«Врал о допинге»: Кремль уличил Родченкова

В Кремле отреагировали на крайне неоднозначные показания, которые дал в Спортивном арбитражном суде (CAS) бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

«Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету, а также тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов, —

приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. — Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов».

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Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что на слова Родченкова стоит обратить особенное внимание тем СМИ, которые ранее «превозносили вот этого самого джентльмена».

«Еще тогда мы говорили, что на голословных обвинениях Родченкова вряд ли можно основывать какие-то серьезные решения,

в том числе таких уважаемых организаций, как WADA или иных. Тем не менее, нас тогда не послушали», — подытожил Песков.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев даже предложил подать в суд на западные издания за материалы, основанные на утверждениях Родченкова и порочащие репутацию российского спорта.

«Родченков врал о допинге в нашей стране — что и требовалось доказать.

Предлагаю создать комиссию, которая соберет все лживые публикации о наших спортсменах в западных СМИ за этот период и подать на них в суд за клевету. Восстановим честное имя российского спорта», — написал Лебедев в своем твиттере.

Напомним, путаные показания Родченкова стали известны всему миру 23 апреля 2018 года, когда Спортивный суд опубликовал мотивировочную часть своего решения оправдать по допинговым обвинениям олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова и смягчить наказание для бобслеиста Александра Зубкова.

Эти два дела CAS рассматривал совместно с еще 37 апелляциями, которые россияне подали на решение Международного олимпийского комитета (МОК), ранее обвинившего их в допинговых махинациях, в результате чего спортсмены лишились медалей Сочи-2014 и были пожизненно отстранены от Олимпиады.

Беглый химик был вызван в суд как свидетель обвинения, однако настолько не убедил арбитров, что те вообще отказались рассматривать его показания как улику против россиян.

Так, Родченков не смог назвать точный состав допингового коктейля «Дюшес», который, по его словам, разработал сам. Также он заявил, что никогда не давал никому этот коктейль лично и не видел, чтобы российские атлеты принимали его.

Более того, химик признался, что ничего не знает о сборе «чистых» анализов отечественных спортсменов, которыми потом якобы нужно было заменять «грязные», и не обладает информацией о том, каким образом атлеты, употреблявшие «Дюшес», сообщали сотрудникам лаборатории номер своих проб для дальнейшей подтасовки.

В итоге CAS полностью удовлетворил апелляции 28 спортсменов (случай Легкова), вернув им медали Сочи-2014 и отменив пожизненное отстранение от Олимпиады, а в еще 11 делах частично соблюл пожелания россиян, приказав снять с них бан на участие в Играх (случай Зубкова).

Тем не менее Родченков до сих пор продолжает утверждать, что россияне использовали запрещенные вещества в Сочи-2014, а ему по ночам приходилось заменять положительные пробы на отрицательные.

В связи с этим бывший глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов считает, что кардинально для российского спорта ничего не поменяется:

«Самое печальное, что даже несмотря на уже сделанные признания, ничего принципиально не изменилось.

Ну да, сейчас мы испытываем некое моральное удовлетворение, но надо понимать, что весь российский спорт в глазах мировой общественности уже выкрашен в густо-черный цвет, и нынешнему поколению от него уже точно не отмыться».

А президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов, напротив, выразил надежду на то, что теперь международные организации прекратят нападки на отечественный спорт.

«Мы всегда знали и говорили о том, что обвинения Родченкова голословные. И когда его привели к присяге, он уже не смог выдавать свои домыслы за реальность.

Какие могут быть сейчас эмоции... Спорт — такая штука, бывает, что с тобой поступают несправедливо, и, если за это держаться, дальше двигаться будет просто невозможно.

Надеюсь, что МОК сделает выводы, и что вся эта история прекратит кошмарить российский спорт», — заявил Кравцов.

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