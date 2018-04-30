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Банда в сборе: российского тренера поймали в Таиланде

Российского тренера с криминальным прошлым депортировали из Таиланда

Представители восточных единоборств http://azialand.ru/
Представители восточных единоборств
Сотрудники Интерпола депортировали из Таиланда российского тренера по боевым искусствам, который в прошлом занимался разбойными нападениями, выдавая себя за полицейского и требуя от жертв крупных сумм денег. Теперь обвиняемого ждет семилетний срок в колонии строго режима.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Таиланде российского тренера по боевым искусствам с темным прошлым.

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Мужчина 35-ти лет, чье имя до сих пор не раскрывается, был доставлен на родину отечественными представителями Интерпола после трех лет жизни за границей.

«Преступник скрывался в городе Бангкоке, где работал инструктором по боевым единоборствам», —

приводит сайт Министерства внутренних дел (МВД) России слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

До своего побега в Таиланд в 2015 году злоумышленник совместно с еще двумя мужчинами создал банду, которая успела осуществить три нападения с похищением крупной суммы денег.

Преступники использовали полицейскую машину с поддельными регистрационными знаками и фальшивые документы, чтобы обманывать своих жертв, притворяясь сотрудниками правоохранительных органов. Введя людей в заблуждение, бандиты угрозами и оружием вынуждали их расстаться с деньгами.

«Так, в декабре 2014 года злоумышленники напали на экспедитора, похитив более 900 тыс. рублей.

Позже, под угрозой применения оружия в отношении предпринимателя, потребовали передать им находившиеся при нем денежные средства», — сообщается в пресс-релизе МВД.

Ареной для своей преступной деятельности группировка выбрала город Артем в Приморском крае. Среди пострадавших оказался в том числе и один зажиточный иностранец, у которого банда отобрала свыше 1 млн рублей.

В 2015 году оперативникам Управления МВД по Приморскому краю удалось задержать двух из трех участников группировки.

«Доказана их причастность к шести эпизодам противоправной деятельности: разбойным нападениям,

использованию заведомо подложных государственных регистрационных знаков транспортных средств, похищению документов», — сообщалось в отчете правоохранительных органов.

Серии грабежей был положен конец, и Артемовский городской суд признал двух злоумышленников виновными в совершении тяжких преступлений, приговорив их к пяти годам и десяти месяцам заключения в колонии строгого режима.

При этом главарь банды остался на свободе: несмотря на подписку о невыезде, ему удалось бежать в Таиланд, где он целых три года скрывался от сотрудников Интерпола.

В итоге преступник был осужден заочно. Мужчине была назначена мера пресечения в виде семи лет строгого режима, а сотрудники полиции приступили к его поискам, которые увенчались успехом лишь в апреле 2018 года.

К сожалению, представители боевых искусств в последнее время нередко избирают криминальный путь вместо того, чтобы удовлетворять свои амбиции в спорте. Так, в октябре 2017 года чемпион мира по панкратиону (возрожденному древнему олимпийскому виду борьбы) Багама Никабагамаев был осужден на девять лет строгого режима за вымогательство 6,5 млн рублей.

Борца арестовали еще в 2013 году после того, как два жителя Владивостока обратились в полицию с заявлением о том, что Никабагамаев требовал от них огромную сумму за вымышленные долги,

угрожая физической расправой в случае неповиновения. Ранее спортсмен подозревался в рейдерском захвате автостоянок, попытке угона дорогой машины и избиении людей, но ему всегда удавалось избежать ареста.

Однако последнее обращение пострадавших все-таки привело к фатальным последствиям, и Никабагамаев был задержан в кафе, куда он пришел на предполагаемую встречу со своими жертвами.

Также свои собственные законы в мире пытался установить боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик, выступавший в тяжелом весе (свыше 92 кг).

Спортсмен разыскал в Петербурге две квартиры, в которых девушки «пониженной социальной ответственности» занимались проституцией, и ворвался в них, вооруженный монтировкой.

Боец атаковал всех присутствующих, нанося им побои, а из одного дома он даже вынес деньги и телефон одной из пострадавших. В ходе последнего набега на бордель Дацик выгнал женщин на улицу, не дав им одеться, и насильно доставил в отделение полиции.

В марте 2018 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал экс-спортсмена виновным в разбое, нанесении побоев и нарушении неприкосновенности жилища, назначив ему 3,5 года в колонии строгого режима.

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