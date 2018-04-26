Развить успех — и в Москву: Швед опять сразится с ЦСКА

Есть мнение, что в третьем матче серии между «Химками» и ЦСКА плюс-минус все нейтральные болельщики переживали за подопечных Георгиоса Барцокаса, ведь завершение противостояния по итогам лишь трех встреч было бы максимально несправедливым исходом как для самих химчан, так и для всего баскетбола в целом.

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Особенно забавно вспоминать множественные прогнозы в преддверии старта четвертьфиналов, согласно которым у желто-синих в битве с чемпионом России не было ни шанса не то что завоевать путевку в Белград (там, если кто запамятовал, в этом году пройдет «Финал четырех»), но и даже просто показать конкурентноспособную борьбу.

Справедливости ради, подобные ожидания возникли не из пустоты: на момент начала плей-офф антагонисты по ходу сезона уже успели провести четыре очных поединка, в которых химчане одержали ровно ноль побед.

При этом частичное ощущение безнадежности положения подмосковного клуба создавалось даже не из-за самих фактов проигрышей, а по причине их «внутренностей» — в каждой из отчетных игр вице-чемпионы страны уступали абсолютно по делу, тогда как армейцы, на первый взгляд, даже не использовали максимальные обороты.

Впрочем, все минорные предчувствия были развеяны уже в первом матче четвертьфинала: 34 (!) набранных очка в дебютной четверти, завидная стойкость по ходу «кинжальных» спуртов визави, грамотная игра в концовке и абсолютное понимание собственного достоинства на фоне лучшей команды Европы заставили как минимум по-настоящему считаться с «Химками», как максимум — всерьез поверить во второе за последние 16 лет непопадание красно-синих в топ-4 главного турнира Старого Света.

Приятный в плане интриги и реальной борьбы сценарий повторился и во втором поединке, однако по его итогам оказалось, что химчане, уступившие по сумме двух игр всего в восемь очков (для сравнения — до этого по сезону желто-синие проигрывали ЦСКА по 15,5 баллов за одну встречу в среднем) стоят на грани «сухого» вылета из Евролиги.

К счастью, «свипа» не случилось — причем не случилось абсолютно по делу.

Во-первых, ни для кого не секрет, что «Химки» являются домашней командой, проводя матчи на родном паркете куда лучше, чем в гостях: в этой Евролиге, к примеру, желто-синие допустили всего шесть поражений в Мытищах в 16 встречах, тогда как на выезде проиграли в десяти случаях из 17-и.

Во-вторых, в счастливом для химчан поединке проблемы их соперников достигли едва ли не шокирующего значения — травмы Кайла Хайнса и Нандо де Коло, провал Серхио Родригеса, тотальная неспособность «бомбить» из-за дуги и в целом достаточно разобранная игра создали непривычное впечатление «смертности» красно-синих обитателей Олимпа.

На все это, нет никаких сомнений, с явной грустью смотрели Отелло Хантер и Кори Хиггинс, которым, в отличие от партнеров, поездка в Подмосковье удалась от слова «очень».

Центровой так и вовсе пока что является главным героем серии, на полную используя проблемы «Химок» при обороне собственной «краски», где Отелло от матча к матчу неизменно чувствует себя как дома.

И, наконец, в-третьих — практически идеально провели победную для себя встречу сами подопечные Барцокаса. Вездесущ был Алексей Швед, таки сумевший максимизировать полезность, грамотно разграничив моменты на бросковые и плеймейкерские, вернувшийся после травмы Тайлер Ханикатт добавил партнерам необходимой весомости в трехсекундной зоне, при этом забив важнейший дальний бросок в концовке (а ведь был еще момент с Лео Вестерманном, попавший в хайлайты), а Энтони Гилл и вовсе показал какие-то космические цифры, как бы намекая, что примерно 30 клубам НБА нужно потихоньку готовить деньги и место в составе под элитного ролевика.

Что уж говорить, если ощутимую пользу принес даже Томас Робинсон, до сих пор крайне тяжело приживающийся в Европе, — шутка ли, но американец отправил в цель все четыре попытки с игры, что для него является большой редкостью.

Единственным негативным моментом для хозяев стал уже упомянутый проигрыш своей «краски», — с этим, впрочем, коллективу уже ничего не придумать как минимум до старта следующего сезона, а значит, трудности под своим кольцом нужно просто принять как данность, сделав все для нивелирования неприятной «форы» другими аспектами игры.

Нет никаких сомнений, что показывай, подопечные Барцокаса подобный баскетбол чуть чаще и в ходе регулярки, ни о каком российском четвертьфинале сейчас не шло бы и речи, как и об отсутствии у команды столь важного для нее преимущества домашней площадки.

Выиграв один промежуточный «финал», впрочем, «Химки» решили главную задачу лишь на треть — впереди как четвертый матч серии, в котором лишь ЦСКА может позволить себе не особо волноваться за результат, так и, возможно, решающая битва на недружелюбном для желто-синих «Мегаспорте».

Нельзя не отметить, что первая виктория химчан в плей-офф за всю их историю получилась достаточно убедительной именно по причине синтеза близкой к идеальной игры самих хозяев и массового провала армейцев, тогда как в четвертой (и уж точно пятой) встрече противостояния красно-синие себе подобных вольностей не позволят.

Что в этой ситуации нужно сделать «Химкам» для продления серии до решающего поединка, чего они, безусловно, заслуживают?

Пожалуй, ответ здесь прост и банален до ужаса —

команде Барцокаса необходимо просто повторить все то, что они сотворили в третьей игре, где одержали заслуженную победу даже при отсутствии массовых успехов из-за дуги (а ведь «не летит» у Подмосковья не так уж и часто).

Возвращение серии на «Мегаспорт» станет не только личным триумфом одной конкретной команды, но и торжеством всего отечественного и европейского баскетбола — причем торжеством неожиданным, а значит, вдвойне приятным.

А уж в решающем сражении пусть победит сильнейший — по крайней мере, за российское представительство в «Финале четырех» теперь уж точно не страшно.

Матч «Химки» — ЦСКА начнется в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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