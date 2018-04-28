Судный день: спасителя России увольняют из CAS

Очередные новости поступили в субботу, 28 апреля, из Спортивного арбитражного суда (CAS) — на этот раз, правда, уже не столь позитивные.

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Если в начале недели инстанция обрадовала болельщиков сборной России публикацией мотивировочной части по делу оправданного лыжника Александра Легкова с сенсационными показаниями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена, с помощью которых, есть ощущение, отечественная сторона может попытаться перевернуть ход допингового дела, то теперь стало известно о возможном увольнении одного из арбитров суда, ранее оправдавшего российских атлетов.

По словам генерального секретаря CAS Матье Риба, речь в данном случае идет об арбитре Михаэле Гайстлингере — и прекратить работу в организации он может на фоне коррупционного скандала в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Относительно него решение пока что не было принято. Сначала были мотивировочные решения, потом работа над отчетностью… О будущем Гайстлингера все узнают позднее», — цитирует Риба Inside The Games.

Известно, что Гайстлингер был одним из членов комиссии, рассматривавшей незадолго до старта Олимпиады-2018 в Пхенчхане дела 39 российских спортсменов, обвиненных Международным олимпийским комитетом (МОК) в серьезном нарушении антидопинговых правил.

К удивлению многих комиссия тогда решила оправдать сразу 28 отечественных олимпийцев, признав доказательства их вины, предоставленные обвинителями, недостаточными.

Что касается точек соприкосновения Михаэля и IBU, то они связаны самым непосредственным образом — в период с 2004-го по 2008 год он занимал должность генерального секретаря организации.

Напомним, что в этом апреле в Международном союзе биатлонистов прогремел коррупционный скандал, коснувшийся в том числе и президента инстанции Андерса Бессеберга, который вскоре после начала разбирательств покинул свой пост.

В день обысков в офисе IBU в СМИ были опубликованы сведения из специального внутреннего доклада WADA, немного пролившие свет на ситуацию — из материала следовало, что коррупция в данном случае была связана с «российским допингом».

«Основной целью коррупционных схем было обеспечение безопасности российских биатлонистов, употребляющих допинг. Российская сторона достигла успеха во взаимодействии с господином Бессебергом и госпожой Николь Реш (генсек IBU — «Газета.Ru») ради отстаивания российских интересов. Они оба были одинаково вовлечены в коррупцию и, вероятно, знали о роли друг друга. Об эффективности российских методов свидетельствуют неизменная поддержка господином Бессебергом российской позиции, подозрительные манипуляции госпожи Реш с биопаспортами биатлонистов и первоначальное решение провести чемпионат мира-2021 в России», — утверждалось в тексте доклада.

Сам Бессеберг, известный лояльным отношением к российскому биатлону, всячески отвергал обвинения в свой адрес, однако вскоре все-таки принял решение покинуть занимаемый пост.

А уже на этой неделе в прессу просочились и другие обвинения в адрес норвежского менеджера — некий анонимный чиновник МОК сообщил, что на конгрессе организации в 2016 году один из ее членов получил взятку в пользу выбора Тюмени местом проведения чемпионата мира — 2018, а Бессеберг, зная об этом нарушении, не стал проводить расследование.

Кроме того, немецкое издание Bild, рассказывая читателям о множественных проступках Бессеберга, заявило, что в свое время Андерс пользовался услугами женщин легкого поведения, которых ему предоставляла российская сторона.

По предварительной информации, обвиняется чиновник в помощи по сокрытию сведений о положительных допинг-пробах и аномальных показателей биопаспортов россиян — таких случаев только с 2011 года якобы было аж 65.

Комментируя обвинения в свой адрес на фоне волнений в IBU, Гайстлингер подчеркнул, что покинул организацию задолго до скандала и не знает, как можно было совершать махинации с биопаспортами биатлонистов.

При этом арбитр CAS не исключил, что манипуляции с образцами все же могли иметь место на его бывшем месте работы.

Ранее в МОК открыто раскритиковали решение Спортивного арбитражного суда по российским спортсменам, обвиненных комитетом в нарушении антидопингового законодательства.

Так, к примеру, глава организации Томас Бах заявил, что «вердикт CAS по россиянам доказывает необходимость реформ в инстанции».

Сборная России по биатлону была представлена на Олимпиаде-2018 лишь четырьмя спортсменами — Антоном Бабиковым, Матвеем Елисеевым, Ульяной Кайшевой и Татьяной Акимовой (ни одного пьедестала в сумме), тогда как лидер команды Антон Шипулин по непонятным причинам допущен до соревнований не был.

По окончании сезона спортсмен признался, что в результате всей этой истории у него пропала мечта о личном олимпийском золоте.

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