«Сложно смотреть»: Трампу досталось за паралимпийцев

Организаторы Зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане-2018 жестко ответили президенту США Дональду Трампу на критику. На встрече со спортсменами-участниками соревнований в Белом доме глава американского государства заметил, что состязания паралимпийцев были «сложны для просмотра».

«Все, что случилось с нашими паралимпийцами, — было невероятным и захватывающим для меня, — поделился Трамп. — Я смотрел — хотя это было немного сложно смотреть, — но я смотрел как можно больше».

Ответ на президентскую тираду вскоре появился в официальном твиттере Паралимпиады.

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«Рекордное количество зрителей по всему миру вовсе не находит, что Игры якобы было трудно смотреть, — написано в посте. — Миллиарды людей следили за состязаниями в сотнях странах планеты. Мы надеемся, что президент США продолжит наблюдать и вдохновляться Паралимпиадой».

Любопытно, что среди пользователей, решивших прокомментировать заметку на сайте mediaite.com, нашлись как те, кто поддержал критику Трампа, так и выступившие против позиции паралимпийского твиттера.

«Извините, но миллиарды не смотрят Паралимпийские игры, — заметил участник дискуссии с ником Fantasy Maker. — Прекратите обманывать!»

«Но все же никто не сомневается, что Трамп не выполнит ни одного норматива, что с легкостью берут спортсмены с ограниченными физическими возможностями?

– задается риторическим вопросом другой пользователь.

«На что действительно трудно смотреть, так это на психически больного дебила в Белом доме, который разрушает Америку и президентство», — полагает третий.

Впрочем, Трамп на церемонии концентрировался и на других аспектах.

«Вы заставили нас испытывать гордость, — обратился он к олимпийцам. — Вы преодолели сложности, вы прошли через препятствия. И я скажу вам, что из-за вашей тяжелой работы и самопожертвования вам оказали самую большую честь в спорте — представлять сборную США на Олимпийских играх».

Пресс-атташе Национального олимпийского комитета США Марк Джонс дал понять, что на мероприятии собралось примерно столько же действующих лиц, как и четыре года назад после Игр в Сочи.

«Это всегда большая часть для сборной США — получить приглашение в Белый дом. Все присутствовавшие спортсмены хорошо провели время», — заметил он.

Любопытно, что целый ряд американских атлетов отказался приходить на встречу с Трампом, несмотря на полученное приглашение. Одним из тех, кто не побоялся объяснить прессе свои мотивы, стал фигурист Адам Риппон, в активе которого бронза ОИ-2018 в командном турнире.

Он подчеркнул, что после заявления Трампа об олимпийцах ничуть не жалеет о принятом решении. Оно, мол, только подтвердило правоту Риппона.

«Я не пойду в Белый дом, не буду стоять рядом с теми, кто дискриминируют тех, кого считают «другими», — разъяснил свою позицию фигурист. — Вместо поездки в Вашингтон я сделал несколько пожертвований».

Мероприятие с Трампом также проигнорировали выдающаяся горнолыжница Линдси Вонн, лыжница Джессика Диггинс и фристайлист Гас Кенуорти.

К слову, Вонн еще в декабре не скрывала, что отправляется на Олимпиаду представлять народ США, но никак не президента Трампа – к нему она испытывает исключительно негативные чувства.

Спортсменка тогда предположила, что члены правительства не представляют свою страну на достойном уровне. Уже тогда Вонн сказала, что ни за что не придет на встречу с Трампом в случае своей победы.

В Пхенчхане 33-летняя горнолыжница завоевала бронзу в скоростном спуске.

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