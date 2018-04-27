«Спасли Легкова»: Родченков потерял доверие суда

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков неожиданно сдал свои позиции в борьбе с якобы существующей в России системой поддержки допинга на государственном уровне.

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Беглый химик, обвиненный на родине в злоупотреблении служебными полномочиями и с 2016 года скрывающийся в США по программе защиты свидетелей, заявил, что лично не видел никаких манипуляций российских спортсменов со своими пробами во время Олимпиады в Сочи — 2014.

Также Родченков не смог вспомнить точный состав «Дюшеса» — допингового коктейля из анаболиков и алкоголя, который был якобы изобретен самим химиком

для российских спортсменов и по его словам активно употреблялся на домашних Играх.

Впервые об этом коктейле стало известно в декабре 2016 года — тогда его представил Ричард Макларен во второй части своего доклада о допинге в России, заявив, что существовал целый «список Дюшес» из 40 имен, чьи пробы потом требовалось заменить. Для этой процедуры атлеты, по словам канадского профессора, заранее сдавали «чистые» анализы и предоставляли их на хранение.

При этом «список», полученный Маклареном от Родченкова, представлял обыкновенную бумажку, даже без особых примечаний, и, кроме слов экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, не было никаких доказательств того, что это перечень потенциальных допингеров.

Теперь и сам Родченков заявил, что лично никогда не давал спортсменам коктейль и не видел, чтобы кто-нибудь его принимал.

Химик также не имел никакого отношения к сбору «чистых» анализов, которыми потом якобы нужно было заменить «грязные», и понятия не имеет, каким образом спортсмены, «сидевшие» на «Дюшесе», сообщали работникам лаборатории номер своих проб для дальнейшей подтасовки.

Все это Родченков высказал в Спортивном арбитражном суде (CAS) во время рассмотрения дел 39 российских атлетов, которые подали апелляцию на свое пожизненное отстранение от Олимпиады и аннулирование результатов Сочи-2014.

Напомним, это наказание было наложено на отечественных спортсменов в ноябре 2017 года Международным олимпийским комитетом (МОК), который признал их виновными в допинговых махинациях на основании информации Макларена, Родченкова, а также перепроверявшей эти данные комиссии Дениса Освальда.

Тем не менее полученные доказательства не удовлетворили Спортивный суд, который, например, вообще не стал рассматривать показания Родченкова, охарактеризовав их как «ненадежные» и «расплывчатые».

Мнение CAS о ненадежности беглого химика стало известно из мотивировочной части по делу лыжника Александра Легкова, в которой суд подробно объяснил, почему решил полностью оправдать россиянина и вернуть ему золотую медаль Сочи-2014, завоеванную в масс-старте на 50 км.

Документ, опубликованный на сайте суда 23 апреля, уже успел наделать много шума в спортивном мире, а WADA и МОК обещали внимательно ознакомиться с каждой из более чем 150 страниц текста, чтобы иметь возможность оспорить его в другом суде.

«Единственной опорой для обвинений являются свидетельства доктора Родченкова, которые являются довольно ненадежными и расплывчатыми. Он признает, что никогда лично не видел, как атлеты передают кому-либо информацию о своих пробах (с целью дальнейшей подмены. — «Газета.Ru»)», — говорится в документе по поводу Легкова.

Любопытно, что против этого лыжника Родченков предоставил немало показаний, включая свои рабочие письма, которые использовал во второй части доклада Макларен.

В одном из посланий встречалась фраза «Они спасли этого тупого (козла) Легкова».

Данное сообщение было предназначено сотруднику Центра спортивной подготовки Алексея Великодного. Речь в переписке шла о положительной пробе некоего спортсмена на будесонид (препарат против астмы), который обнаружили в невероятных количествах.

«Дорогой Алексей! Тут вот кто-то вылез с передозом с ингаляциями — невероятно много. Или больной совсем (есть разрешение?), или чудило зимнее. Проверь, кто это», — попросил Родченков Великодного.

Узнав, что разрешения у этого спортсмена нет, Родченков задался вопросом: «Почему он себе разрешение на терапевтическое исключение не оформит? Дело-то плевое». Однако, как следует из дальнейшей переписки, упомянутый Легков был все же спасен без всякого разрешения.

Однако CAS, видимо, посчитал Родченкова настолько ненадежным свидетелем, что не стал даже принимать во внимание эту рабочую переписку.

Судя по всему, беглый химик теряет свой авторитет зловещего информатора, чьи голословные утверждения совсем недавно принимали на веру такие организации, как МОК и WADA.

«Его слова давно должны были подвергнуть сомнениям, просто он впервые дал показания не журналистам или в закрытом режиме профессору Макларену, а в открытом процессе, — цитирует ТАСС российского юриста Артема Пацева. — В этом ничего такого нет, все доказательства, какие бы они ни были, в судебных разбирательствах оцениваются с учетом позиций обеих сторон и других свидетельств.

Получается, что доказательств, которые он предоставил, было недостаточно — кроме слов, они ничем не подтверждались, эта ситуация повлияет на дальнейшее восстановление чести и достоинства спортсменов, потому что появился хоть какой-то объективный подход к тому, что сказано Родченковым и потом повторено Маклареном.

Надеюсь, что дальше будут такие же объективные и состязательные процессы, а не просто рассказы о том, что все проверено, надо верить показаниям, поскольку они не вызывают обоснованных сомнений».

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