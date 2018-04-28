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Судный день: спасителя России увольняют из CAS

Оправдавший 28 россиян арбитр CAS может покинуть организацию

Российский биатлонист Антон Бабиков РИА Новости
Российский биатлонист Антон Бабиков
Арбитр Спортивного арбитражного суда Михаэль Гайстлингер, оправдавший 28 российских спортсменов по делу о допинге, может быть уволен из организации. Покинуть пост судья рискует на фоне крупного скандала в Международном союзе биатлонистов, где он работал десять лет назад.

Очередные новости поступили в субботу, 28 апреля, из Спортивного арбитражного суда (CAS) — на этот раз, правда, уже не столь позитивные.

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Если в начале недели инстанция обрадовала болельщиков сборной России публикацией мотивировочной части по делу оправданного лыжника Александра Легкова с сенсационными показаниями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена, с помощью которых, есть ощущение, отечественная сторона может попытаться перевернуть ход допингового дела, то теперь стало известно о возможном увольнении одного из арбитров суда, ранее оправдавшего российских атлетов.

По словам генерального секретаря CAS Матье Риба, речь в данном случае идет об арбитре Михаэле Гайстлингере — и прекратить работу в организации он может на фоне коррупционного скандала в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Относительно него решение пока что не было принято. Сначала были мотивировочные решения, потом работа над отчетностью… О будущем Гайстлингера все узнают позднее», — цитирует Риба Inside The Games.

Известно, что Гайстлингер был одним из членов комиссии, рассматривавшей незадолго до старта Олимпиады-2018 в Пхенчхане дела 39 российских спортсменов, обвиненных Международным олимпийским комитетом (МОК) в серьезном нарушении антидопинговых правил.

К удивлению многих комиссия тогда решила оправдать сразу 28 отечественных олимпийцев, признав доказательства их вины, предоставленные обвинителями, недостаточными.

Что касается точек соприкосновения Михаэля и IBU, то они связаны самым непосредственным образом — в период с 2004-го по 2008 год он занимал должность генерального секретаря организации.

Напомним, что в этом апреле в Международном союзе биатлонистов прогремел коррупционный скандал, коснувшийся в том числе и президента инстанции Андерса Бессеберга, который вскоре после начала разбирательств покинул свой пост.

В день обысков в офисе IBU в СМИ были опубликованы сведения из специального внутреннего доклада WADA, немного пролившие свет на ситуацию — из материала следовало, что коррупция в данном случае была связана с «российским допингом».

«Основной целью коррупционных схем было обеспечение безопасности российских биатлонистов, употребляющих допинг. Российская сторона достигла успеха во взаимодействии с господином Бессебергом и госпожой Николь Реш (генсек IBU — «Газета.Ru») ради отстаивания российских интересов. Они оба были одинаково вовлечены в коррупцию и, вероятно, знали о роли друг друга. Об эффективности российских методов свидетельствуют неизменная поддержка господином Бессебергом российской позиции, подозрительные манипуляции госпожи Реш с биопаспортами биатлонистов и первоначальное решение провести чемпионат мира-2021 в России», — утверждалось в тексте доклада.

Сам Бессеберг, известный лояльным отношением к российскому биатлону, всячески отвергал обвинения в свой адрес, однако вскоре все-таки принял решение покинуть занимаемый пост.

А уже на этой неделе в прессу просочились и другие обвинения в адрес норвежского менеджера — некий анонимный чиновник МОК сообщил, что на конгрессе организации в 2016 году один из ее членов получил взятку в пользу выбора Тюмени местом проведения чемпионата мира — 2018, а Бессеберг, зная об этом нарушении, не стал проводить расследование.

Кроме того, немецкое издание Bild, рассказывая читателям о множественных проступках Бессеберга, заявило, что в свое время Андерс пользовался услугами женщин легкого поведения, которых ему предоставляла российская сторона.

По предварительной информации, обвиняется чиновник в помощи по сокрытию сведений о положительных допинг-пробах и аномальных показателей биопаспортов россиян — таких случаев только с 2011 года якобы было аж 65.

Комментируя обвинения в свой адрес на фоне волнений в IBU, Гайстлингер подчеркнул, что покинул организацию задолго до скандала и не знает, как можно было совершать махинации с биопаспортами биатлонистов.

При этом арбитр CAS не исключил, что манипуляции с образцами все же могли иметь место на его бывшем месте работы.

Ранее в МОК открыто раскритиковали решение Спортивного арбитражного суда по российским спортсменам, обвиненных комитетом в нарушении антидопингового законодательства.

Так, к примеру, глава организации Томас Бах заявил, что «вердикт CAS по россиянам доказывает необходимость реформ в инстанции».

Сборная России по биатлону была представлена на Олимпиаде-2018 лишь четырьмя спортсменами — Антоном Бабиковым, Матвеем Елисеевым, Ульяной Кайшевой и Татьяной Акимовой (ни одного пьедестала в сумме), тогда как лидер команды Антон Шипулин по непонятным причинам допущен до соревнований не был.

По окончании сезона спортсмен признался, что в результате всей этой истории у него пропала мечта о личном олимпийском золоте.

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