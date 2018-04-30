«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером «Локо»

Курсы валют$ 63.06 (+0.492) 76.18 (+0.342)
Москва: +12°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
13:00
ХетафеЖирона
1:1
закончен
17:15
АлавесАтлетико М
0:1
закончен
19:30
ВаленсияЭйбар
0:0
закончен
21:45
ДепортивоБарселона
2:4
закончен
Италия / Серия А
13:30
КротонеСассуоло
4:1
закончен
16:00
СампдорияКальяри
4:1
закончен
16:00
АталантаДженоа
3:1
закончен
16:00
БолоньяМилан
1:2
закончен
16:00
ВеронаСПАЛ
1:3
закончен
16:00
БеневентоУдинезе
3:3
закончен
19:00
ФиорентинаНаполи
3:0
закончен
21:45
ТориноЛацио
0:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарСпартак М
0:2
закончен
16:30
ЗенитЦСКА
0:0
закончен
19:00
РостовТосно
2:0
закончен
Франция / Лига 1
16:00
РеннТулуза
2:1
закончен
18:00
АнжеМарсель
1:1
закончен
22:00
ПСЖГенгам
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
16:15
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
1:4
закончен
18:30
Манчестер ЮнайтедАрсенал
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
МайнцРБ Лейпциг
3:0
закончен
19:00
ВердерБоруссия Д
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗаряВерес
1:0
закончен
19:30
ВорсклаДинамо К
0:1
закончен
Еврохоккейтур
13:00
РоссияЧехия
4:2
закончен
НХЛ / плей-офф
22:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
02:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
5:4 (ОТ)
закончен
22:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Цмоки-Минск
91:80
закончен
15:30
Парма Автодор
94:96
закончен
18:00
УНИКС Нижний Новгород
99:93
закончен
Автоспорт / Формула-1
15:10
Гран-при Азербайджана
1
Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
1:43:44.291
2
Кими Райкконен («Феррари»)
+2.460
3
Серхио Перес («Форс Индия»)
+4.024
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаСКА-Хабаровск
1:0
закончен
14:00
Динамо МРубин
0:0
закончен
16:30
АхматУрал
0:0
закончен
19:00
КраснодарЛокомотив М
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:00
Тоттенхэм ХотспурУотфорд
1:0
перерыв
Испания / Примера
22:00
БетисМалага
1:1
перерыв
НХЛ / плей-офф
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ВЭФ Астана
89:77
закончен
Евролига
00:00
ЦСКА Химки
не начался
00:00
Панатинаикос Реал Мадрид
не начался
00:00
Фенербахче Баскония
не начался
00:00
Олимпиакос Жальгирис
не начался
Лига чемпионов
21:45
Реал Мадрид Бавария
не начался
НХЛ / плей-офф
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером «Локо»

Дубль Смолова не дал «Локомотиву» досрочно оформить чемпионство

Эмоции Юрия Семина (в центре) в матче с «Краснодаром» РИА Новости
Эмоции Юрия Семина (в центре) в матче с «Краснодаром»
Московский «Локомотив» на выезде уступил «Краснодару», не сумев забить в третьей встрече подряд, и упустил возможность за два тура до финиша завоевать титул чемпиона России. В стане красно-зеленых, впрочем, не сомневаются в достижении цели в оставшихся матчах, а представители хозяев просто поделились эмоциями от важного успеха.

«Краснодар» на своем поле отстрочил чемпионский триумф «Локомотива», обыграв москвичей в 28-м туре Премьер-лиги (2:0). Существенную лепту в общую победу внес форвард Федор Смолов, который пропустил предыдущий матч с ЦСКА в столице из-за судейской небрежности (1:2).

Реклама

Исход игры был предопределен в середине второго тайма. Сначала Смолов четким ударом в левую от себя «девятку» реализовал пенальти, назначенный за снос ворвавшегося в штрафную Сергея Петрова. Буквально через полторы минуты российский форвард перехватил поперечную передачу Неманьи Пейчиновича возле своей штрафной, продвинулся вперед и попытался перекинуть Маринато Гильерме.

Вратарь зацепил мяч ладонью, однако тот снова отскочил к Смолову, который повторным ударом с острого угла добился успеха рикошетом от дальней штанги.

Отметим, что еще до первого взятия ворот близок к успеху был Антон Миранчук, однако удар «железнодорожника» пришелся в перекладину.

Наставник «Локо» Юрий Семин в блиц-интервью каналу «Наш футбол» заявил, что коренного перелома в чемпионской гонке не произошло.

