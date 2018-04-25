«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против России

23 апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) выпустил мотивировочную часть по своему решению оправдать лыжника Александра Легкова и смягчить наказание бобслеиста Александра Зубкова, которые ранее были обвинены в употреблении допинга.

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Уже два дня Международный олимпийский комитет (МОК) внимательно изучает 150-страничный документ и раздумывает над тем, чтобы оспорить этот положительный для россиян вердикт.

Теперь к МОК присоединилось и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), разместившее на своем сайте следующее сообщение:

«Решения CAS по российским спортсменам в данный момент детально изучается в WADA, поскольку они могли вызвать недовольство среди атлетов.

WADA поддерживает решение Международного олимпийского комитета проанализировать все решения CAS и рассмотреть варианты дальнейших действий, включая обращение в Федеральный суд Швейцарии».

Напомним, в декабре 2017 года МОК признал 43 россиян, включая Легкова и Зубкова, виновными в употреблении допинга. Вынося свой вердикт, Комитет опирался на показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и на доклад канадского юриста Ричарда Макларена, подготовленный специально для WADA.

Родченков утверждал, что лично менял положительные пробы россиян на отрицательные.

В случае с Зубковым он даже рассказал любопытную историю о том, что бобслеист якобы подарил бриллиантовые сережки заместителю директора Центра спортивной подготовки Министерства спорта Ирине Родионовой за определенную «помощь» во время Олимпиады в Сочи.

Макларен, в свою очередь, заявлял о существовании государственной системы поддержки допинга в нашей стране.

МОК создал две независимых комиссии для перепроверки этих утверждений, и связь правительства России с допинговыми махинациями не подтвердилась, а вот сами эти махинации у организации не вызвали сомнений.

В итоге 43 обвиненных спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпиады и лишены своих достижений на зимней Олимпиаде в Сочи — 2014.

Легков, например, потерял золотую медаль масс-старта на 50 км и серебряную — в эстафете 4х10 км, а Зубков — две награды высшей пробы, завоеванные в соревнованиях двухместных и четырехместных экипажей.

39 из 43 россиян решили бороться за свое честное имя и подали апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

1 февраля 2018 года CAS опубликовал свой вердикт: в 28 случаях доказательств вины недостаточно — спортсменам нужно вернуть результаты Сочи-2014 и отменить пожизненное отстранение от Игр (случай Легкова);

в остальных 11 делах проблемы с допингом все-таки имели место быть, но пожизненный бан все равно нужно аннулировать (случай Зубкова).

Два дня назад CAS выпустил материалы с подробным объяснением своего вердикта по двум упомянутым спортсменам и в ближайшее время должен предоставить подобные документы по оставшимся 37 атлетам.

В мотивировочной части суд довольно резко высказался по поводу показаний Родченкова, назвав их «голословными» и «ничем не подтвержденными».

«Единственной опорой для обвинений являются свидетельства доктора Родченкова, которые являются довольно ненадежными и расплывчатыми. Он признает, что никогда лично не видел, как атлеты передают кому-либо информацию о своих пробах (с целью дальнейшей подмены. — «Газета.Ru»)», — говорится в документе по поводу Легкова.

Кроме того, информатор WADA признал, что сам «никогда не давал коктейль «Дюшес» (якобы изобретенный им напиток с запрещенными веществами. — «Газета.Ru») ни одному спортсмену и никогда не видел, как атлеты его принимали.

Исходя из этих данных, CAS признал слова Родченкова недостаточно весомыми и не рассматривал их как улику против россиян.

Суд вообще не обнаружил в обвинительных материалах МОК прямых доказательств вины Легкова и Зубкова, кроме повышенного уровня соли в пробах бобслеиста. Впрочем, эта аномалия еще не говорит о том, что россиянин именно пытался скрыть допинг, однако в этом случае CAS все-таки пошел навстречу МОК и WADA и аннулировал достижения Зубкова в Сочи-2014.

Тем не менее организации все равно остались недовольны решением суда. Теперь, с появлением мотивировочной части, они смогут аргументированно оспорить этот вердикт.

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