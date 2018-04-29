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Возвращение Императора: Емельяненко побил Мира

Федор Емельяненко нокаутировал Мира в рамках Гран-при Bellator

Федор Емельяненко Reuters
Федор Емельяненко
Легендарный российский боец Федор Емельяненко нокаутировал в Чикаго американца Фрэнка Мира в первом раунде четвертьфинала Гран-при тяжеловесов Bellator.

Давно укоренилось мнение, что карьера Федора Емельяненко уже безвозвратно пошла на спад.

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Легендарный боец навсегда вошел в историю смешанных единоборств, став кумиром не одного поколения представителей и поклонников этого вида спорта. Емельяненко был тем, кто привлек внимание к этому виду, и при этом он не проигрывал на протяжении десяти лет.

Однако серия из трех фиаско подряд на протяжении года — с июня 2010 по июнь 2011 — положила начало закату Последнего Императора.

Выиграв еще несколько боев у не самых топовых бойцов, Федор на три года прекратил выступления. Вернулся Емельяненко-старший в клетку в последний день 2015 года и сначала одолел неубедительного индийца Джайдипа Сингха, а затем одержал крайне спорную победу над бразильцем Фабио Мальдонадо в бою, где большинство специалистов увидело ничью.

Подписав контракт с Bellator, Федор неудачно дебютировал в этой организации, 24 июня уступив нокаутом американцу Мэтту Митриону.

Тот сумел уклониться от фирменного оверхэнда российского бойца, а после обоюдного падения успел вскочить на ноги первым и добил оппонента.

Казалось, что на этом карьера россиянина в смешанных единоборствах, по крайней мере на таком уровне, будет завершена, но Федор не думал уходить и стал участником Гран-при тяжеловесов Bellator за титул неоспоримого чемпиона.

Поединка с американцем Фрэнком Миром поклонники Императора опасались. Несмотря на двухлетний перерыв в боях 38-летний бывший чемпион UFC оставался очень опасным соперником с отличными навыками борьбы и почти 10-килограммовым преимуществом над россиянином.

Букмекеры, хоть и с небольшим перевесом, отдавали предпочтение именно Миру, который в преддверии боя высказывался об оппоненте уважительно, хоть и покритиковал Емельяненко-старшего за скрытность и нежелание давать интервью в прессе.

Поединок Емельяненко — Мир был главным событием вечера Bellator 198 в Чикаго. Причем, если обычно бои этой организации чаще бывают тягучими и продолжительными, то на этот раз разогрев получился бодрым и стремительным.

В основном андеркарде ни один поединок не продлился дольше первого раунда, а в качестве победных превалировали боевые приемы из бразильского джиу-джитсу.

Непосредственно перед главным событием вечера красивую победу над Сэмом Сицилией в очень остросюжетном и бодром бою полулегковесов одержал Эммануэль Санчес.

Не подвели и хедлайнеры, выдавшие перед буквально визжавшей от восторга публикой невероятно яркий и при этом короткий — в канве всего вечера — поединок.

Опасения, что уровень и скорости бойцов уже не те, были развеяны на первых же секундах, когда Мир жестко попал прямым ударом и даже сбил Федора с ног, однако не сумел добить россиянина, потому что тот сумел тут же прийти в себя и резко улучшить свое положение.

Более того, этот локальный успех так и останется единственным хорошим воспоминанием американца о бое с Последним Императором, который сначала провел красивый бросок с захвата, а затем в стойке принялся демонстрировать ударную технику.

Емельяненко тоже попал прямым ударом и заметно встряхнул соперника. Мир, поняв, что инициатива уходит, что в боях с Федором смертельно опасно, пошел ва-банк, бросившись в размен ударами.

И в этом размене Емельяненко-старший блестяще продемонстрировал, что не утратил своей было резкости.

Федор не пропустил ни одного удара американца, при этом сам попал сначала по касательной с правой руки, а затем нанес сокрушительный прямой с левой, который и стал решающим.

Мир рухнул на колени у сетки, и после этого Емельяненко нанес сверху несколько ударов по уже не споротивлявшемуся сопернику, пока рефери не остановил бой и не зафиксировал победу.

Публика восторженнным ревом приняла настоящее возвращение Последнего Императора, а спустившийся в клетку Чейл Соннен заметно неврничал во время дуэли взглядов.

Именно с Сонненом Емельяненко-старший теперь встретится в полуфинале Гран-при тяжеловесов. Событие должно состояться в 2018 году, и теперь уже россиянин наверняка будет фаворитом.

«Чувстсвую, конечно, радость. Слава богу, мы победили», — так Федор отреагировал на свою победу, отвечая прямо в ринге на вопрос о впечатлениях от победы.

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