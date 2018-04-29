«Муж оказался не моим человеком»: Мустафина развелась

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина объявила о разводе с бобслеистом Алексеем Зайцевым. Эту неожиданную новость спортсменка решила сообщить в своем инстаграме.

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«Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично.

Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть.

Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать», — написала Мустафина.

Бывшие супруги познакомились в 2015 году в совсем не романтичных условиях — в больнице, где оба в тот период проходили лечение от травм.

Вскоре после начала отношений Мустафина и Зайцев уже не стеснялись демонстрировать свои чувства друг к другу. Спортсмены выкладывали нежные записи в соцсетях, публично признаваясь в любви, а бобслеист даже вдохновился на сочинение стихов.

Влюбленным удавалось поддерживать свои отношения, несмотря на разные тренировочные графики и расстояние, постоянно разделявшее их по причине активной спортивной карьеры.

«На соревнования она свой телефон не берет, а я ей в это время пишу теплые слова поддержки и похвалу. Понятно, она всего этого не может читать, но говорит, что чувствует мою поддержку каждую секунду.

Только благодаря этому я осознал, как тяжело переживать за родного человека на больших соревнованиях», — рассказывал Зайцев порталу Woman's Day.

Любовь на расстоянии — большое испытание для любой пары, так что спортсменам приходилось прилагать максимум усилии для того, чтобы провести время вместе.

«Например, я говорил Алие, что у меня неотложные дела и тренировки, а сам инкогнито прилетал к ней на базу, чтобы сделать ей сюрприз. Однажды я получил своим же оружием: прилетел на сбор в Москву, у Алии был тренировочный день, и я об этом знал.

А она ради меня так спешила, что объединила две тренировки в одну, лишь бы поскорее приехать ко мне в аэропорт! Я этого никак не ожидал и был очень тронут», — вспоминал Алексей.

Развод молодых атлетов стал такой же неожиданностью, как и свадьба. О торжестве, прошедшем в Краснодаре 3 ноября 2016 года, общественность узнала только из соцсетей.

В июне 2017 года у пары родилась дочь Алиса. Зайцев и Мустафина до сих пор продолжают часто делиться фотографиями своего ребенка, хотя уже несколько месяцев не выкладывали снимки, на которых запечатлена вся семья.

Всего лишь спустя три месяца после рождения дочери Мустафина вернулась к тренировкам.

В сентябре 2017 года об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Алия 3 сентября приедет к нам на сбор. Она позвонила сама и попросила, чтобы ее пригласили на сбор, и мы, естественно, пошли ей навстречу. Следующий чемпионат Европы пройдет не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, и Алия намерена успеть подготовиться к нему», — цитирует Родионенко «Р-Спорт».

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который прошел в Казани в апреле 2018-го, Алия заняла четвертое место в многоборье, а также завоевала золото в командном соревновании.

Для спортсменки, которая приняла участие в первом серьезном турнире после долгого перерыва, этот результат можно назвать успехом.

Впрочем, Мустафина способна покорять и более серьезные высоты — спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях с брусьями. Первую награду высшей пробы россиянка завоевала на Играх 2012 года в Лондоне, а вторую — спустя четыре года в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, гимнастка является обладательницей двух серебряных и трех бронзовых медалей Олимпиады. Но и это еще не все: Алия завоевала также три золота чемпионатов мира и пять раз побеждала на первенстве Европы.

Бывший супруг Алии добился чуть менее громких успехов: Зайцев стал лишь серебряным призером чемпионата Европы, а также чемпионом России в 2014 году и вице-чемпионом в 2016 году.

Новость о разводе изрядно расстроила поклонников пары.

«Мне очень жаль, что так получилось. Я вас люблю, как спортсменку и как человека. Я расстроилась. Было заметно, что уже что-то не так. Уже не было ваших совместных фото. Надеюсь, что будет у вас все хорошо. Здоровья вам и вашей дочери. Ждем новых побед», — написал один из фанатов в комментариях под записью Мустафиной о расставании.

«Давно это было заметно, что у вас лопнуло. Жаль... надеюсь, найдешь подходящего, не распыляйся на фигню только», — отметила поклонница спортсменки.

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