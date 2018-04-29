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«Формула-1». Сироткин закончил гонку на первом круге. LIVE

Онлайн-трансляция гонки «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин ean.news
Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин
В Баку проходит гонка четвертого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Азербайджана. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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16:15

У Сайнса проблемы с шинами. Испанец идет на девятом месте.

16:13

Феттель ушел на пит-стоп. Боттас вышел в лидеры гонки.

16:11

Грожан, начавший гонку на 20-й позиции, вышел на восьмое место.

16:09

Феттель идет первым и не спешит заходить в боксы.

16:06

Борьба между партнерами по команде! Ферстаппен обошел Риккардо на повороте.

16:04

Перес получил пять секунд за обгон линии сейфти-кара.

16:02

Сайнс, после пит-стопа опустившийся на 12-е место, обошел Алонсо.

16:00

Ричард зашел на пит-стоп и опустился на третью позицию.

15:58

После ошибки Хэмилтона британец на восемь секунд отстает от Феттеля.

15:55

Эрикссон получил десять секунд штрафа за борьбу с Магнуссеном.

15:53

Эрикссон съехал с трассы и попал в карман безопасности. Швед вернулся в гонку.

15:51

Райкконен уже на шестом месте! На 3,3 секунды он отстает от Риккардо.

15:49

Сайнс зашел в боксы.

15:47

Хэмилтона вынесло с трассы! Он едва не потерял управление. Теперь отрыв Феттеля от британца составляет почти четыре секунды.

15:45

Перес обогнал Грожана и вышел на десятую позицию.

15:43

Почти на десять секунд отстает Сайнс-младший от первой тройки.

15:41

1:46.825 — лучший круг гонки от Феттеля.

15:39

Сошел Хюлькенберг! После столкновения об стену произошел прокол!

15:37

На две секунды отстает Хэмилтон от Феттеля, Боттас — на четыре.

15:35

Хюлькенберг уже обогнал Ферстаппена и вышел на пятое место!

15:33

Хюлькенберг обогнал Риккардо!

15:31

Риккардо, идущий на шестой строчке, сильно отстал от первой пятерки.

15:29

Борьба между Сайнсом и Ферстаппеном за четвертую позицию! Не сдается Макс.

15:27

После пяти кругов первая пятерка идет без изменений. Дальше уже начинается веселье.

15:25

Гонка продолжается!

15:23

До сих пор продолжают убирать обломки.

15:21

Пока горит желтый флаг, Алонсо и Райкконен заехали на пит-стоп.

15:20

Феттель идет на первом месте, второй — Хэмилтон. Тройку замыкает Боттас.

15:16

Россиянин столкнулся с Фернандо Алонсо.

15:15

Ничего себе начало! Несколько столкновений. А

15:14

Гонка началась!

15:11

На прогревочный круг вышли гонщики.

15:05

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин начнет гонку на 12-й позиции.

15:02

Себастьян Феттель на «Феррари» выиграл вчерашнюю квалификацию и стартует первым.

15:00

Добрый день, уважаемые любители «Формулы-1»! Сегодня в Баку пройдет гонка Гран-при Азербайджана.

10:10

Начало онлайна в 14.40 мск.

10:00

Текстовая трансляция гонки четвертого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.