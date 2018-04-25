Опять в тюрьму: боец ММА арестован в США

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Алексис Вила был задержан полицией Майами по обвинению в убийстве. Ордер на его арест был выписан еще 29 марта. В настоящее время спортсмен находится в исправительном центре и готовится к депортации на Кубу, откуда сбежал более 20 лет назад. Ему инкриминируют убийство второй степени тяжести с применением оружия и по предварительному сговору.

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Вила никогда не отличался примерным поведением. В 2004 году атлету было предъявлено обвинение за насильственные действия после того, как он на собственном авто случайно врезался в здание терминала аэропорта в Форт-Лодердейле.

Пострадавших в результате инцидента не оказалось, однако власти ошибочно заподозрили атлета в терроризме.

В итоге Вила отбыл трехлетнее тюремное заключение, и затем начал карьеру в ММА.

Впрочем, на этот раз все серьезнее. Его случай может стать прецедентом по принудительному возвращению спортсмена на Кубу, из которой он когда-то подался в поисках лучшей доли в США.

Причем Вила стал одним из первопроходцев в данном отношении. В юности он занимался на родине вольной борьбой, выступая в категории до 48 кг, выиграл две золотые (1993, 1994) и одну серебряную (1995) медали чемпионата мира. Вершиной карьеры стало завоевание олимпийской бронзы в Атланте-1996.

Виле понравилось в США, и уже в 1997 году он нашел себе работу тренером в Мичиганском университете, где работал с будущими бойцами UFC Рашадом Эвансом и Греем Мейнардом.

Кубинец и сам безболезненно сменил вид спорта на более брутальный, поскольку жил в неблагополучном квартале и с раннего детства закалялся уличными драками.

Как известно, в социалистическом островном государстве запрещен профессиональный спорт. Поэтому многие представители единоборств, в первую очередь, конечно, боксеры, ради возможности продолжения выступлений после любителей убегают в США, конкретно – в штат Флорида, где давно сформировалась крупная диаспора кубинцев, известная своенравным и не всегда корректным по отношению к местным жителям поведением.

Еще до борца-вольника Вилы Кубу покинул боксер Хуан Карлос Гомес, который в своем последнем бою в профи в 2014 году проиграл нокаутом на 22-й секунде в Москве россиянину Дмитрию Кудряшову, а также известен отечественным любителям бокса по бою с украинцем Виталием Кличко в 2008-м.

В отличие от большинства соотечественников, Гомес делал карьеру в Германии, начав выступления в 1995-м, а в 1998 году стал первым в истории кубинцем – чемпионом мира по профессиональному боксу (в категории до 90,7 кг).

Совершили побеги и два культовых сегодня ветерана кубинского бокса, чемпион Афин-2004 Юриоркис Гамбоа и победитель двух Олимпиад Гильермо Ригондо, путь которого, однако, получился более тернистым.

Широкое обсуждение получил в 2007 году инцидент, когда он вместе с партнером по сборной Эрисланди Ларой покинул расположение делегации во время Панамериканских игр в Бразилии. Однако вместе американского посольства они оказались в бразильском полицейском участке, откуда были отправлены домой.

Фидель Кастро после этого лично исключил неудавшихся перебежчиков из национальной команды, перечеркнув надежды Ригондо на завоевание третьей олимпийской награды. В 2009-м он совершил повторный побег, оказавшийся удачным. Лара достиг цели годом ранее.

Трагикомичен случай еще одного видного кубинского боксера Одланьера Солиса, которому после победы на Играх-2004 и трех чемпионатах мира пророчили блестящее будущее в супертяжелом весе.

Очутившись в «капиталистическом раю» он в кульминационный момент своей карьеры подвернул ногу и капитулировал перед Виталием Кличко уже в первом раунде.

А совсем недавно, в марте 2018 года, побег из стана национальной сборной, квартировавшей в мексиканской Тихуане на квалификационных соревнованиях к Играм Центральной Америки и Карибского бассейна, совершил двукратный чемпион мира в категории до 49 кг Хоанис Архилагос.

Что касается Вилы, которому теперь, судя по всему, уготован «камбэк» на родину после многолетнего перерыва, то последний на сегодня бой он провел в августе 2016-го, победив судейским решением костариканца Хорхе Кальво Мартина.

Сейчас кубинцу 47 лет, однако объявлять о завершении карьеры беглец не торопится.

Всего же в его «рекорде» — 15 выигрышей и семь поражений. Среди прочих он сражался под эгидой таких известных организаций, как Bellator и WSOF.

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