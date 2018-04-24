В бой с Миром: момент истины для Федора Емельяненко

Прославленный боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко завершает подготовку к поединку с Фрэнком Миром. Два заслуженных ветерана сразятся в ближайшую субботу, 28 апреля, на способной вместить свыше 15 тыс. зрителей «Олстейт-Арене» в пригороде Чикаго в четвертьфинале Гран-при, призванном выявить сильнейшего тяжеловеса организации Bellator. Чемпионский пояс этого промоушена остается вакантным на протяжении уже почти двух лет, — после того, как был отобран у не пожелавшего его защищать россиянина Виталия Минакова.

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На днях впервые с ноября 2017 года обновился «Инстаграм» Емельяненко-старшего, где была опубликована его фотография в компании соратников по команде и от имени спортсмена размещен подробный комментарий о тренировочном сборе.

По словам Емельяненко, подготовка к поединку разделилась на три этапа – в Москве, Старом Осколе и Амстердаме под руководством тренеров Питера Тайессе и Ханса Круса.

«В Старом Осколе мне помогали ребята из моей команды, в Амстердаме – кикбоксеры из Нидерландов, среди которых был Хесди Гергес», — уточнил боец.

Своего ближайшего противника Емельяненко охарактеризовал как «сильного бойца с хорошей ударной техникой».

«Он прекрасный грэпплер и опытный спортсмен, — отметил Федор. — Учитывая то, что Фрэнк хороший грэпплер, мы достаточно много времени уделили тренировкам в партере. Тщательно проработали защиту и нападение в стойке».

Среди участников турнира только Емельяненко является не американцем. Двое полуфиналистов уже определились: победитель пары Федор – Мир встретится дальше с опытнейшим Челом Сонненом, в нижней части сетки лучший в бою Райан Бэдер – Кинг Мо сразится с Мэттом Митрионом.

К слову, именно с этим 39-летним экс-игроком в американский футбол Емельяненко сошелся в своем предыдущем поединке. Все окончилось на удивление быстро. Уже по истечении первой минуты соперники одновременно послали друг друга в нокдаун мощными ударами. Причем американец сумел быстрее восстановиться, он встал на ноги и продолжил атаку, одержав победу техническим нокаутом.

Это поражение в июне 2017-го стало первым для Федора после серии из пяти побед над соперниками среднего и низкого уровня, либо же теми, чей пик возможностей давно прошел.

Любопытно, что решение судей присудить выигрыш россиянину над Фабио Мальдонадо в июне 2016 года в Санкт-Петербурге было в целом негативно воспринято любителями ММА. Бразилец тогда успешнее провел первый раунд, фактически послав Емельяненко в стоячий нокаут, и рефери вполне мог досрочно останавливать дело.

Впрочем, после гонга Федор восстановился, а затем и перехватил инициативу. Мальдонадо пытался оспорить итоговый вердикт, однако его апелляция была отклонена.

Существует версия, что ухудшение результатов Емельяненко связано с переходом из ринга (в частности, практикуется в российским промоушене М-1) в клетку (или октагон, как в США). Сам спортсмен такие догадки отрицает.

На самом деле одинаково хорошо чувствую себя и там, и там, — приводит слова Федора MMA Hour. – Я регулярно тренируюсь в клетке. Прекрасно понимаю все особенности. Никаких проблем».

Емельяненко так же объяснил заявление одного из своих тренеров о том, что прямо сейчас он «агрессивен как никогда».

«Я всегда старался выложиться на сто процентов, — признался Федор. — Насчет агрессии не могу сказать. Конечно, тренеры хотят видеть меня более сильным еще долгие годы, но по себе могу сказать, что просто стараюсь выкладываться полностью, как и раньше.

Я думаю, нас ждет очень хороший поединок. Фрэнк был чемпионом UFC, и мне кажется, наши болельщики уже давно хотят увидеть это событие.

Я заметил, что Фрэнк стал более внушительных размеров. Конечно, размеры имеют значение в поединке, но я думаю, что важнее знания, которые есть у бойца, и форма, в которой он находится. У меня есть опыт боев с соперниками, которые были намного тяжелее меня.

Дыры в стиле Мира? Обязательно расскажу после боя. Мой текущий вес? Ну, не знаю, килограммов 108 приблизительно».

В 2000-х годах Емельяненко считался лучшим бойцом ММА в тяжелом дивизионе. Он выдал серию из 27 побед, однако затем одно за другим потерпел три разгромных поражения – от бразильцев Фабрисио Вердума и Бигфута, а также американца Дена Хендерсона.

Вообще нынешний Гран-при впору назвать разборкой «стариков». Трое участников, в том числе Емельяненко, уже перешагнули 40-летний рубеж, остальные подошли к нему вплотную.

Миру в мае исполнится 39 лет, в 2004-м он стал чемпионом UFC, а в 2008-2009 владел временным титулом. Любопытно, что по отцовской линии Фрэнк имеет русские корни, а его фамилия, предположительно, происходит от соответствующего слова в русском языке.

С ростом 190 см представитель США будет превосходить Федора на 8 см. У него была впечатляющая карьера в UFC, но лучший период уже давно позади. Свое предыдущие поединка Мир провел в 2015 и 2016 годах, уступив другим ветеранам — белорусу Андрею Орловскому (судейским решением) и новозеландцу Марку Ханту (нокаутом в первом раунде).

В бою против Емельяненко американец рассчитывает прервать неудачную тенденцию. По его мнению, «челюсть россиянина уже не та, что прежде».

«Федор уже не хочет заигрываться в размене как раньше. Он понимает: «Нужно донести удар раньше, чем пропущу чужой». При этом взрывные качества и инстинкт убийцы у него все еще на высоте.

Его слабость? Техника работы у сетки. Есть пробелы в плане использования клетки для подъема из партера, для разворота, для тейкдауна, для ударов. К тому же, его база — это самбо, где нет стен. Проблема кроется в отступлении назад. В вольной борьбе тоже нет стен, но там никто не позволяет себе делать шаг назад.

Мы оба слишком опасны, чтобы допускать вольности в бою. Вероятно, пару секунд мы будем друг друга оценивать, но как только один из нас увидит возможность, то сразу за нее ухватится.

Я не ожидаю, что поединок будет длиться все 15 минут. Оба способны победить досрочно. Надеюсь реализовать свой шанс и оказаться победителем», — цитирует Мира mmajunkie.com.

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