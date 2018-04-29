«Формула-1». Сироткин закончил гонку на первом круге. LIVE

- 263151 просмотр Россия проиграла США в четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею
- 175881 просмотр Федор Емельяненко нокаутировал Мира в четвертьфинале Гран-при Bellator
- 165105 просмотров Лидеры КНДР и Южной Кореи планируют подписать мирный договор
- 157653 просмотра Родченков отказался от допинговых обвинений против России
- 132739 просмотров На что будет готова Ангела Меркель, чтобы сохранить российский газ
- 120920 просмотров Родченков отказался от допинговых обвинений против россиян
- 119561 просмотр ФБР допросило Федора Емельяненко в преддверии его боя в Чикаго
У Сайнса проблемы с шинами. Испанец идет на девятом месте.
Феттель ушел на пит-стоп. Боттас вышел в лидеры гонки.
Грожан, начавший гонку на 20-й позиции, вышел на восьмое место.
Феттель идет первым и не спешит заходить в боксы.
Борьба между партнерами по команде! Ферстаппен обошел Риккардо на повороте.
Перес получил пять секунд за обгон линии сейфти-кара.
Сайнс, после пит-стопа опустившийся на 12-е место, обошел Алонсо.
Ричард зашел на пит-стоп и опустился на третью позицию.
После ошибки Хэмилтона британец на восемь секунд отстает от Феттеля.
Эрикссон получил десять секунд штрафа за борьбу с Магнуссеном.
Эрикссон съехал с трассы и попал в карман безопасности. Швед вернулся в гонку.
Райкконен уже на шестом месте! На 3,3 секунды он отстает от Риккардо.
Сайнс зашел в боксы.
Хэмилтона вынесло с трассы! Он едва не потерял управление. Теперь отрыв Феттеля от британца составляет почти четыре секунды.
Перес обогнал Грожана и вышел на десятую позицию.
Почти на десять секунд отстает Сайнс-младший от первой тройки.
1:46.825 — лучший круг гонки от Феттеля.
Сошел Хюлькенберг! После столкновения об стену произошел прокол!
На две секунды отстает Хэмилтон от Феттеля, Боттас — на четыре.
Хюлькенберг уже обогнал Ферстаппена и вышел на пятое место!
Хюлькенберг обогнал Риккардо!
Риккардо, идущий на шестой строчке, сильно отстал от первой пятерки.
Борьба между Сайнсом и Ферстаппеном за четвертую позицию! Не сдается Макс.
После пяти кругов первая пятерка идет без изменений. Дальше уже начинается веселье.
Гонка продолжается!
До сих пор продолжают убирать обломки.
Пока горит желтый флаг, Алонсо и Райкконен заехали на пит-стоп.
Феттель идет на первом месте, второй — Хэмилтон. Тройку замыкает Боттас.
Россиянин столкнулся с Фернандо Алонсо.
Ничего себе начало! Несколько столкновений. А
Гонка началась!
На прогревочный круг вышли гонщики.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин начнет гонку на 12-й позиции.
Себастьян Феттель на «Феррари» выиграл вчерашнюю квалификацию и стартует первым.
Добрый день, уважаемые любители «Формулы-1»! Сегодня в Баку пройдет гонка Гран-при Азербайджана.
Начало онлайна в 14.40 мск.
Текстовая трансляция гонки четвертого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.