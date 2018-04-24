Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:6

По итогам очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге приходится с грустью констатировать: самая крутая серия этого плей-офф завершена.

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Еще минорнее выглядит тот факт, что в отчетном противостоянии наступил не просто финиш, но финиш преждевременный — без седьмого матча битва «Коламбуса» и «Вашингтона» (а речь, конечно же, о ней) получилась какой-то недосказанной.

Столь громкие эпитеты серии выписаны, естественно, не напрасно, ведь каким-то образом она сумела уместить в себя аж пять экстра-периодов, заблаговременные «похороны» «Кэпиталз», ментальный провал «Блю Джекетс» на фоне чудо-возвращения «столичных», а также отличную игру россиян (и не только их).

Произошел столь невероятный сюжет в противостоянии во многом именно благодаря команде Александра Овечкина со всеми ее проблемами в «постсезоне» и могучим характером: оказавшись на краю пропасти по вине двух непонятных домашних поражений, коллектив нашел в себе силы выправить ситуацию, а затем и полностью нокаутировал визави.

Пожалуй, ключевым моментом всей схватки стало дополнительное время третьей встречи. «Коламбусу», достаточно сенсационно увезшему из столицы сразу две виктории, явно давалась игра. Оставалось лишь добить обескураженного противника, выиграв у того в третьем овертайме кряду — 0-3 подопечные Барри Тротца уж точно бы не отыграли.

Однако шайба Ларса Эллера, заброшенная на 89-й (!) минуте того матча спасла «столичных», дав команде необходимый импульс, которым та воспользовалась на 500 процентов.

При всем этом даже когда «Вашингтон» повел 3-2, вполне себе реальным виделся вариант с седьмым поединком. Казалось, что уж на своем льду «Коламбус» обязан зацепить хотя бы одну игру, особенно — в критический момент.

Но «Кэпиталз» было уже не остановить — даже с учетом аж трех голов от хозяев «столичные» победили «Блю Джекетс» с большим запасом.

Первыми в матче отличились именно гости. Это Дмитрий Орлов, проводящий пока что просто отличный плей-офф, классно нашел оперативный простор в чужой зоне, а затем пробил Сергея Бобровского с нескольких метров.

Отыграться «Коламбус» сумел уже ближе к экватору встречи: Ник Фолиньо фактически «спародировал» шайбу россиянина, разве что его результативный бросок был нанесен из зоны вбрасывания, а не из центрального участка.

Однако остался за «Вашингтоном» и второй период — и все благодаря Овечкину, оформившему дубль за несколько минут.

Сначала капитан отлично сыграл на пятаке, добив снаряд в ворота после сейва Бобровского, а спустя некоторое время в большинстве реализовал передачу Евгения Кузнецова мощнейшим щелчком с левого края в ближний угол.

Осознавая, что третья двадцатиминутка поединка может стать для них последней в сезоне, игроки хозяев вышли на период максимально заряженными, и уже вскоре это принесло свои плоды — на самом старте отрезка до минимального отставание довел Пьер-Люк Дюбуа, наказавший гостей за небольшую мягкотелость у собственных ворот.

Разница, прочем, всего спустя полторы минуты была восстановлена: заставил замолчать трибуны «Нейшнвайд-Арены» Деванте Смит-Пелли, идеально использовавший провал ринувшегося за паритетом «Коламбуса».

А через мгновение в ворота Бобровского влетела и «похоронная» шайба — закончил с интригой в противостоянии Чандлер Стивенсон, реализовавший в меньшинстве еще одну контратаку.

В оставшееся до финальной сирены время команды обменялись голами. На 59-й минуте призрачные надежды хозяевам подарил Фолиньо, а под самый занавес игры при пустых воротах у «Блю Джекетс» отличился Ларс Эллер, что получилось особенно символичным — ведь именно датчанин, как уже было сказано, и начал чудо-камбек его коллектива в серии.

Таким образом, «Вашингтон» вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Питтсбургом» Евгения Малкина.

«В это серии было очень весело участвовать — и смотреть ее, вероятно, было не менее круто, — заявил по окончании матча Овечкин, признанный второй звездой дня, а также установивший в отчетной встрече очередной рекорд (россиянин стал первым игроком в истории клуба, забившим 50 шайб в плей-офф). — В этом противостоянии было крайне много хоккея. Сначала нам не везло в овертаймах, потом, напротив, стало везти. Дополнительные периоды всегда непредсказуемые».

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» — 3:1

В другой игре дня «Торонто» на своем льду перевел в седьмой матч серию с одной из лучших команд регулярки — «Бостоном». Особо невероятным этот факт кажется, памятуя о результате первых двух встреч противостояния, в которых канадцы уступили с общим счетом 4:12.

Одним из героев поединка стал россиянин Никита Зайцев, отдавший в ходе поединка два голевых паса.

Yeah, that's the type of goal that will ignite the crowd. #StanleyCup pic.twitter.com/X3qoS0dJhe — NHL (@NHL) 24 April 2018

Заключительное сражение «Бостона» и «Торонто» пройдет на арене «Брюинз» в ночь на 26 апреля по московскому времени.

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