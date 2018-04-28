«Сложно смотреть»: Трампу досталось за паралимпийцев

Курсы валют$ 61.97 (-0.158) 75.41 (+0.09)
Москва: +7°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Лига 1
21:45
МонпельеСент-Этьен
0:1
закончен
Испания / Примера
22:00
ЛевантеСевилья
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольШахтёр Д
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
ХоффенхаймГанновер-96
3:1
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
1:4
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
1:4
закончен
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
88:89
закончен
22:00
Реал Мадрид Панатинаикос
89:82
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
Луч-ЭнергияКубань
2:2
закончен
14:00
ТомьЗенит-2
1:2
закончен
14:00
Динамо СПбТамбов
1:1
закончен
14:00
ТюменьОренбург
1:2
закончен
14:30
ХимкиЕнисей
2:1
закончен
16:00
Авангард КСибирь
0:0
закончен
16:30
ШинникСпартак-2
1:0
закончен
17:00
Крылья СоветовФакел
2:1
закончен
17:30
ВолгарьБалтика
0:1
закончен
18:00
ОлимпиецРотор-Волгоград
1:0
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭспаньолЛас-Пальмас
1:1
закончен
17:15
Реал СосьедадАтлетик Б
3:1
закончен
19:30
Реал МадридЛеганес
2:1
закончен
21:45
ВильярреалСельта
4:1
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
ЛиверпульСток Сити
0:0
закончен
17:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
0:0
закончен
17:00
Кристал ПэласЛестер Сити
5:0
закончен
17:00
Хаддерсфилд ТаунЭвертон
0:2
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедВест Бромвич Альбион
0:1
закончен
17:00
СаутгемптонБорнмут
2:1
закончен
19:30
Суонси СитиЧелси
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияАйнтрахт Ф
4:1
закончен
16:30
ГертаАугсбург
2:2
закончен
16:30
ФрайбургКёльн
3:2
закончен
16:30
Шальке-04Боруссия М
1:1
закончен
16:30
ВольфсбургГамбург
1:3
закончен
19:30
БайерШтутгарт
0:1
закончен
Италия / Серия А
19:00
РомаКьево
4:1
закончен
21:45
Интер МЮвентус
2:3
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналАнжи
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
КарпатыАлександрия
1:2
закончен
14:00
ЗиркаОлимпик Д
2:0
закончен
17:00
Сталь КЧерноморец
1:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ЛионНант
2:0
закончен
21:00
БордоДижон
3:1
закончен
21:00
ЛилльМетц
3:1
закончен
21:00
МонакоАмьен
0:0
закончен
21:00
СтрасбургНицца
1:1
закончен
21:00
ТруаКан
3:1
закончен
Еврохоккейтур
13:00
ФинляндияЧехия
5:2
закончен
16:30
ШвецияРоссия
3:1
закончен
НХЛ / плей-офф
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
2:6
закончен
03:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
2:6
закончен
Испания / Примера
13:00
ХетафеЖирона
не начался
17:15
АлавесАтлетико М
не начался
19:30
ВаленсияЭйбар
не начался
21:45
ДепортивоБарселона
не начался
Италия / Серия А
13:30
КротонеСассуоло
не начался
16:00
СампдорияКальяри
не начался
16:00
АталантаДженоа
не начался
16:00
БолоньяМилан
не начался
16:00
ВеронаСПАЛ
не начался
16:00
БеневентоУдинезе
не начался
19:00
ФиорентинаНаполи
не начался
21:45
ТориноЛацио
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарСпартак М
не начался
16:30
ЗенитЦСКА
не начался
19:00
РостовТосно
не начался
Франция / Лига 1
16:00
РеннТулуза
не начался
18:00
АнжеМарсель
не начался
22:00
ПСЖГенгам
не начался
Англия / Премьер-лига
16:15
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
не начался
18:30
Манчестер ЮнайтедАрсенал
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
МайнцРБ Лейпциг
не начался
19:00
ВердерБоруссия Д
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗаряВерес
не начался
19:30
ВорсклаДинамо К
не начался
НХЛ / плей-офф
22:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
22:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Цмоки-Минск
не начался
15:30
Парма Автодор
не начался
18:00
УНИКС Нижний Новгород
не начался

