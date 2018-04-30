Шанс на выход: Салах может не попасть в Россию

Шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата мира – 2018 неожиданным образом могут повыситься. Дело в том, что главная звезда нашей группы, один из лучших игроков планеты прямо сейчас египтянин Мохаммед Салах вступил в острый конфликт с национальной футбольной ассоциацией (EFA). К настоящему моменту 25-летний спортсмен не делал заявлений о своем участии в мундиале, однако если разногласия в скором времени не разрешатся, исключать такого исхода нельзя.

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Причина скандала кроется в решении крупнейшего авиаперевозчика страны разместить на одном из своих бортов — том, что перевозит сборную, — изображения ведущих исполнителей.

Салаха нарисовали в отстранении от остальных, на носу воздушного судна, — видимо, намекая на его особую роль в национальной команде.

Еще четверо атлетов единой группой помещены в середине самолета над крылом, а замыкает композицию аргентинский наставник Эктор Купер.

Все бы ничего, да, как выяснилось, EFA дала добро на нанесение коллажа без какого-то обсуждения с Салахом. Остальные герои картинки и не думали выражать публичное недовольство, но их статус к этому и не располагает. Совсем другое дело Салах, который пользуется поистине бешеной популярностью уже во всем мире, штампует голы в чемпионате Англии и Лиге чемпионов и, к тому же, связан букетом солидных контрактов с гигантскими компаниями.

Особенное возмущение Салаха и его окружения вызвал цвет самолета — фиолетовый. Он сходен с тем фоном, который использует государственный оператор мобильной связи и интернета — главный конкурент бренда, с которым сотрудничает футболист.

Причем в честь Мохаммеда «его» компания даже запустила специальный именной тариф: всем клиентам предлагается 11 бесплатных минут на телефонные разговоры за каждый гол Салаха после 20 марта и до конца сезона.

Поскольку с указанного дня форвард наколотил уже восемь мячей, а оператором в Египте пользуется порядка 40 млн человек, с каждым взятием ворот соперников «Ливерпуля» компания теряет в районе €110 млн.

Но все равно счастлива своей задумке.

Первым из лагеря Салаха на помещение скандального портрета на самолет отреагировал его агент Рами Аббас. Он подверг EFA публичной критике, подчеркнув, что использовать изображение раскрученного футболиста в собственных коммерческих целях – противозаконно. Аббас добавил, что за такой непродуманный поступок необходимо заплатить.

В свою очередь, в EFA назвали поведение агента «непристойным» и заверили в том, не нарушали ничьи рекламные права. Конфликт вышел уже на уровень правительства страны. Так, министр спорта Халед Абд Эль-Азиз пообещал лично вникнуть и разобраться во всех нюансах дела.

Сам Салах высказался в твиттере довольно сдержанно — отнюдь не в той тональности, какую позволил себе его представитель.

«Я очень расстроен тем, как обернулся этот вопрос. Думаю, подобные вещи должны решаться более деликатно», — заявил нападающий.

Не все ладно у Салаха и на непосредственной трудовой ниве. Существует высокий риск дисквалификации спортсмена до конца сезона за инцидент, имевший место в матче 36-го тура Премьер-лиги со «Сток Сити». Сама игра 28 апреля завершилась на стадионе «Энфилд Роуд» без забитых мячей (0:0), а герой Ливерпуля в первом тайме попытался нанести удар кулаком в голову защитника противников Бруну Мартинса Инди, с которым они вели контактную борьбу.

Обслуживавший встречу арбитр Андре Марринер эпизод проглядел, однако он сразу с нескольких ракурсов доступен на видеозаписи. Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), подобные нарушения разбираются задним числом на заседании специальной комиссии, которая рассматривает случившееся и принимает меры к провинившемуся.

В случае доказательства злонамеренности действий Салаха, его ожидает дисквалификация минимум на три матча — два он пропустит в текущем чемпионате, и один уже в следующем.

В оставшихся играх АПЛ египтянин не так уже и нужен своему наставнику Юргену Клоппу. «Ливерпуль» уверенно идет на третьей строчке: выше уже, скорее всего, не поднимется, но и ниже наверняка не упадет, хотя математически такое развитие событий не исключено. Однако самому «Мо» остается всего один гол в чемпионате Англии, чтобы побить рекорд результативности в сезоне. Сейчас на его счету 31 мяч, столько же забивали в свое время Алан Ширер, Криштиану Роналду и Луис Суарес.

Однако важнее, что бесценный Салах не ограничен к выступлениям в Лиге чемпионов, где «красные» поведут отчаянную борьбу за свой первый финал за много-много лет.

В текущем сезоне Салах уже забил астрономические 42 мяча за «Ливерпуль» в разных турнирах (и еще четыре – за сборную Египта). Он только трижды уходил без гола в двух матчах подряд.

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