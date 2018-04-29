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«Меня не обвиняли в том, что я русский шпион»

Федор Емельяненко нокаутировал соперника за 48 секунд

Федор Емельяненко в первое мгновение после победы Твиттер Bellator
Федор Емельяненко в первое мгновение после победы
Александр Емельяненко поздравил своего брата Федора с победой над Фрэнком Миром, несмотря на плохие личные отношения. Успех прославленного бойца заметили и в министерстве спорта.

Мир смешанных единоборств в воскресенье обсуждает победу Федора Емельяненко над Фрэнком Миром. Чтобы одолеть маститого соперника и пробиться в полуфинал Гран-при Bellator в тяжелом весе, россиянину потребовалось 48 секунд. Американец первым же ударом сумел серьезно потрясти соперника, но тот быстро вошел в клинч и пришел в себя. Затем Емельяненко выполнил бросок, переведя борьбу в партер.

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Впрочем, Миру удалось вернуться в стойку, где бойцы продолжили обмениваться ударами. После одного из них американец оказался на полу.

Федор был активен на добивании, и вскоре рефери остановил схватку.

На послематчевой пресс-конференции Емельяненко признался, что бой прошел не совсем так, как он планировал.

«Потому что легкий удар я пропустил, — объяснил россиянин. — Но в общем все закончилось удачно. Конечно, Фрэнк замечательный боец, думающий. Он был на самой вершине. И на сегодняшний момент он очень хороший соперник».

«Хорошим человеком» Емельяненко назвал и своего следующего соперника Чела Соннена.

«Потому что когда мы встречаемся в отеле или в другом месте, мы по-дружески разговариваем, общаемся, — добавил россиянин. — На публике, конечно, он ведет себя вызывающе. Привлекает, наверное, внимание к боям, к своим выступлениям. Я знаю его с абсолютно другой стороны.

Я знаю, что за мной стоять очень многие люди. Многие молятся за меня. И россияне, и сербы, и греки.

И, конечно, американская публика очень тепло меня встречает, всегда болеет за меня. Для меня это удивительно, когда я выступаю, бьюсь на территории Америки, а болеют за меня. Я понимаю, какая армия болельщиков за мной стоит. И я, конечно, буду стараться изо всех сил оправдать их надежды».

Победителю задали вопрос и о допросе ФБР, случившемся за пару дней до боя. По словам Емельяненко, «все прошло хорошо, с божьей помощью».

«Меня не обвиняли в том, что я русский шпион», — подчеркнул Федор.

Более подробную информацию по данному вопросу предоставил американский менеджер бойца Джерри Миллен.

«ФБР пришло в отель, они хотели найти Федора, чтобы поговорить. В общении они были любезны, поговорили несколько минут с ним, затем со мной. Очень приятные люди. Это все, что я могу сказать по этому поводу, — цитирует Миллена heraldsun.com.au. — Повторюсь, представители ФБР сами пришли в отель, нашли нас, постучали в дверь. Я был удивлен, это 1000%. Они были очень любезны и очень профессиональны».

Соннен, с которым Емельяненко предстоит драться, предположительно, в сентябре, считает себя явным фаворитом баталии.

«Если Федору не помогут судьи или еще кто, он потонет в два раза быстрее, чем камень, брошенный в воду. Уверяю тебя, Федор, наш бой продлится недолго», — полагает американец.

Один из тренеров россиянина Александр Мичков рассказал, что молился за своего подопечного.

Лично я просил у бога, чтобы Федор победил, и самое главное – без травм. В конечном итоге Федя нас порадовал, я очень счастлив. Это очень здорово, что он выиграл», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, в свою очередь, выразил восхищение формой Емельяненко.

Считаю, что к этому бою он подошел в хорошей и оптимальной форме. С первых секунд боя я понял, что поединок долго не продлится, потому что Фрэнк попер вперед, а в такой ситуации бой всегда заканчивается быстро. И Фрэнк в начале чуть-чуть Федора зацепил, а потом Федор на встречном движении попал по американцу. Федор может доказать, что действительно в форме и поставить жирную точку, если выиграет турнир.

«И шансы у него на это, конечно, есть. Я и раньше считал, что Федор способен на многое.

С тем же Мэттом Митрионом был удар на удар, и американец тогда быстрее поднялся. В полуфинале у Федора Соннен, и с этим соперником, как мне кажется, Федору будет намного проще справиться».

Успех одного из самых известных атлетов России посчитали нужным прокомментировать даже в министерстве спорта.

«Я давно знаком с Федором и очень рад за него, — цитирует главу ведомства Павла Колобкова пресс-служба. — Возвратившись в профессиональный спорт после длительного перерыва, он продолжает оставаться лидером в смешанных единоборствах, устанавливает новые рекорды. Этот бой стал еще одним доказательством его невероятной физической формы.

В нем Федор за 48 секунд одержал победу над противником, который сильно превосходит его в весе. Это заслуженная победа, и могло быть только так и никак иначе.

Поздравляю Федора! Его успехи способствуют развитию смешанных единоборств в нашей стране».

Кроме того, триумфатора поздравил его младший брат Александр, хотя известно, что близкие родственники находятся в очень плохих отношениях.

«Поздравляю! Молодец!», — подписал Емельяненко-младший пост в Инстаграме, прикрепив к нему кусок видео из боя.

Еще один известный тяжеловес Алексей Олейник убежден, что Соннен не сумеет одолеть Федора.

Очень мощные ребята, были заряжены на размен, и вряд ли бой продлился бы 3-4 раунда, — сказал он ТАСС. — Мне показалось, что Федор замедлился, с другой стороны ему 41 год, брал он здесь мощью.

Будет интересный бой с Сонненом, он хитер. Он очень непростой парень, его там все считают за шутника и клоуна, но он крепкий борец, многократный чемпион США по борьбе.

Он не выиграет у Федора, но помучает больше, чем Мир и другие соперники».

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