Овечкин против Малкина: главная серия Кубка Стэнли

Исторический разрез

У сражений «Вашингтона» и «Питтсбурга» богатая история. Только в регулярных чемпионатах эти команды встречались между собой больше двухсот раз, а в плей-офф провели друг против друга уже целых десять серий.

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Подавляющий перевес здесь на стороне «Пингвинз», уступивших в кубковых битвах «Кэпиталз» только однажды – в 1994 году, что, правда, не принесло «столичным» никаких дивидендов. Уже во втором раунде они были биты рвавшимися к своему последнему на данный момент Кубку Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Питтсбург» же отправлял отдыхать соперника целых девять раз, причем здесь есть одна потрясающая закономерность: на пути ко всем своим пяти Кубкам Стэнли «пингвины» обязательно обыгрывали «столичных».

В 1991 году была их первая кубковая серия, и тогда Марио Лемье и Ко в финале Дивизиона Патрика уложились в пять матчей, а на следующей год раундом ранее смогли отыграться с 1-3 и в итоге завоевали свой второй чемпионский титул в истории.

Вообще, в сражениях этих команд за право продолжить борьбу за трофей лорда Стэнли было немало интереснейших коллизий. И здесь, конечно, нельзя не отметить характер черно-желтого клуба.

«Питтсбург» дважды выбирался со счета 1-3 в серии, а еще один раз выиграл в шести поединках, уступив в первых двух из них. Причем в той серии сравняли счет «Пенс» в марафоне , завершившемся в четвертом овертайме.

Новая эра

Новый отсчет и особую принципиальность это противостояние получило с тех пор, как в сильнейшей лиге мира играют две российские суперзвезды – Александр Овечкин за команду из столицы и Евгений Малкин за «Питтсбург».

Хотя забывать капитана «пингвинов» Сидни Кросби, противопоставляемого в прессе даже чаще соотечественника Ови, тоже не стоит.

Так вот, во время новой эры, назовем этот период так, команды Овечкина и Малкина с Кросби встречались в плей-офф уже трижды. Все три раза побеждал «Питтсбург», и все три кампании в итоге завершались общим триумфом «Пингвинз».

Но каждый раз общий успех давался победителям нелегко, из-за чего серии команд и превратились в дерби, если использовать европейскую футбольную терминологию.

Впервые при новых героях «Вашингтон» и «Питтсбург» сошлись в плей-офф в 2009 году, и тогда «Пингвинз» тоже проиграли первые два матча, но смогли найти слабости у защищавшего в то время «столичные» ворота Семена Варламова, выиграли три встречи подряд, а затем одержали верх в седьмом поединке, позволив ранее уже «Кэпс» восстановить паритет.

После той серии встречи команд стали по-настоящему принципиальными и в регулярных чемпионатах, но долгое время болельщики вынуждены были довольствоваться только ими.

Все вернулось два года назад, когда команды сошлись в пресловутом уже втором раунде плей-офф, и с тех пор встреча Овечкина с Малкиным на этой стадии Кубка Стэнли стала обязательной программой.

В 2016 году «столичные» выиграли первый матч, но затем Кид Сид и Джино при помощи партнеров уверенно доминировали и завершили серию в шести поединках.

Год назад уже «Кэпс» наконец продемонстрировали в этом противостоянии характер и отыгрались с казавшихся безнадежными 1-3, но все равно уступили в седьмой встрече, пропустив две шайбы и так и не найдя пути к воротам соперника.

И вот, в этом году нас ждет новая серия, причем для клубов это будет уже второй раз, когда они бьются друг с другом в плей-офф на протяжении трех лет подряд. На отрезке с 1994 по 1996 годы на две виктории «Питтсбурга» пришелся как раз единственный успех «Вашингтона».

Что говорят цифры

Американский спорт – возвел в ранг абсолюта статистику, а потому без цифр в сравнении команд в предвкушении надвигающейся драмы нам не обойтись. Наиболее интересно посмотреть на динамику изменений некоторых командных показателей, сравнив их значения у соперников в регулярном чемпионате и плей-офф. Тут действительно есть над чем подумать.

Например, в регулярном чемпионате «Питтсбург» был лучшей командой по реализации большинства, используя 26,2% своих шансов, в то время как «Вашингтон» доводил до ума только 22,5% попыток.

В плей-офф картина поменялась в корне: теперь «пингвины» реализуют строго свою каждую пятую попытку, а «Кэпиталз» имеют сумасшедшие 33,3%, то есть наказывают соперников за каждое третье нарушение, являясь лидером Кубка Стэнли по этому показателю.

Что касается меньшинства, то в регулярке оба клуба действовали не слишком надежно и имели по 80% надежности, а в плей-офф улучшили свои цифры. Но если «столичные» прибавили три процента, но «Питтсбург» теперь оставляет свои ворота в неприкосновенности в 90,5% случаев игры в меньшинстве.

