Под общим флагом: как Олимпиада примирила корейцев

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что зимние Олимпийские игры — 2018 сыграли ключевую роль в примирении Корейской народно-демократической республики (КНДР) и Южной Кореи.

На Олимпиаде, которая прошла в феврале в южнокорейском Пхенчхане, национальные команды двух стран прошествовали единой колонной на церемониях открытия и закрытия, причем сделали это под флагом Объединения

— стягом, разработанным специально для тех случаев, когда Кореи участвуют вместе в спортивных событиях. Страны также продемонстрировали отнюдь не символическое единение, выставив в женском хоккейном турнире команду, сформированную из игроков двух Корей.

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Кроме того, во время Игр 140 северокорейских музыкантов из популярного ансамбля «Самдзийон» дали несколько концертов в Сеуле и Канныне.

Всего делегация КНДР на Олимпиаде составила 550 человек.

Помимо 140 музыкантов, в нее вошли 30 представителей демонстрационной команды по тхэквондо, которая тоже принимала участие в шоу, а также 230 болельщиков. Остальные 150 мест заняли спортсмены и чиновники Национального олимпийского комитета страны.

Глава МОК Бах заявил, что такое активное взаимодействие двух Корей по ходу Олимпиады стало возможным только благодаря настойчивым усилиям Международного комитета.

«В 2014 году МОК инициировал специальную программу поддержки северокорейских спортсменов перед отбором на зимние Игры в Пхенчхане. Однако во второй половине 2017 года политическая обстановка на Корейском полуострове резко накалилась.

КНДР провела ядерные испытания и пуски ракет, что повлекло ответные меры, в том числе санкции со стороны США и ООН, — приводит слова чиновника «Советский спорт».

— По этой причине МОК усилил дипломатическую работу с обеими сторонами и, неизменно занимая политически нейтральную позицию, подчеркивал основополагающую цель Олимпийских игр: единение всех народов на мирных состязаниях».

МОК предпринимал всевозможные меры для того, чтобы северокорейские спортсмены приняли участие в Играх, продлевая сроки для подачи заявок и даже помогая с инвентарем, когда некоторые компании отказывались продавать атлетам снаряжение из-за санкций в отношении КНДР.

Комитет также разработал резолюцию о безопасном передвижении всех участников Игр в Южной Корее, и в ноябре 2017-го ее приняли Генеральной ассамблее ООН.

«Вслед за тем, на встрече с участием представителей обоих государств и двух национальных олимпийских комитетов, которая состоялась 20 января 2018 года, МОК инициировал «Олимпийскую декларацию стран Корейского полуострова».

Благодаря ей МОК добился не только участия северокорейских спортсменов в Пхенчхане-2018, но и совместного шествия представителей обеих стран на церемонии открытия под единым флагом, а также создания общей женской сборной по хоккею», — рассказал Бах.

Сразу после открытия Игр глава КНДР Ким Чен Ын начал приглашать лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в «кратчайшие сроки» посетить Северную Корею. Тот приглашение не отклонял, хотя и говорил, что для этого должны создать «все необходимые условия».

В итоге долгожданная встреча лидеров двух Корей состоялась 27 апреля 2018 года в местечке Пханмунджом — демилитаризованной зоне на границе государств, где в 1953 году было подписано соглашение о корейском перемирии, положившее конец кровопролитной войне. Любопытно, что переговоры прошли в южной части Пханмунджома — на территории Мун Чжэ Ина.

Этот саммит Сеула и Пхеньяна — лишь третий в истории, а Ким Чен Ын и вовсе стал первым лидером КНДР, пересекшим южную границу своего государства.

Бах подчеркнул тот факт, что примирение двух стран началось именно с церемонии открытия Олимпиады-2018.

«Историческим событием зимних Игр в Пхенчхане стали те минуты церемонии открытия, когда спортсмены КНДР и Южной Кореи шагали рядом как одна сборная под общим флагом Объединения.

Циники могут называть такие решения наивными, но раз уж это простодушие привело нас к мирным переговорам, которые состоятся 27 апреля, то я ничуть не против того, чтобы нас считали наивными», — заявил чиновник.

Переговоры прошли в дружелюбной атмосфере: Ким Чен Ын обещал не будить своего коллегу ранними запусками ракет,

а Мун Чжэ Ин шутливо вопрошал, когда же ему представится возможность вступить на территорию КНДР. В ответ визави просто взял его за руку и на метр перевел через границу.

В итоге стороны подписали Пханмунчжомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова, в которой объявили о своих намерениях подписать мирный договор и поставить точку в Корейской войне в течение 2018 года.

Мун Чжэ Ин также сообщил, что посетит Северную Корею с официальным визитом уже этой осенью.

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