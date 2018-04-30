«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером «Локо»

«Краснодар» на своем поле отстрочил чемпионский триумф «Локомотива», обыграв москвичей в 28-м туре Премьер-лиги (2:0). Существенную лепту в общую победу внес форвард Федор Смолов, который пропустил предыдущий матч с ЦСКА в столице из-за судейской небрежности (1:2).

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Исход игры был предопределен в середине второго тайма. Сначала Смолов четким ударом в левую от себя «девятку» реализовал пенальти, назначенный за снос ворвавшегося в штрафную Сергея Петрова. Буквально через полторы минуты российский форвард перехватил поперечную передачу Неманьи Пейчиновича возле своей штрафной, продвинулся вперед и попытался перекинуть Маринато Гильерме.

Вратарь зацепил мяч ладонью, однако тот снова отскочил к Смолову, который повторным ударом с острого угла добился успеха рикошетом от дальней штанги.

Отметим, что еще до первого взятия ворот близок к успеху был Антон Миранчук, однако удар «железнодорожника» пришелся в перекладину.

Наставник «Локо» Юрий Семин в блиц-интервью каналу «Наш футбол» заявил, что коренного перелома в чемпионской гонке не произошло.

«Это был хороший матч, кроме тех двух минут, были допущены две результативные ошибки, — заметил специалист. — «Локомотив» проиграл сражение, а не войну, будем готовиться к следующему матчу. Не хватило агрессии в заключительной стадии, игроки же не потеряли квалификации».

Семин согласился с наличием волнения у своих подопечных, которые не забили уже в третьем матче подряд.

На послематчевой пресс-конференции тренер развил собственную мысль и сделал вывод, что игра шла до первой ошибки.

«И мы ее допустили, хотя она и была необязательной, — уточнил Семин. — Мяч уходил, не трогай Алексей Миранчук руками Петрова, и не было бы пенальти. Матч получился очень хорошего уровня. Потрясающий стадион и атмосфера. Почему не получилось выиграть? Не надо было ошибаться.

Почему не забиваем? У нас играет очень много игроков атакующего плана. Моменты есть. Наверное, им не хватает агрессивности и хладнокровия. Они же не потеряли мастерство».

Наставник «Локо» также назвал «фейковыми» новости о том, что клуб рассматривает на его позицию известного итальянца Карло Анчелотти.

«У нас есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы Семин возглавлял «Локомотив», — добавил россиянин. – Но нам остался один шаг до чемпионства, и мы его сделаем».

Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков, напротив, не считает эмоциональный фактор важной составляющей.

«Трудно сказать, чего «Локомотиву» не хватило в матче против «Краснодара», — цитирует его ТАСС. — Сомневаюсь, что поражение скажется на психологии в плане чемпионской гонки в чемпионате России. Футболисты «Локомотива» всегда отличались психологией, поэтому будем готовиться к следующей игре и бороться дальше».

Президент москвичей Илья Геркус тоже посчитал нужным прокомментировать события матча.

«Тяжелая игра, у нас были моменты до гола, перекладина, еще моменты, — приводит слова функционера «Р-Спорт». –

Хорошо играли, вы видели. Результат будет чуть позже. «Краснодар» молодцы, проявили принципиальность. Будем сражаться».

После окончания матча, который посетили чуть более 34 тыс. зрителей, «быки» устроили торжественную церемонию прощания с Рикардо Лаборде. Проведший 116 встреч колумбиец покидает Краснодар в связи с истечением контракта. Сейчас футболист травмирован и не может помочь команде.

Главный тренер хозяев Мурад Мусаев не согласился с предположением о том, что матч против «Локо» стал сложнейшим для него в текущем качестве. По мнению специалиста, с «Зенитом» в Санкт-Петербурге пришлось еще тяжелее.

«Ребята отлично двигались все 90 минут, отлично поработали и выполнили игровой план, — сказал Мусаев. — При игре на правом фланге мы понимали, что у «Локомотива» два атакующих игрока и они будут обороняться не так эффективно.

Много смещался Виктор Классон, и левая бровка почти не работала, был перекос. Во втором тайме немного перестроились и уже играли обеими флангами».

«Первый тайм — на высоких скоростях, были удачные моменты. Я доволен содержанием и игровой дисциплиной, которая была в первом тайме. Матч получился достаточно энергозатратным, мы не тянули время, просто ребятам ноги сводило, — добавил наставник «быков».

Опорный хавбек «Краснодара» Роман Шишкин, ранее выступавший за «Локо», выразил удовлетворение тем фактом, что удалось лишить москвичей возможности досрочно стать чемпионами страны.

«Матч действительно получился не только у меня, но и у всех ребят, — сказал игрок в эфире программы «8-16». — Да, «Локомотив» мог выиграть чемпионат, но у нас есть свои задачи, сами боремся за то, чтобы подняться повыше в турнирной таблице. Понятно, что я какую-то часть карьеры отдал «Локомотиву», со многими ребятами увиделся. Но это перевернутая страница, и сейчас я игрок «Краснодара». Мне хочется добиваться каких-то целей с этой командой.

Поэтому очень рад, что выиграли, и не было цели лишить «Локомотив» медали. У нас была задача выиграть.

Игра была достаточно интересной, особенно первый тайм это показал. Очень интенсивный темп, моменты имели обе команды. Поэтому было непросто играть в первом тайме. Что касается второго, то также надежно сыграли в обороне и воспользовались ошибками соперника, забили два быстрых гола. Вытерпели всю игру и заслуженно победили. Очень приятно играть при такой атмосфере, на домашнем стадионе, он был забит».

«Да мы знали, что это будет очень тяжелый матч, мы все неделю к нему готовились, — ретранслирует слова защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса «Чемпионат». — Мы выиграли за счет командных действий, против нас сложно сражаться. Ощущалось, что мы играли против лидера, но у нас хорошая команда и мы играли на уровне. Впереди два матча и пока рано говорить о Лиге чемпионов».

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