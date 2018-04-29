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«Муж оказался не моим человеком»: Мустафина развелась

Олимпийская чемпионка Мустафина объявила о разводе

Алия Мустафина и Алексей Зайцев aliyamustafina_fan/instagram.com
Алия Мустафина и Алексей Зайцев
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина объявила о разводе с бобслеистом Алексеем Зайцевым. Брак продержался около полутора лет. У пары осталась общая дочь Алиса.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина объявила о разводе с бобслеистом Алексеем Зайцевым. Эту неожиданную новость спортсменка решила сообщить в своем инстаграме.

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«Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично.

Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть.

Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать», — написала Мустафина.

Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать

Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135)

Бывшие супруги познакомились в 2015 году в совсем не романтичных условиях — в больнице, где оба в тот период проходили лечение от травм.

Вскоре после начала отношений Мустафина и Зайцев уже не стеснялись демонстрировать свои чувства друг к другу. Спортсмены выкладывали нежные записи в соцсетях, публично признаваясь в любви, а бобслеист даже вдохновился на сочинение стихов.

Влюбленным удавалось поддерживать свои отношения, несмотря на разные тренировочные графики и расстояние, постоянно разделявшее их по причине активной спортивной карьеры.

«На соревнования она свой телефон не берет, а я ей в это время пишу теплые слова поддержки и похвалу. Понятно, она всего этого не может читать, но говорит, что чувствует мою поддержку каждую секунду.

Только благодаря этому я осознал, как тяжело переживать за родного человека на больших соревнованиях», — рассказывал Зайцев порталу Woman's Day.

Любовь на расстоянии — большое испытание для любой пары, так что спортсменам приходилось прилагать максимум усилии для того, чтобы провести время вместе.

«Например, я говорил Алие, что у меня неотложные дела и тренировки, а сам инкогнито прилетал к ней на базу, чтобы сделать ей сюрприз. Однажды я получил своим же оружием: прилетел на сбор в Москву, у Алии был тренировочный день, и я об этом знал.

А она ради меня так спешила, что объединила две тренировки в одну, лишь бы поскорее приехать ко мне в аэропорт! Я этого никак не ожидал и был очень тронут», — вспоминал Алексей.

Развод молодых атлетов стал такой же неожиданностью, как и свадьба. О торжестве, прошедшем в Краснодаре 3 ноября 2016 года, общественность узнала только из соцсетей.

В июне 2017 года у пары родилась дочь Алиса. Зайцев и Мустафина до сих пор продолжают часто делиться фотографиями своего ребенка, хотя уже несколько месяцев не выкладывали снимки, на которых запечатлена вся семья.

Публикация от A l e x e y Z a y t s e v (@alexey_zaytsev17)

Всего лишь спустя три месяца после рождения дочери Мустафина вернулась к тренировкам.

В сентябре 2017 года об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Алия 3 сентября приедет к нам на сбор. Она позвонила сама и попросила, чтобы ее пригласили на сбор, и мы, естественно, пошли ей навстречу. Следующий чемпионат Европы пройдет не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, и Алия намерена успеть подготовиться к нему», — цитирует Родионенко «Р-Спорт».

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который прошел в Казани в апреле 2018-го, Алия заняла четвертое место в многоборье, а также завоевала золото в командном соревновании.

Для спортсменки, которая приняла участие в первом серьезном турнире после долгого перерыва, этот результат можно назвать успехом.

Впрочем, Мустафина способна покорять и более серьезные высоты — спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях с брусьями. Первую награду высшей пробы россиянка завоевала на Играх 2012 года в Лондоне, а вторую — спустя четыре года в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, гимнастка является обладательницей двух серебряных и трех бронзовых медалей Олимпиады. Но и это еще не все: Алия завоевала также три золота чемпионатов мира и пять раз побеждала на первенстве Европы.

Бывший супруг Алии добился чуть менее громких успехов: Зайцев стал лишь серебряным призером чемпионата Европы, а также чемпионом России в 2014 году и вице-чемпионом в 2016 году.

Новость о разводе изрядно расстроила поклонников пары.

«Мне очень жаль, что так получилось. Я вас люблю, как спортсменку и как человека. Я расстроилась. Было заметно, что уже что-то не так. Уже не было ваших совместных фото. Надеюсь, что будет у вас все хорошо. Здоровья вам и вашей дочери. Ждем новых побед», — написал один из фанатов в комментариях под записью Мустафиной о расставании.

«Давно это было заметно, что у вас лопнуло. Жаль... надеюсь, найдешь подходящего, не распыляйся на фигню только», — отметила поклонница спортсменки.

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