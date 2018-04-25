Интриге быть: «Химки» переворачивают серию с ЦСКА

Меняться, чтобы выжить

Огромную роль в потере внушительного числа нервных клеток армейцами в обоих матчах на «Мегаспорте» сыграл отличный старт химчан — в сумме за две первые четверти серии желто-синие набрали 56 очков.

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Ставку на удачный старт «Химки», естественно, делали не просто так: насколько чреватым может быть вялое начало против красно-синих, показали предыдущие серии «дерби Ленинградки» этого сезона, в которых подопечные Георгиоса Барцокаса уступали российским чемпионам практически без шансов.

Важный момент — сделав правильные выводы о ценности раннего спурта, подмосковные баскетболисты в качестве инструмента для достижения цели использовали сугубо свои созидательные таланты, попросту перебрасывая ЦСКА на его же паркете.

Не было никаких сомнений, что не будут отходить химчане от тактики «блицкрига» и в третьем поединке противостояния, и так оно и случилось: хозяева по уже отработанной схеме стали классно двигать мяч на дуге, выводя партнеров на открытые броски.

Однако на сей раз у «Химок» не полетело от слова «совсем», хотя никаких предпосылок к этому, на первый взгляд, не было.

А с учетом того, что созидание у обитателей «Арены-Мытищи» достаточно узконаправленное, подобное развитие событий грозило Алексею Шведу и компании катастрофой.

Спасла химчан отчаянная защита — набрав первые в матче баллы лишь спустя 2,5 минуты после стартового вбрасывания, хозяева сократили отставание всего до трех пунктов, ведь очевидные проблемы с пополнением «копилки» были и у их визави.

Видя, что у подопечных не получается впереди, Барцокас оперативно отказался от атакующей пятерки, разбавив ее превосходным разрушителем Егором Вяльцевым, и это сыграло — удачи у своего кольца вскоре дали желто-синим необходимый импульс для достижений на чужой половине площадки, сняв губительную скованность при бросках.

Многое для этого импульса сделал и Энтони Гилл, проводящий просто выдающуюся серию — в одном из моментов атлетичный форвард исполнил настолько зрелищный прыжок в завершении, что адреналином, вероятно, зарядились и случайные прохожие у подмосковного стадиона.

Все это, впрочем, было бы невозможным в отсутствие настоящего Шведа, пришедшего в себя после плохого второго поединка. Алексей, по ходу регулярки ставивший на свои снайперские таланты, возможно, слишком многое, с наступлением плей-офф стал куда более командным игроком, при этом не растеряв лидерских качеств — и в первом в истории «Химок» домашнем матче «постсезона» Евролиги возвел сие в абсолют.

Звездный защитник, против которого армейцы частенько использовали сдваивания и прочие тактические хитрости, в моменты наиболее агрессивной защиты против него не гнушался двигать мяч — причем отдавал Швед и те пасы, которым даже потенциально не суждено было стать результативными.

Когда же разрушители гостей чуть тщательнее следили за партнерами россиянина, лидер брал игру на себя, забивая, например, из-за дуги в «изоляции» — как раз после одного из таких эпизодов Димитрис Итудис при 17:11 на табло попросил у судей о тайм-ауте.

В итоге хозяева четверть все-таки выиграли, но всего в два очка: могло бы быть и больше, не используй армейцы с максимальной грамотностью ранний перебор фолов у химчан, что позволяло им частенько набирать баллы без сопротивления.

Одним из эксплуататоров штрафной линии стал Кори Хиггинс, самоотверженно шедший в проход. Забегая вперед, форвард будет сверхрезультативен по ходу всей встречи, которую завершит с 26 баллами, пятью подборами и двумя ассистами.

На каждый кураж есть свой Отелло

Старт второй четверти ознаменовал дебют в плей-офф химкинского «джокера» Тайлера Ханикатта, пропустившего первые игры из-за повреждения.

