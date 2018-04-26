Карьера за интим: тренера обвинили в домогательствах к 17-летней

17-летняя российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала о сексуальных домогательствах со стороны тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. По словам спортсменки, все началось в сентябре 2017 года на базе в Саранске, когда Тутмин вызвал Моисееву на разговор в свою комнату.

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«Перед этим у нас были соревнования, и я предположила, что мы будем разбирать гонку. Я села на кровать, он рядом. И тут он мне говорит: «Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?» Я ответила, что мне это не нужно.

Тогда он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: «Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдешь отбор в команду, у тебя все будет — экипировка, результат»,

— приводит слова 17-летней спортсменки «Советский спорт».

О случившемся Моисеева рассказала только подруге. После отказа вступать с Тутминым в интимную связь, она попросила другого тренера перевести его к другому специалисту. Он сообщил, что до нового комплектования групп, которое состоится летом, придется подождать.

В дальнейшем Тутмин не раз домогался до Моисеевой: требовал прийти на собрание в шортах, шантажировал после нарушения спортсменкой режима, а также пытался поцеловать ее.

Биатлонистка решилась на то, чтобы рассказать о происходящем другим взрослым, когда Тутмин начал притеснять ее.

«На соревнованиях у всех нормальные патроны, у меня — «биатлон». Это плохие патроны, с которыми сложно добиться точной кучной стрельбы. Спросила у Тутмина, почему так. Он мне в ответ: «Ты вообще не должна стрелять, потому что твоя школа не дала тебе достаточного количества патронов». Меня стали откровенно зажимать. Выкинули из команды, хотя результаты я показывала достаточные», — призналась Моисеева.

Первыми из взрослых о домогательствах узнали мама спортсменки и ее личный тренер — Елена Борисовна. Было принято решение написать служебную записку, сопроводив ее аудиозаписью, которую удалось сделать во время разговора.

На следующий день с Моисеевой связались президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов и министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Они сказали, что они на моей стороне, во всем разберутся. И оторвут этому тренеру голову. Но разговор был немного странный. Например, президент федерации спросил у меня, почему я не пришла с этой проблемой сразу к нему. Мол, мы бы все уладили. Потом еще сказали: «Ну ты подумай, если сейчас все об этом узнают, не навредит ли тебе это в будущем?» — сказала 17-летняя спортсменка.

Отмечается, что Тутмин уволился из Центра спортивной подготовки по собственному желанию, а обстоятельства произошедшего были переданы в Следственный комитет. Сам тренер отказался от комментариев.

За последнее время это далеко не первая история о домогательстве к спортсменке со стороны тренера.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут обвинила своего тренера Ренальда Кныша в сексуальном насилии.

По словам спортсменки, специалист изнасиловал ее перед Олимпийскими играми 1972 года в Мюнхене, где 17-летняя гимнастка завоевала три золотые награды.

На одном из ток-шоу бывший тренер, которому в сентябре исполнится 87 лет, обвинил Корбут во вранье и попытке сделать себя более известной.

После появления движения против сексуального насилия MeToo, возникшего после расследования New York Times о домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна, в американской спортивной гимнастике разразился громкий скандал. Доктор американской сборной Ларри Нассар был обвинен в домогательствах. К тому моменту врач уже сидел в тюрьме за хранение детской порнографии.

Всего о домогательствах рассказали более ста спортсменок.

В числе пострадавших оказались четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз и обладательница золотой медали Игр-2012 в Лондоне Маккайла Марони.

Последняя также обвинила в случившемся Национальный олимпийский комитет (НОК) США, Американскую федерацию гимнастики (USAG) и университет Мичигана. По мнению гимнастки, эти организации обо всем знали, но не предпринимали никаких действий, чтобы остановить насилие над юными спортсменками.

Сейчас Марони подала на USAG, НОК США и Университет Мичигана в Верховный суд Лос-Анджелеса.

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