«Сложно смотреть»: Трампу досталось за паралимпийцев

В Паралимпийском комитете ответили Трампу

Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой, а также вице-президент Майкл Пенс на встрече с... Zimbio
Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой, а также вице-президент Майкл Пенс на встрече с участниками Пхенчхана-2018
Организаторы Паралимпиады-2018 подвергли критике президента США Дональда Трампа, который на встрече со спортсменами в Белом доме допустил неудачное заявление о том, что состязания паралимпийцев было сложно смотреть. Ряд статусных атлетов во главе с горнолыжницей Линдси Вонн проигнорировали мероприятие из-за несогласия с политикой руководителя государства.

Организаторы Зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане-2018 жестко ответили президенту США Дональду Трампу на критику. На встрече со спортсменами-участниками соревнований в Белом доме глава американского государства заметил, что состязания паралимпийцев были «сложны для просмотра».

«Все, что случилось с нашими паралимпийцами, — было невероятным и захватывающим для меня, — поделился Трамп. — Я смотрел — хотя это было немного сложно смотреть, — но я смотрел как можно больше».

Ответ на президентскую тираду вскоре появился в официальном твиттере Паралимпиады.

Реклама

«Рекордное количество зрителей по всему миру вовсе не находит, что Игры якобы было трудно смотреть, — написано в посте. — Миллиарды людей следили за состязаниями в сотнях странах планеты. Мы надеемся, что президент США продолжит наблюдать и вдохновляться Паралимпиадой».

Любопытно, что среди пользователей, решивших прокомментировать заметку на сайте mediaite.com, нашлись как те, кто поддержал критику Трампа, так и выступившие против позиции паралимпийского твиттера.

«Извините, но миллиарды не смотрят Паралимпийские игры, — заметил участник дискуссии с ником Fantasy Maker. — Прекратите обманывать!»

«Но все же никто не сомневается, что Трамп не выполнит ни одного норматива, что с легкостью берут спортсмены с ограниченными физическими возможностями?

– задается риторическим вопросом другой пользователь.

«На что действительно трудно смотреть, так это на психически больного дебила в Белом доме, который разрушает Америку и президентство», — полагает третий.

Впрочем, Трамп на церемонии концентрировался и на других аспектах.

«Вы заставили нас испытывать гордость, — обратился он к олимпийцам. — Вы преодолели сложности, вы прошли через препятствия. И я скажу вам, что из-за вашей тяжелой работы и самопожертвования вам оказали самую большую честь в спорте — представлять сборную США на Олимпийских играх».

Пресс-атташе Национального олимпийского комитета США Марк Джонс дал понять, что на мероприятии собралось примерно столько же действующих лиц, как и четыре года назад после Игр в Сочи.

«Это всегда большая часть для сборной США — получить приглашение в Белый дом. Все присутствовавшие спортсмены хорошо провели время», — заметил он.

Любопытно, что целый ряд американских атлетов отказался приходить на встречу с Трампом, несмотря на полученное приглашение. Одним из тех, кто не побоялся объяснить прессе свои мотивы, стал фигурист Адам Риппон, в активе которого бронза ОИ-2018 в командном турнире.

Он подчеркнул, что после заявления Трампа об олимпийцах ничуть не жалеет о принятом решении. Оно, мол, только подтвердило правоту Риппона.

«Я не пойду в Белый дом, не буду стоять рядом с теми, кто дискриминируют тех, кого считают «другими», — разъяснил свою позицию фигурист. — Вместо поездки в Вашингтон я сделал несколько пожертвований».

Мероприятие с Трампом также проигнорировали выдающаяся горнолыжница Линдси Вонн, лыжница Джессика Диггинс и фристайлист Гас Кенуорти.

К слову, Вонн еще в декабре не скрывала, что отправляется на Олимпиаду представлять народ США, но никак не президента Трампа – к нему она испытывает исключительно негативные чувства.

Спортсменка тогда предположила, что члены правительства не представляют свою страну на достойном уровне. Уже тогда Вонн сказала, что ни за что не придет на встречу с Трампом в случае своей победы.

В Пхенчхане 33-летняя горнолыжница завоевала бронзу в скоростном спуске.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».