Вопросы о потенциальных проблемах с формой американец, что важно, развеял почти сразу. В одном из владений против Тайлера попробовал позащищаться Лео Вестерманн, о чем впоследствии сильно пожалел — серия финтов усадила армейцев на паркет, позволив Ханикатту отправить в цель уже открытый бросок, и смотрелось все это очень зрелищно.

Поймав игру, «Химки» стали наращивать преимущество, причем временами получались у них по-настоящему куражные атаки: например, когда Стефан Маркович в день своего 30-летия, добежав в быстром отрыве до чужого кольца, решил вместо легкого лэй-апа отдать на дугу на Вяльцева, и тот отблагодарил именинника реализованной «трехой».

В результате уже ближе к экватору десятиминутки желто-синие могли похвастаться +10 на табло при всего 17 (!) пропущенных баллах.

В такой ситуации, впрочем, могли бы сломаться многие неплохие коллективы, но уж точно не ЦСКА.

Даже с учетом проваливающего матч Серхио Родригеса, травм Кайла Хайнса и Нандо де Коло, а также куража у оппонентов красно-синие еще до наступления большого перерыва нивелировали дефицит, уйдя на паузу при все тех же -2.

Огромную роль в удержании гостей на плаву сыграл Отелло Хантер, досаждавший химчанам и в двух поединках на «Мегаспорте» — как ни пытались «бигмены» хозяев противопоставить центровому в «краске» хоть что-то, Отелло и не думал останавливать собственную доминацию, собирая множество отскоков и реализуя сложные броски.

What a finish from Othello Hunter!



Some power moves on show tonight #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/j2k7AIecqC — EuroLeague (@EuroLeague) 25 April 2018

Завершит игру баскетболист с «сочным» дабл-даблом из 16 очков и 12 подборов, семь (!) из которых были добыты в нападении.

Во многом именно благодаря Хантеру ЦСКА в очередной раз выиграл у «Химок» щит — 39-30.

И все-таки Подмосковье

Третья четверть прошла по схожему с первой сценарию — не самый удачный старт от химчан, тяжелый, но все же существенный спурт гостей, пробуждение желто-синих и более-менее близкий финиш визави (60:57).

Все это разбавлялось зрелищными моментами, самым ярким из которых стала попытка Гилла исполнить лучший данк в истории Евролиги — что-то подобное в свое время сделал в НБА Блейк Гриффин против Тимофея Мозгова.

К сожалению, полноценно чудо не случилось по вине фола Уилла Клайберна, помешавшего Энтони довершить задуманное, однако эпизод и без того получился прекрасным.

Казалось бы, критический для ЦСКА «хук» желто-синие сделали на самом старте заключительной четверти: пара удачных атак, и вот уже преимущество подопечных Барцокаса составляет восемь баллов.

Но справились красно-синие и с подобным выпадом — уже к экватору десятиминутки разница в счете составляла всего один пункт.

И все-таки свое «Химки» в итоге взяли. За три с половиной минуты до финальной сирены Ханикатт (пять очков, семь подборов) забил сверхдальний трехочковый в концовке владения, установив на табло столь приятные для хозяев +6.

А уже спустя мгновения из-за дуги попал и Гилл (22 балла при лишь одном промахе с игры и семь собранных отскоков), поставив тем самым точку на интриге о победителе матча — отыграть девять пунктов за столь краткий срок было практически невозможно даже для чемпионов.

ЦСКА при этом нужно отдать должное — имея столь неприятный бекграунд, армейцы всерьез заставили визави нервничать в заключительные секунды. Особо хорош в «клатче» был Родригес, завершивший поединок с 15 очками (правда, с плохим процентом) и восьмью ассистами. На большее москвичей, правда, уже не хватило.

Что касается Шведа, то он к финальной сирене имел на своем балансе 27 баллов, четыре подбора и столько же передач — статистика, достойная российского MVP.

Что дальше

Четвертый матч серии пройдет опять же на паркете «Химок» — состоится игра уже 27 апреля. В случае победы хозяев в оной в противостоянии будет назначена решающая встреча, чего такое «дерби Ленинградки», безусловно, заслуживает.

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