеры дрался и в рамках тяжелого дивизиона.

Он часто выступает в различных шоу и ведет видеоблог, посвященный ММА. На родине этот атлет имеет репутацию шоумена, и в чем-то даже скомороха.

Отношение к нему – не самое серьезное, хотя, безусловно, вместе со своими экстравагантными выходками Соннен остается неплохим бойцом.

За 21 год борьбы в ММА в его активе – 30 побед, в пассиве – 15 поражений при одной ничьей. Американец немного превосходит россиянина в росте (185 против 183 см), но существенно уступает в массе (Емельяненко в крайнем поединке показал 108,1 кг, Соннен – 100,6 кг).

Ближайший противник нашел недостатки у Федора и в другом.

«Я видел, как он тренируется и делает многие вещи так, как их делать не стоило бы, — заметил Соннен. – Но у Емельяненко много силы в ударах, а я, например, родился без этой силы. Все же он особенный спортсмен.

Он быстр по меркам тяжелого дивизиона, но я постараюсь лишить его этого козыря.

Многие оппоненты просто боялись Емельяненко и потому не атаковали, но со мной такое не пройдет. Осталось лишь придумать действенный план на бой».

Соннен в январе победил судейским решением в трех пятиминутных раундах Квинтона Джексона, а Емельяненко в минувшую субботу разделался с Фрэнком Миром, нокаутировав американца за 48 секунд.

Впрочем, Соннен невысоко оценил выступление конкурента по полуфиналу Гран-при. Он убежден, что «без помощи судей россиянин потонет в два раза быстрее, чем камень, брошенный в воду».

«Уверяю тебя, Федор, наш бой не продлится долго», — попытался напугать Емельяненко представитель США.

Оба уже провели дуэль взглядов – прямо в октагоне после триумфа Емельяненко над Миром. Причем наш соотечественник пока говорил о Соннене только хорошее.

«Я уверен, что Чел – хороший человек, — высказал предположение Емельяненко. – Когда мы встречаемся в отеле, всегда общаемся по-дружески.

На публике он, конечно, ведет себя вызывающе. Думаю, так Соннен привлекает внимание к своим выступлениям.

Но лично мне он известен и с другой стороны».

В параллельный полуфинал уже продвинулся Мэтт Митрион, который одолел Федора в июне прошлого года. Этот американец поборол Роя Нельсона, и теперь всерьез нацелен на чемпионский пояс. Пару ему составит Райан Бэйдер или Кинг Мо: их четвертьфинальная схватка запланирована на 12 мая в Сан-Хосе.

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