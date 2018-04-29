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«Спартак» хочет доказать, что он действующий чемпион»

«Спартак» обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в матче против «Амкара» РИА Новости
Нападающий «Спартака» Квинси Промес в матче против «Амкара»
Московский «Спартак» одержал победу над пермским «Амкаром» в матче 28-го тура чемпионата России и вернулся на второе место в турнирной таблице. После встречи главный тренер красно-белых Массимо Каррера объяснил, почему Денис Глушаков не попал в заявку команды, а также заявил, что игра его подопечных доказала: «Спартак» является действующим чемпионом страны.

Московский «Спартак» одержал важную победу в матче 28-го тура чемпионата России против пермского «Амкара» (2:0) и поднялся на второе место в турнирной таблице. Если красно-белым удастся сохранить эту позицию, они напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Перед встречей с «Амкаром» столичный клуб потерпел в чемпионате два поражения подряд, а также вылетел из Кубка России, уступив по пенальти явному аутсайдеру противостояния «Тосно».

На действующего чемпиона страны обрушился шквал критики, в первую очередь направленный на главного тренера Массимо Карреру и капитана клуба Дениса Глушакова. В итоге полузащитник не вошел в заявку клуба на матч в Перми, а в предыдущем матче против «Ахмата» все 90 минут просидел на скамейке запасных.

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После победы над «Амкаром» к Каррере предсказуемо подступили с вопросами по поводу отсутствия Глушакова на поле.

«В четверг на тренировке Денис получил ушиб колена, столкнувшись с Лоренсо Мельгарехо, и в пятницу он не тренировался. В субботу колено продолжало болеть. Из-за этого дискомфорта, а также из-за синтетического газона в Перми я решил оставить Глушакова в Москве для индивидуальных тренировок», — объяснил итальянец.

Впрочем, и без капитана «Спартака» матч сложился идеально для красно-белых: уже на восьмой минуте встречи Сальваторе Бокетти после подачи углового отправил мяч в ворота Артура Нигматуллина.

Однако стоит отметить, что, несмотря на быстрый пропущенный гол, команда Вадима Евсеева не сильно растерялась.

В первом тайме хозяева имели моменты, чтобы сравнять счет. Был удар Павла Комолова после скидки Александра Рязанцева, а спустя шесть минут уже вратарь «Спартака» Александр Селихов после неудачного выхода оставил свои ворота пустыми, однако Михаил Гащенков с острого угла не попал в створ.

Второй тайм также прошел в острой борьбе. Атаки «гладиаторов» выглядели более акцентированными, но и «Амкар» не давал расслабиться защитникам красно-белых.

Нокаутом для хозяев стал гол Софьяна Ханни. После неудачного выноса Нигматуллина алжирец забил свой второй мяч в составе «Спартака».

Благодаря этой победе москвичи набрали 53 очка и сократили отставание от лидирующего «Локомотива» до четырех баллов, однако «железнодорожники» имеют один матч в запасе.

После встречи Каррера подробно рассказал о выбранной тактической расстановке, а также о чемпионских амбициях своей команды.

«Почему выбрали схему с тремя центральными защитниками? Мы встречались с командой, которая играла по схеме 3-5-2. Во втором тайме поменяли свой рисунок игры, потому что «Амкар» стал больше атаковать флангами.

Силы на концовку чемпионата остались. Наши игроки все еще хотят доказать, что «Спартак» — действующий чемпион.

Мы стремимся провести заключительные матчи как можно лучше и победить в этих играх, не думая о результатах соперников.

Давление всегда есть, но это естественное явление. Сегодня мы победили, но, по сути, ничего не добились — еще два матча впереди», — цитирует Карреру официальный сайт «Спартака».

Главный тренер «Амкара» Евсеев рассказал о важности мяча, пропущенного в начале матча.

«Пропущенный гол всегда влияет на стратегию игры. Мы пропустили необязательный мяч, разбирали это, но так получилось.

Пытались переломить исход встречи, но не вышло. А когда не забиваешь, тяжело добиться положительного результата.

Что касается того, почему не перешли на схему с четырьмя защитниками после пропущенного гола, как в матче с «Рубином», то это вытекало из того, что предложил соперник. Сегодня «Спартак» играл тоже в пять защитников, и я не видел смысла перестраиваться», — приводит слова Евсеева официальный сайт «Амкара».

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес впервые вышел в составе команды с капитанской повязкой и отметил важность этого момента.

«Заработали три важных очка сегодня. Для меня честь быть капитаном этого великого клуба», — написал Промес в своем инстаграме, опубликовав свою фотографию с матча.

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко также отметился в соцсетях, продемонстрировав своим подписчикам результат жесткой борьбы с соперниками — израненную ногу:

«Вот так добиваемся результата! Всех с победой и спасибо фанатам за поддержку».

Потерпев поражение, «Амкар» остался на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 31 очко. Если пермякам не удастся подняться выше, клубу предстоят стыковые матчи за сохранение прописки в Премьер-лиге против команды из второго по силе дивизиона страны — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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