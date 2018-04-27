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«История с Родченковым напоминает хороший детектив»

Эксперт прокомментировал новые заявления Родченкова

Информатор WADA Григорий Родченков Netflix
Информатор WADA Григорий Родченков
Информатор WADA Григорий Родченков и автор нашумевшего доклада по допингу в России Ричард Макларен дали сенсационные показания в Спортивном арбитражном суде, во многом опровергнув свои же прошлые заявления. В интервью «Газете.Ru» олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев и экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировали неожиданные новости из CAS.

На этой неделе были обнародованы сенсационные показания информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена, автора нашумевшего доклада по российскому спорту, данные ими в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Выступая в инстанции, Родченков среди прочего заявил, что никогда не предоставлял отечественным атлетам допинг-коктейль под названием «Дюшес», а также лично не замечал их махинаций с пробами. В свою очередь Макларен назвал дневники Родченкова «непригодными для расследования», а также подчеркнул, что изначально с недоверием отнесся к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Родченков «путается в показаниях» и «фактически подтверждает свою ложь», а в Госдуме призвали подать в суд на иностранные СМИ, позволявшие себе «лживые публикации» о допинге в отечественном спорте.

В разговоре с «Газетой.Ru» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев и экс-руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев высказались по последним известиям из CAS, выразив мнение, что России нужно было начинать активные действия куда раньше.

— Удивительно ли для вас, что Родченков и Макларен, ранее говорившие совсем о другом, внезапно кардинально изменили собственные показания?

Анатолий Алябьев: Для меня непонятно, почему Родченков пошел на попятную — изначально он ведь говорил абсолютно иные вещи. Все происходящее, честно говоря, мне напоминает хороший детектив. С одним лишь минусом — страдают наши спортсмены, тренеры и федерации.

Сложно сказать, зачем Родченков так поступает — может, он просто заврался, может, смягчения пожелали его хозяева, которым он прислуживает. Но история на данный момент непонятная — до разъяснений самого Григория и авторитетных органов по ней можно лишь рассуждать.

Валентин Балахничев: Лично я случившееся не переоцениваю. Дело в том, что Родченков отвечал перед независимым судом впервые и попросту не мог там лгать, выдавая фантазии за действительность. Его ложь могла быть легко вскрыта — на основании фактов, показаний других людей, улик.

Мне кажется, что настоящей сенсацией эти показания могут стать, если мы ими верно воспользуемся — в CAS или другом органе.

Что касается Макларена. В его выступлении перед судом он заявил, что поверил Родченкову, так как тот находился под программой защиты свидетелей ФБР и в этой ситуации не мог солгать — ведь за подобное реально схлопотать серьезный тюремный срок.

Здесь вспоминается случай американской легкоатлетки Марион Джонс, солгавшей агенту ФБР на допросе о допинге — в результате чего многократная чемпионка мира оправилась за решетку.

Так что понятно, почему Макларен доверился Родченкову. Теперь, правда, возникает другой вопрос — не захочет ли ФБР перепроверить самого Григория еще раз?

— Можно ли ожидать, что после таких сенсационных новостей российский спорт получил реальный шанс на полную реабилитацию в будущем?

А. А.: На мой взгляд, за такие вещи нужно просто четвертовать — что они сделали с нашими федерациями, с нашим спортом… Сложно сказать, к чему приведет вся эта ситуация Россию-матушку — понятно, что отечественные спортсмены продолжат соревноваться, однако из всей этой «сказки» нам нужно уже выбираться, наказав все этих товарищей.

Справедливости ради, огня без дыма не бывает. Если такая история родилась, значит, все-таки какие-то нарушения были, но раскрутил эту основу предатель Родченков сильнейшим образом. И оставлять это так нельзя.

Да и в целом происходит сейчас бог знает что — даже вне самих допинговых волнений. Например, недавно заявили, что российская сторона предоставляла главе Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу девушек легкого поведения, а вот уже на этой неделе прогремела история с домогательствами в отношении несовершеннолетней биатлонистки Анны Моисеевой.

Посмотрели на голливудское «шоу» и теперь повторяют — пусть и с небольшим запозданием. Целая трагикомедия получается.

В. Б.: Российский спорт имел и имеет шансы на реабилитацию, но для этого нужно перестать сидеть и ждать, что это все произойдет самостоятельно.

Подобные действия требовались еще в момент начала аналогичного дела в легкой атлетике — оно ведь тоже было сфабриковано.

Реабилитацию можно получить лишь в ходе упорной борьбы.

— По итогам публикации показаний Родченкова и Макларена в России стали активно продвигать идею всевозможных исков в отношении сотрудников WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), а также западных журналистов, смаковавших наши трудности. Как вы думаете, почему на это — кажется, наконец-то всерьез — решились лишь сейчас?

А. А.: Думаю, здесь имел место российский «авось» — видимо, думали, что дело потихоньку забудется и само собой пройдет. А начинать суды нужно было сразу — даже сам Макларен удивлялся, почему мы мгновенно не начали обращаться в различные инстанции.

Но это наш менталитет — возможно, возьмись мы за проблему по-настоящему сильно раньше, такого ужаса не случилось бы. А на деле поначалу о нас, извините уж, вытирали ноги…

В. Б.: Действительно — стратегия была выбрана неправильная. Нам нельзя было молчать, когда в наш адрес говорились неприятные вещи — нужен был агрессивный ответ, причем нужен он был еще тогда. Подавать в суды — в CAS и канадские, где и располагается WADA.

Мне кажется, в тот момент наши руководители подумали — если пойдем на поводу у Макларена и WADA, они либо отстанут, либо отделаемся малой кровью. Но нет… Эти ребята так просто нам ничего не простят…

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