«Это был хороший матч, кроме тех двух минут, были допущены две результативные ошибки, — заметил специалист. — «Локомотив» проиграл сражение, а не войну, будем готовиться к следующему матчу. Не хватило агрессии в заключительной стадии, игроки же не потеряли квалификации».

Семин согласился с наличием волнения у своих подопечных, которые не забили уже в третьем матче подряд.

На послематчевой пресс-конференции тренер развил собственную мысль и сделал вывод, что игра шла до первой ошибки.

«И мы ее допустили, хотя она и была необязательной, — уточнил Семин. — Мяч уходил, не трогай Алексей Миранчук руками Петрова, и не было бы пенальти. Матч получился очень хорошего уровня. Потрясающий стадион и атмосфера. Почему не получилось выиграть? Не надо было ошибаться.

Почему не забиваем? У нас играет очень много игроков атакующего плана. Моменты есть. Наверное, им не хватает агрессивности и хладнокровия. Они же не потеряли мастерство».

Наставник «Локо» также назвал «фейковыми» новости о том, что клуб рассматривает на его позицию известного итальянца Карло Анчелотти.

«У нас есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы Семин возглавлял «Локомотив», — добавил россиянин. – Но нам остался один шаг до чемпионства, и мы его сделаем».

Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков, напротив, не считает эмоциональный фактор важной составляющей.

«Трудно сказать, чего «Локомотиву» не хватило в матче против «Краснодара», — цитирует его ТАСС. — Сомневаюсь, что поражение скажется на психологии в плане чемпионской гонки в чемпионате России. Футболисты «Локомотива» всегда отличались психологией, поэтому будем готовиться к следующей игре и бороться дальше».

Президент москвичей Илья Геркус тоже посчитал нужным прокомментировать события матча.

«Тяжелая игра, у нас были моменты до гола, перекладина, еще моменты, — приводит слова функционера «Р-Спорт». –

Хорошо играли, вы видели. Результат будет чуть позже. «Краснодар» молодцы, проявили принципиальность. Будем сражаться».

После окончания матча, который посетили чуть более 34 тыс. зрителей, «быки» устроили торжественную церемонию прощания с Рикардо Лаборде. Проведший 116 встреч колумбиец покидает Краснодар в связи с истечением контракта. Сейчас футболист травмирован и не может помочь команде.

Главный тренер хозяев Мурад Мусаев не согласился с предположением о том, что матч против «Локо» стал сложнейшим для него в текущем качестве. По мнению специалиста, с «Зенитом» в Санкт-Петербурге пришлось еще тяжелее.

«Ребята отлично двигались все 90 минут, отлично поработали и выполнили игровой план, — сказал Мусаев. — При игре на правом фланге мы понимали, что у «Локомотива» два атакующих игрока и они будут обороняться не так эффективно.

Много смещался Виктор Классон, и левая бровка почти не работала, был перекос. Во втором тайме немного перестроились и уже играли обеими флангами».

«Первый тайм — на высоких скоростях, были удачные моменты. Я доволен содержанием и игровой дисциплиной, которая была в первом тайме. Матч получился достаточно энергозатратным, мы не тянули время, просто ребятам ноги сводило, — добавил наставник «быков».

Опорный хавбек «Краснодара» Роман Шишкин, ранее выступавший за «Локо», выразил удовлетворение тем фактом, что удалось лишить москвичей возможности досрочно стать чемпионами страны.

«Матч действительно получился не только у меня, но и у всех ребят, — сказал игрок в эфире программы «8-16». — Да, «Локомотив» мог выиграть чемпионат, но у нас есть свои задачи, сами боремся за то, чтобы подняться повыше в турнирной таблице. Понятно, что я какую-то часть карьеры отдал «Локомотиву», со многими ребятами увиделся. Но это перевернутая страница, и сейчас я игрок «Краснодара». Мне хочется добиваться каких-то целей с этой командой.

Поэтому очень рад, что выиграли, и не было цели лишить «Локомотив» медали. У нас была задача выиграть.

Игра была достаточно интересной, особенно первый тайм это показал. Очень интенсивный темп, моменты имели обе команды. Поэтому было непросто играть в первом тайме. Что касается второго, то также надежно сыграли в обороне и воспользовались ошибками соперника, забили два быстрых гола. Вытерпели всю игру и заслуженно победили. Очень приятно играть при такой атмосфере, на домашнем стадионе, он был забит».

«Да мы знали, что это будет очень тяжелый матч, мы все неделю к нему готовились, — ретранслирует слова защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса «Чемпионат». — Мы выиграли за счет командных действий, против нас сложно сражаться. Ощущалось, что мы играли против лидера, но у нас хорошая команда и мы играли на уровне. Впереди два матча и пока рано говорить о Лиге чемпионов».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».