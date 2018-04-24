Битва за Европу: Германия наступает на турок

Германия подала заявку на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель во вторник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне передал все необходимые документу генеральному секретарю организации Теодору Теодоридису.

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По данным официального сайта УЕФА, в состав немецкой делегации также вошли другие руководители ФСГ и официальный посол заявки, экс-капитан мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Филипп Лам.

Таким образом, за право организовать у себя Евро-2024 поспорят две страны — помимо Германии, давно не скрывавшей своих планов, но не делавшей последнего шага, желание принять турнир имеет Турция.

Тамошняя федерация футбола (TFF) уже боролась за Евро-2008 (в тандеме с Грецией), Евро-2012 и Евро-2016 (единолично), однако всякий раз терпела фиаско. К очередной попытке турок подтолкнуло поражение Стамбула в споре за Олимпиаду-2020, право на проведение которой, как известно, досталось Токио.

Причем ради олимпийской гонки Турция даже отказалась от заявки своего самого крупного и известного города на проведение отдельных матчей Евро-2020 (этот турнир пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге).

В своей истории Турция еще никогда не принимала крупные спортивные соревнования, поэтому нынешний шанс в стране воспринимают очень серьезно. Там убеждены, что по уровню инвестиций в футбольную инфраструктуру являются одним из мировых лидеров.

Для игр ЧЕ-2024 турки намерены задействовать 76-тысячный олимпийский стадион и 52-тысячную арену «Галатасарая» в Стамбуле, а также менее вместительные объекты в Бурсе, Анталье, Эскишехире, Газиантепе, Конье, Трабзоне, Измите и Анкаре.

Представителей делегации TFF в офисе УЕФА также ждут до конца текущей недели.

В свою очередь, немцы сделали ставку на берлинский «Олимпиаштадион», дортмундский «Сигнал Идуна Парк», мюнхенскую «Альянц Арену», стадионы в Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге и Штутгарте.

«Как игрок, я принимал участие в проходившем в Германии чемпионате мира 2006 года, — напомнил 34-летний Лам, завершивший карьеру в 2017 году. — Я уверен, что мы снова ощутим всеобъемлющий энтузиазм и создадим на ЕВРО-2024 дух солидарности.

Мы космополитичные хозяева, у нас современные стадионы и развитая инфраструктура. Футбол у нас будет дома».

Глава DFB назвал «отличной» немецкую заявку, и выразил готовность организовать «идеальный турнир».

«Евро-2024 в самом центре Европы даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола, а всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», — заключил высокопоставленный функционер.

По словам генсека Теодоридиса, в ближайшее время УЕФА начнет оценивать заявки.

Причем Европейский футбольный союз может потребовать от конкурсантов доработать документы, или предоставить разъяснения по тем или иным вопросам.

«К сентябрю 2018 года УЕФА в письменном виде подготовит и опубликует оценочный отчет по каждой заявке», — подчеркнул чиновник.

Победитель гонки будет выбран по итогам голосования членов исполнительного комитета УЕФА 27 сентября в Ньоне.

Германия провела чемпионат мира в 2006 году. Время спустя местные СМИ написали о вероятной коррупционной составляющей при получении принимающей стороной соответствующего права.

Якобы немцы склонили в свою пользу членов исполкома ФИФА в обмен на инвестиции и поставки оружия в страны Азии.

Издание Zeit Online еще в июне 2015 года писало о том, что крупнейшие немецкие корпорации обещали вкладывать значительные сумму в промышленность Таиланда и Кореи, а занимавший в ту пору пост канцлера ФРГ Герхард Шредер за неделю до выборов страны – хозяйки ЧМ распорядился поставить партию РПГ в Саудовскую Аравию – если верить газетчикам, в обмен на поддержку немецкой заявки.

По мнению журналистов, именно эти решения помогли немцам с минимальным перевесом 12:11 одержать победу в голосовании 6 июля 2000 года, хотя конкурирующая заявка ЮАР долгое время считалась более перспективной.

«Юридически процедура голосования была законной, но вряд ли здесь можно говорить о спортивных принципах, — подчеркивало Zeit Online. — Все это известно немецкой общественности уже почти десять лет».

Решающим без малого 18 лет назад оказался голос представителя Новой Зеландии Чарльза Демпси, который изначально собирался голосовать за ЮАР, но неожиданно изменил позицию в пользу немцев. Этот человек уже умер.

Несмотря на резонанс, никто из руководителей и членов оргкомитета Германии – 2006 до сих пор не был привлечен компетентными органами и не понес никакой ответственности.

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