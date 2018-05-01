Пятая колонна и рекорд посещаемости: итоги футбольного тура

28 тур чемпионата России по футболу должен был расставить в текущем сезоне все по своим местам. Из лидирующей пятерки клубов четыре встречались друг с другом — когда, если не сейчас решить судьбу титула и призовых мест. Но ситуация запуталась еще больше.

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Первым из лидеров свой матч проводил «Спартак». 29 апреля красно-белые гостили у пермского «Амкара», который всеми силами пытается избежать стыковых матчей. Столичному клубу удалось добиться уверенной победы со счетом 2:0. Сальваторе Боккетти после навеса с углового открыл счет на восьмой минуте, а незадолго до конца основного времени поединка Софьян Ханни удвоил преимущество «гладиаторов».

Следом играли «Зенит» и ЦСКА. Сине-бело-голубые проводят провальный сезон и впервые с 2009 года могу не попасть в тройку призеров чемпионата России.

Для того, чтобы начать серьезно претендовать на бронзу, питерцам на домашнем стадионе необходимо было обыграть ЦСКА. Но этого не произошло. Несмотря на то, что «Зенит» больше владел мячом и бил по воротам, встреча завершилась со счетом 0:0.

Несколько явных возможностей забить упустил нападающий «львов» Антон Заболотный. Кстати, форвард сборной России по футболу не забивает уже в 18-м матче подряд.

После игры известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил о том, что готов перестать поддерживать любимую команду.

«Сегодня играли только два человека. Вратари — Игорь Акинфеев и Юрий Лодыгин. Остальные просто бегали по полю. Я тоже знаю, что можно это делать и бить по мячу. Вот именно этим обе команды и занимались. Только в футболе нужно еще и голову включать.

Я болельщик, и у меня просто не хватает эмоций! Сколько же можно издеваться надо мной?! Роберто Манчини — до свидания! Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит».

Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Тур венчало противостояние «Краснодара» и «Локомотива». «Быки», уступая по личным встречам всем прямым конкурентам, из оторвавшейся пятерки имеют наименьшие шансы на финиш в лигочемпионской зоне. «Локо» же уверенно лидирует, и победа в Краснодаре приносила ему золотые медали чемпионата России.

Но хозяева в последний день апреля были лучше. Первая половина игры завершилась со счетом 0:0, а в начале второй главный арбитр встречи нижегородец Михаил Вилков, зачем-то одевшийся в совпадавший с формой «Краснодара» черный цвет, назначил в ворота гостей пенальти. Алексей Миранчук завалил Сергея Петрова. Нападающий сборной Федор Смолов пробил идеально — 1:0.

Буквально через несколько секунд Смолов похоронил надежды «Локомотива» на чемпионство в 28-м туре. Форвард воспользовался грубейшей ошибкой Неманьи Пейчиновича, перехватил мяч и выбежал на рандеву с Маринато Гилерме. Удар парашютом успеха Смолову не принес, но на добивании игрок был точен — 2:0. «Локомотив» очков не набрал. А Федор выступил в роли человека-паука, который на ходу остановил поезд.

После матча, раздосадованный тренер «Локомотива» Юрий Семин, комментируя информацию о том, что клуб якобы может возглавить именитый специалист Карло Анчелотти, заявил о том, что его работе мешает «пятая колонна».

«Я ко всем этим фейковым новостям никак не отношусь. Особенно когда они перед каждой игрой появляются... То было перед «Зенитом», то у нас Миранчук уходит, то другое. Я спокоен в этом плане. А вообще — вот у нас пресс-атташе, пусть он ответит», — начал Семин.

«Это бред», — ответил пресс-атташе клуба Андрей Бодров.

«Как бред? Они появились. Появились перед «Зенитом», практически перед каждой игрой. Наверное, не так просто все. Мое настроение нормальное, на меня повлиять невозможно. Я прошел все эти ситуации очень давно. Очки не взяли — это хуже. А это — написали и написали.

Вы смотрели матч «Интер» — «Ювентус», видели, какую замену сделал наставник черно-синих Лучано Спаллетти? Если бы наш тренер такое сделал, его бы уже давно уволили.

А то, что такие ситуации у нас есть.... У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше.

Но у нас остался всего один шаг до чемпионства, и мы его сделаем», — заявил главный тренер «Локомотива» на послематчевой пресс-конференции.

За игрой лидера сезона массово наблюдали на стадионе не только в Краснодаре, но и в Москве. Руководство «Локомотива» организовало трансляцию матча на «РЖД-Арене». На территории стадиона был установлен большой экран, у которого собралось около двух тысяч болельщиков.

«Лучшими сегодня были наши болельщики. Спасибо всем, кто приехал в Краснодар, на площадь в Черкизове, кто болел за нас у экранов телевизоров.

Увы, порадовать вас сегодня не удалось, но мы будем работать с удвоенной силой, чтобы сделать важный шаг.

Последний шаг на пути к главному — он самый волнительный, где-то нервозный. Но, уверен, все вместе мы сможем сделать его!» — написал после матча с «Локомотивом» президент клуба Илья Геркус.

Наиболее позитивной новостью прошедшего тура стал тот факт, что он стал самым посещаемым в РФПЛ за последние пять лет. На восемь матчей в сумме пришло 170 804 болельщика.

Больше всего зрителей было на поединке «Зенит» — ЦСКА (51 328). Игру «Краснодара» и «Локомотива» в живую увидели 34 055 болельщиков, матч «Ростов» — «Тосно» — 22 456.

Для того чтобы завоевать чемпионство, команде Семина теперь необходимо набрать два очка. В 29-м туре «Локомотив» играет дома с «Зенитом», в 30-м — на выезде с тульским «Арсеналом».

«Спартак», который всеми силами пытается догнать лидера, проведет домашние матчи с «Ростовом» и «Динамо». Сохраняющий теоретические шансы на чемпионство ЦСКА примет «Арсенал» и «Анжи». «Зенит» после матча с «Локомотивом» сыграет дома против «СКА-Хабаровска», а «Краснодар» сначала отправится в гости к самому восточному клубу РФПЛ, после чего примет «Рубин».

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