— Спартак в 27-м туре потерпел болезненное домашнее поражение от «Ахмата» (1:3) и теперь рискует остаться даже без Лиги чемпионов, не говоря уже о чемпионстве. При этом СМИ сообщают, что в случае непопадания красно-белых в главный клубный турнир Старого Света своей работы может лишиться Массимо Каррера. Если итальянца действительно уволят, насколько, на ваш взгляд, этот шаг руководства клуба будет верным?

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Валерий Масалитин: Отставка Карреры напрашивается, ведь задачи на сезон не выполняются — чемпионами красно-белые не стали, теперь еще под вопросом попадание в Лигу чемпионов, Кубок провалили, в Европе ничего особого не выиграли… Поэтому думаю, что увольнение Массимо действительно может произойти.

Сергей Силкин: У Карреры, очевидно, были какие-то задачи на сезон — и если он их не выполняет, то руководство вправе расстаться с Массимо. А уж насколько это будет правило и хорошо для красно-белых, покажет лишь время.

Однако, матч с «Ахматом», честно говоря, был для меня непонятным — команды на поле просто не было.

Вячеслав Булавин: Я почему-то уверен, что «Спартак» в итоге все-таки финиширует в тройке — а значит, подобный вопрос отпадет. У красно-белых достаточно легкий календарь в концовке — и, думаю, на оставшиеся встречи москвичи смогут собраться.

— «Локомотиву» в трех последних турах для завоевание золота осталось набрать всего три очка. Можно ли уже называть «железнодорожников» чемпионами?

В. М.: Нет, у «Локо» остались две игры, которые могут повлиять на судьбу чемпионской гонки — с «Краснодаром» и «Зенитом», прямыми конкурентами «железнодорожников». Но, конечно, если хоть чуть-чуть очков здесь зацепят, то первым финиширует именно коллектив Юрия Семина.

С. С.: Раньше времени отдавать им чемпионство, конечно, не стоит, однако у меня нет сомнений, что необходимые очки красно-зеленые наберут. Здесь дело также и в том, что конкуренты «Локо» тоже не обходятся без потерь баллов — а значит, задача москвичей еще чуть упрощается.

В. Б.: Думаю, что команда Семина уже не отдаст первое место — причем сужу я именно по фигуре главного тренера. Семин и в игроцкие годы был бойцом, и в качестве наставника не сбавил в этом — проигрывать он явно не любит.

Юрий Павлович умеет настраивать на результат. Говоря откровенно, «Локомотив» в этом сезоне часто выигрывал не из-за какой-то приличной игры, а именно благодаря самоотверженности и самоотдаче — не уступит команда в этом, скорее всего, и на финише.

— В следующем сезоне Россию в Лиге чемпионов представят три клуба, одним из которых точно будет «Локомотив». А кто еще, по вашему мнению, пробьется в турнир по итогам завершающегося чемпионата?

В. М.: Хочу, чтобы в Лигу чемпионов попал ЦСКА. При этом в плане развития было бы здорово, если б в турнир пробился «Краснодар» — но лишь с этой точки зрения. А так — как закончат, так пусть все и будет.

С. С.: На мой взгляд, все решат предстоящие очные матчи лидеров: на финише ведь «Зениту», например, играть и с «Локомотивом», и с ЦСКА, тогда как «железнодорожники» еще сразятся с «Краснодаром». Кто в этих встречах добьется успеха, тот, скорее всего, и окажется в Лиге чемпионов.

В. Б.:

«Спартак» и кто-то из пары ЦСКА/«Зенит». И решится все в очном матче команд, который состоится уже в ближайшем туре. Я бы лично расценил шансы претендентов как равные.

— Одним из ярчайших событий минувшего тура стала игра Артема Дзюбы против «Зенита» — во многом именно благодаря опальному форварду его «Арсенал» сумел отобрать очки у фаворита (3:3). Как вы считаете, заслуживает ли Артем приглашения в сборную России на чемпионат мира — 2018. И каковы шансы, что в следующем сезоне он будет вновь выступать за Санкт-Петербург, которому принадлежат права на футболиста?

В. М.: Если Дзюба сможет каждый матч платить свои деньги — как это было в случае с «Зенитом», то он, естественно, будет заслуживать приглашения в сборную (смеется). А если серьезно, такие форварды, способные забивать и изменять ход встреч, конечно, нужны. Вопрос в другом — подходит ли его игра под стиль Станислава Черчесова; вся ответственность лежит на тренере, он все решает.

Что касается потенциального возвращения в «Зенит», очевидно, что сине-бело-голубые проводят провальный сезон — и перемены в клубе напрашиваются. Так, не особо понятно, что будет с Роберто Манчини — уйдет ли он, останется ли…

Можно только пожелать Дзюбе забивать в своей команде — а уж будут его куда-то приглашать или нет, не только от него зависит.

С. С.: Потенциальное возвращение форварда зависит в основном от будущего Манчини — если он останется, то Дзюба едва ли будет в Санкт-Петербурге. Их взаимная антипатия видна и понятна.

Как игрок Артем мне нравится — правда, характер у него взбалмошный.

Касательно сборной. Тренер национальной команды должен вызывать сильнейших и находить к игрокам подход. Понятно, что есть такие футболисты, которые негативно влияют на коллектив, однако с учетом травм в сборной и дефицита нападающих Дзюба, думаю, России бы пригодился. Неслучайно ведь на Евро-2016 именно он был одним из немногих игроков сборной, соответствующих уровню турнира.

В. Б.:

Если у нас в сборную вызывают Антона Заболотного, то уж Дзюба точно заслуживает приглашения. Что показывает Заболотный? У Артема и опыта больше, он хитрее, чаще забивает…

Главное для Дзюбы — продолжить показывать себя в оставшихся играх, забивать, быть работоспособным.

«Зенит»? Здесь, мое мнение, все зависит не от Дзюбы, а от тренера. Если Манчини уйдет, то у Артема шансы на возвращение будут.

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