Кучерова задрали «медведи»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 2:6 (счет в серии — 0-1)

«Бостон» буквально смял на выезде в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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Итоговый разгромный счет одновременно и отражает, и не отражает происходившее на льду «Амалие Арены». «Лайтнинг» в первом периоде ни в чем не уступала гостям, и, прежде чем те открыли счет в концовке отрезка, сама могла забить не единожды, а во втором и третьем периодах и вовсе очень прилично давила.

В итоге на 36 бросков хозяев гости бросили в створ только 24 раза, причем за последние 40 минут игры перевес «молнии» и вовсе выглядит значиттельно 25-11.

Но при этом команда Джона Купера совершенно не справилась с первым звеном соперника, буквально разрывавшим весь матч ее оборону, да и подобрать ключей к голкиперу «Брюинз» Туукке Раску тоже не смогла.

Лучший шанс открыть счет в первом периоде у хозяев не использовал капитан команды Стивен Стэмкосу, прекрасный перевод на которого выполнил Никита Кучеров. Однако Раск успел переместиться на линии ворот от одной штанге к другой и отразил бросок плечом.

Зато когда в конце стартового отрезка Райан Кэллахан заработал первое в матче удаление, «медведям» потребовалось несколько секунд, чтобы его реализовать.

Выигранное Патрисом Бержероном вбрасывание, бросок Давида Пастрняка и двойное подставление клюшек — форвардом «Тампы» Антони Чирелли и нападающим гостей Риком Нэшем, который и стал автором гола. У Андрея Василевского не было шансов.

Вряд ли что-то мог поделать российский голкипер и в эпизоде со вторым взятием его ворот, когда на первой же минуте после перерыва Пастрняк оставил у лицевой линии в дураках всех, кто был против него, выдал пас на Бержерона, который в касание поймал Василевского на противоходе.

Впрочем, вернулись хозяева в игру быстро. Через пару минут спрятанный от глаз Раска бросок Дэна Джирарди «снял паутинку» гостевых ворот, причем отдавший в этом эпизоде передачу Виктор Хедман набрал свое первое очко в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Однако «Бостон» было уже не остановить. Тройка Бержерона, Пастрняка и Брэда Маршана продолжала рвать и метать, а оборона «Лайтнинг» ничего не смогла с ней поделать.

Хозяевам еще повезло, что Пастрняк зачем-то вскипел у борта и воткнул «шлагбаум» клюшкой в Тайлера Джонсона в момент, когда Маршану удался шикарный бросок в девятку, из-за чего взятие ворот было отменено.

Впрочем, чуть попозже Пастрняк, отбыв удаление, исправился, начав комбинацию, в которой в уже другой верхний угол, оформив дубль, направил шайбу Рик Нэш.

И опять хозяева вернулись в игру стремительно — меньше чем через минуту. Проведший прекрасный сезон молодой российский защитник Михаил Сергачев попал в незащищенный угол ворот от синей линии.

Правда, причина, по которой Раск не контролировал всю площадь ворот, несколько комична: прилетевшая несколькими секундами ранее после броска по его воротам шайба выбила у финского вратаря лезвие левого конька, и он не мог оттолкнуться им ото льда, чтобы переместиться.

Раск сигнализировал арбитрам, но по правилам из-за повреждения экипировки игра не останавливается. Единственное исключение составляет слетевший с головы вратаря шлем.

После голевой перестрелки во втором периоде команда Купера надеялась отыграться в третьем, но ее штурм ни к чему не привел, а вот «Бостон» упрочил свое преимущество и довел противостояние до победы.

Первое звено продолжало блистать, и сначала по разу отличились Маршан с Бержероном, а затем Маршан еще заправил Джейка де Бруска в прорыв на оставленные Василевским ворота на последней минуте.

В итоге в сумме ударная тройка «медведей» набрала 11 очков, причем на счету сделавшего покер из результативных пасов Пастрянка уже 17 очков за восемь встреч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Только Рику Миддлтону за всю клубную историю в 1983 году удалось набрать за восемь первых игр Кубка Стэнли больше — 19 баллов.

Что касается, «Тампы», то не набравший очков Кучеров завершил встречу с показателем полезности -2, у Сергачова «ноль», а Василевский отразил только 18 бросков из 23-х по своим воротам.

При этом Райан Макдона заработал -3, Антон Строльманн и Ондржей Палат — по -4, а на счету Брэйдена Пойнта и вовсе кошмарные -5.

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 2ОТ (счет в серии — 1-1)

Прооводящий фантастическую дебютную кампанию в лиге «Вегас» не смог одержать шестую подряд победу в своем первом Кубке Стэнли, хотя второй матч серии против «Сан-Хосе» начался для него просто прекрасно.

Вильям Карлссон отличился в первом периоде и уже на 26-й секунде второго, создав своей команде задел. Правда, Брент Бернс, отличившийся дважды, и Логан Кутюр первернули ситуацию на льду, и уже «Голден Найтс» пришлось спасаться и перводить матч в овертайм. Это в середине третьего периода сделал Нэйт Шмидт.

Первый дополнительный период никому успеха не принес, а во втором все решили удаления. Первое меньшинство хозяева выстояли, но во втором они были бессильны против шикарного паса Кевина Лабанка и броска по открытому углу от Кутюра.

Таким образом, счет в серии сравнялся, и теперь два следующих матча пройдут в Калифорнии.

Интересно, что до первого гола Бернса голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флери пропустил в этом плей-офф всего три шайбы за 356:52 игрового времени!

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