Интересно также, что в регулярном сезоне Овечкин и Ко – как бы ни было трудно в это поверить – были самой небросающей в створ командой лиги, нанося в среднем за матч только 29 бросков. Теперь же у «Кэпс» все наоборот – 37,7 броска за игру делают их самым атакующим клубом плей-офф. У «Пенс» динамика обратная – с 34,4 броска за матч показатель упал до 30,7.

О чем говорят все эти цифры и разница между регулярным сезоном и Кубком Стэнли? Пожалуй, лишь о том, что их не стоит всерьез принимать в расчет.

Во-первых, прошел один раунд плей-офф, и играли в нем и те, и другие только с одним соперником. «Вашингтон» одолел «Коламбус», а «Питтсбург» закончил сезон «Филадельфии». Отрезки в шесть матчей против одной команды не могут дать объективной картины.

Лицом к лицу

Куда интереснее говорить о предстоящей дуэли в лицах. С одной стороны мы видим команду, выигравшую два Кубка Стэнли подряд, что для современной НХЛ является фантастическим достижением, на котором «Питтсбург» к тому же не собирается останаваливаться.

И ведь «Пингвинз» – это далеко не только традиционно блестяще играющие в плей-офф Кросби и Малкин.

Молодой Мэтт Мюррей за две кампании превратился в одного из самых матерых и титулованных голкиперов мира, пусть его имя и не мелькает обычно при перечислении лучших в этом амплуа в мире.

Джейк Гюнцель сверкнул в плей-офф в прошлом году, а в этом доказывает, что то если и была вспышка, то речь идет о сверхновой: покер в трудный момент решающего матча серии первого раунда с «Флайерз» здесь наиболее показателен.

К тому же «Питтсбург» фирменно сбалансирован, играет в правильный кубковый хоккей и обладает неприлично большим количеством хоккеистов, способных решать исходы матчей. И управляет всем этим великолепием, безусловно, один из лучших тренеров современности Майк Салливан.

На другой стороне мы видим коллектив, снова выигравший свой дивизион и имеющий преимущество своего льда, которое против «Пенс», правда, ничего не значит.

При этом «Вашингтон», конечно, очень голоден и до долгожданной победы над «Питтсбургом», и до Кубка Стэнли вообще.

Время Овечкина, может, еще не стремительно, но все же приближается к концу, а значит, недалек тот час, когда ресурс именно этой команды, с Никласом Бэкстремом, Брэйденом Холтби, Ти Джеем Оши, Кузнецовым и Орловым наконец, придет к завершению.

Конечно, эта сборка «столичных» хочет остаться в истории не как одна из самых стабильно успешных команд регулярного чемпионата и вечный неудачник плей-офф, а как первый состав, принесший «Вашингтону» заветный Кубок Стэнли.

Чего ждать

Рассуждая о том, что мы увидим в этой серии, велик соблазн вывалить целый мешок шаблонов и клише: жесткий и бескомпромиссный хоккей, преимущество «Питтсбурга» в опыте, комплексы «Вашингтона», фирменные провалы Холтби в сериях с «Пенс», невероятные камбэки в матчах в разную сторону и предрешенный общий итог.

Вполне возможно, что все так и будет в действительности, но дело в том, что история в спорте пишется каждый раз заново. И статистика, какой бы показательной и всезнающей она ни была, не выходит на лед за хоккеистов.

Пока мы знаем только, что «Питтсбург» Кросби и Малкина до сих пор неизменно проходил «Вашингтон» Овечкина, а потом брал Кубок Стэнли. Знаем, что «Кэпс» еще ни разу при Александре Великом не удалось пройти второй раунд плей-офф. Знаем, что «столичных» называют неудачниками седьмых матчей, а их соперников – королями.

Знаем, что все в этой серии выложатся по максимуму, что никому не будет легко, что все решат детали. Знаем, что «Пингвинз», конечно, фавориты.

А еще мы знаем, что все когда-нибудь заканчивается, и что шанс переломить ситуацию есть всегда, тем более в хоккейном плей-офф, где пока на льду еще идет игра, у тебя всегда есть шанс выиграть серию, какими бы ни были предварительные и текущие расклады.

Нас ждет увлекательное противостояние, которое выходит за рамки просто хоккея. Противостояние, украшающее современную НХЛ, ставшее фирменным блюдом Кубка Стэнли. Серия, прекрасная сама по себе, вне контекста и этого второго раунда.

Просто смотрите хоккей, битву характеров и эмоций. Болейте за любимую команду и игроков или же просто наслаждайтесь процессом. Но ни в коем случае не пропустите это.

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